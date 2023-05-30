Шахтер получит усиление из Испании: Реал вернет Винисиуса Тобиаса
Бразилец не будет выкуплен «королевским клубом»
19-летний правый фулбек «Шахтера» Винисиус Тобиас, временно выступающий за дубль мадридского «Реала» - «Кастилью», в летнее трансферное окно вернется в донецкий клуб.
В арендном соглашении по Тобиасу есть опция на выкуп контракта игрока за 10 миллионов евро, но в «Реале» посчитали, что бразилец не стоит таких денег.
Vinícius Tobias retournera au Shakhtar Donetsk à la fin de la saison. Le club ne prévoit pas de payer sa clause libératoire (10M€). @jfelixdiaz pic.twitter.com/ckStqkRCyM— France RMCF (@FranceRMCF) May 30, 2023
Ранее сообщалось, что главный тренер «Кастильи» Рауль просил боссов клуба не выкупать Тобиаса, а по возможности договориться с «Шахтером» и игроком о продлении аренды еще на один сезон, чтобы лучше изучить потенциал бразильца.
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