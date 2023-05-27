Андрей ТЛУМАК: «За что меня критиковать? За то, что я восстановил Карпаты?»

Наставник «Карпат» Андрей Тлумак после последнего тура Первой лиги оценил сезон, по итогам которого команда не выполнила задачу выйти в УПЛ.

«Карпаты» будут в УПЛ. С Тлумаком или без Тлумака – это решать руководству. Но «Карпаты» там будут. Мы очень быстро забываем историю. Три года назад, когда мы начали работу с клубом, у нас что было? Ничего не было – ни мяча, ни фишки, ни манишки, ни автобуса, ни стадиона, ни базы. И ни одного футболиста. И мы построили за три года структуру, построили клуб. Мы проделали огромную работу, и мне обидно, что такой поток критики на меня вылился. И за что? За то, что я восстановил «Карпаты»?

«Мы за три года первый раз ошиблись. Я беру ответственность на себя, что мы не вышли в УПЛ. Так случилось, что мы оступились за шаг до УПЛ. Но я думаю, что такую черную критику не заслужил. Почему не вышли? В прошлом году провалили трансферы, сейчас снова не угадали с трансферами. Согласен, тут есть моя вина».

«А что журналист Цыганык? Он все знает всегда. Но не очень точно. Меняет шапку, как только ветер подует. Он дружил с «Динамо» Киев, потом с «Днепром». С «Рухом» что-то не сложилось. Вечный любитель «Карпат» и вечно их критикует», — сказал Тлумак.

Ранее сообщалось, что клуб планирует увольнение Тлумака.