Источник: Маркевич приходит в Карпаты под трехлетний проект с финансами

По информации журналиста Виктора Вацко, «Карпаты» действительно близки к подписанию контракта с 72-летним тренером Мироном Маркевичем.

Сообщается, что под именитого наставника львовский клуб приготовил трехлетний проект с хорошим финансированием, а первой целью будет выход в УПЛ.

Вацко сообщил, что Маркевич ему говорил о желании вернуться к работе, но возвращение состоится только в случае появления хорошего долгосрочного проекта. «Карпаты», кроме финансирования, предоставят хорошие условия работы – летом под Львовом должна открыться новая тренировочная база клуба.

В нынешнем сезоне Первой лиги команда Андрея Тлумака не сумела выполнить задачу повышения в классе.