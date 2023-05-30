Цуренко успешно стартовала на Ролан Гаррос, обыграв 13-ю ракетку мира

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 66) вышла во второй раунд Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.

В 1/64 финала Ролан Гаррос украинка в двух сетах обыграла Барбору Крейчикову (WTA 13) из Чехии за 1 час и 29 минут.

Ролан Гаррос 2023. 1/64 финала

Леся Цуренко (Украина) – Барбора Крейчикова (Чехия) [13] – 6:2, 6:4

Во 2-й партии Леся проигрывала 0:3 с двумя брейками, но смогла вернуться в игру и выиграть поединок в двух партиях.

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде французского мейджора Цуренко сыграет против Линь Чжу (№40 WTA) или Лорен Дэвис (№52 WTA).

Это 14-я выступление для Цуренко на Ролан Гаррос. Лучшим результатом украинки на Открытом чемпионате Франции является 4-й раунд (2018).

Интересно, что сегодня, 30 мая, Леся празднует 34-летие. После завершения встречи болельщики поздравили украинку с ее праздником.