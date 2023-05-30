Источник: Маркевич приходит в Карпаты под трехлетний проект с финансами
72-летний специалист готов приступить к работе
По информации журналиста Виктора Вацко, «Карпаты» действительно близки к подписанию контракта с 72-летним тренером Мироном Маркевичем.
Сообщается, что под именитого наставника львовский клуб приготовил трехлетний проект с хорошим финансированием, а первой целью будет выход в УПЛ.
Вацко сообщил, что Маркевич ему говорил о желании вернуться к работе, но возвращение состоится только в случае появления хорошего долгосрочного проекта. «Карпаты», кроме финансирования, предоставят хорошие условия работы – летом под Львовом должна открыться новая тренировочная база клуба.
В нынешнем сезоне Первой лиги команда Андрея Тлумака не сумела выполнить задачу повышения в классе.
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