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Украина. Первая лига
30 мая 2023, 11:52 |
1140
1

Источник: Маркевич приходит в Карпаты под трехлетний проект с финансами

72-летний специалист готов приступить к работе

30 мая 2023, 11:52 |
1140
1
Источник: Маркевич приходит в Карпаты под трехлетний проект с финансами
ФК Днепр. Мирон Маркевич

По информации журналиста Виктора Вацко, «Карпаты» действительно близки к подписанию контракта с 72-летним тренером Мироном Маркевичем.

Сообщается, что под именитого наставника львовский клуб приготовил трехлетний проект с хорошим финансированием, а первой целью будет выход в УПЛ.

Вацко сообщил, что Маркевич ему говорил о желании вернуться к работе, но возвращение состоится только в случае появления хорошего долгосрочного проекта. «Карпаты», кроме финансирования, предоставят хорошие условия работы – летом под Львовом должна открыться новая тренировочная база клуба.

В нынешнем сезоне Первой лиги команда Андрея Тлумака не сумела выполнить задачу повышения в классе.

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Карпаты Львов Мирон Маркевич чемпионат Украины по футболу
Источник Вацко Live
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olex.mykhailov
Якщо так і з фінансами, тоді повірю в повернення Маркевича в Карпати
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