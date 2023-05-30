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  4. Цуренко успешно стартовала на Ролан Гаррос, обыграв 13-ю ракетку мира
Ролан Гаррос
30 мая 2023, 17:52 | Обновлено 30 мая 2023, 18:15
2849
16

Цуренко успешно стартовала на Ролан Гаррос, обыграв 13-ю ракетку мира

Леся в двух сетах справилась с Барборой Крейчиковой

30 мая 2023, 17:52 | Обновлено 30 мая 2023, 18:15
2849
16
Цуренко успешно стартовала на Ролан Гаррос, обыграв 13-ю ракетку мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 66) вышла во второй раунд Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.

В 1/64 финала Ролан Гаррос украинка в двух сетах обыграла Барбору Крейчикову (WTA 13) из Чехии за 1 час и 29 минут.

Ролан Гаррос 2023. 1/64 финала

Леся Цуренко (Украина) – Барбора Крейчикова (Чехия) [13] – 6:2, 6:4

Во 2-й партии Леся проигрывала 0:3 с двумя брейками, но смогла вернуться в игру и выиграть поединок в двух партиях.

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде французского мейджора Цуренко сыграет против Линь Чжу (№40 WTA) или Лорен Дэвис (№52 WTA).

Это 14-я выступление для Цуренко на Ролан Гаррос. Лучшим результатом украинки на Открытом чемпионате Франции является 4-й раунд (2018).

Интересно, что сегодня, 30 мая, Леся празднует 34-летие. После завершения встречи болельщики поздравили украинку с ее праздником.

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Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 31 мая
Ролан Гаррос 2023 Леся Цуренко Барбора Крейчикова
Источник Sport.ua
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Комментарии 17
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Alehandro
Мінімум помилок, максимум глибини. Спокійно, на досвіді. Красава
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+16
Andrey_1992
моральна компенсація за провал Гелі і Каті сьогодні, ЛЛЛЕЕЕЕЕСССССЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ, вітаю тебе, ти супер, просто неймовірно!!!!!!!!!!
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+14
okrug9
Молодець! З Днем народження!! Гарний собі подарунок зробила))
Ответить
+13
Александр Ад
Лесечка молодець,З 0-3 в 2 сеті!!!Головне тепер щоб здоров'е не підвело!Хай щастить в наступних матчах!
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+11
8number
Коли бачу, що на корт виходить переможниця — я закриваю пельку і на одному диханні чекаю до кінця ! І сьогодні переможницею вийшла Леся! З самого початку вірив у перемогу!! 
Еліно🌹 та Лесю 🌹 — ви найкращі !!! 🧡🧡🧡 Кохаю вас 🥰
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+9
Павло Бубенко
Оце так подаруночок собі зробила на свій день народження! Поздоровляємо тебе, Лесечка! З перемогою!!!
Ответить
+8
dadlismit
После Калининой И Байндля Леся сегодня поддержала честь страны ! Молодец ! Мои поздравления ! 
Ответить
+6
sahka1981
Молодець!!!
Ответить
+4
u6464u
приємна несподіванка, Леся підтверджує своє професійне ставлення до тенісу,вітаю  з Днем народження, подальших успіхів.
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+3
Nostradamus
Леся, ти мрія!  Виходь за мене! ❤
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+3
Vitason
Леся, молодець,але справедливо сказати,що Крейчікова погано гуляла!!Тим не менше,Леся логічно довела гру до своєї перемоги,не затягуючи гру далі!!
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+3
Stanislav Matusevych
А от вам і Леся! Якщо першу партію Крейчикова зіграла зовсім розслаблено, і особливо навіть не пручалася, то у другій, коли запрацював форхенд, після 0:3 з двома брейками здавалося, що повернутися у матч у Лесі вже не вийде. Але якось їй вдалося додати глибини і навіть потужності (!) в ударах, і знову чешка попливла. Це серйозна сенсація навіть з огляду на те, що на грунті цього року Крейчикова не виблискувала.
Далі, скоріш за все, Девіс, з якою можна та потрібно грати. Здоров'я Лесі!
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+2
Andrey_1992
доречі, цікава тендеція на цьогорічному Роллан Гарос, всі сіяні чешки повилітали, повний провал чеського (одного з найсильніших в світі) тенісу
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+1
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Nostradamus
Зараз ще медведьов відлетить Сейбот-Вайлду і буде взагалі день чудовий 👍
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