Цуренко успешно стартовала на Ролан Гаррос, обыграв 13-ю ракетку мира
Леся в двух сетах справилась с Барборой Крейчиковой
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 66) вышла во второй раунд Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.
В 1/64 финала Ролан Гаррос украинка в двух сетах обыграла Барбору Крейчикову (WTA 13) из Чехии за 1 час и 29 минут.
Ролан Гаррос 2023. 1/64 финала
Леся Цуренко (Украина) – Барбора Крейчикова (Чехия) [13] – 6:2, 6:4
Во 2-й партии Леся проигрывала 0:3 с двумя брейками, но смогла вернуться в игру и выиграть поединок в двух партиях.
Это была первая встреча теннисисток.
В следующем раунде французского мейджора Цуренко сыграет против Линь Чжу (№40 WTA) или Лорен Дэвис (№52 WTA).
Это 14-я выступление для Цуренко на Ролан Гаррос. Лучшим результатом украинки на Открытом чемпионате Франции является 4-й раунд (2018).
Интересно, что сегодня, 30 мая, Леся празднует 34-летие. После завершения встречи болельщики поздравили украинку с ее праздником.
👋 Second Round@LTsurenko ousts 2021 champion and No.13 Krejcikova 6-2, 6-4.#RolandGarros pic.twitter.com/0mEpB6nvJ6— Roland-Garros (@rolandgarros) May 30, 2023
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Еліно🌹 та Лесю 🌹 — ви найкращі !!! 🧡🧡🧡 Кохаю вас 🥰
Далі, скоріш за все, Девіс, з якою можна та потрібно грати. Здоров'я Лесі!