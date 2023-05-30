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  4. Шахтер получит усиление из Испании: Реал вернет Винисиуса Тобиаса
Украина. Премьер лига
30 мая 2023, 14:39 |
1132
1

Шахтер получит усиление из Испании: Реал вернет Винисиуса Тобиаса

Бразилец не будет выкуплен «королевским клубом»

30 мая 2023, 14:39 |
1132
1
Шахтер получит усиление из Испании: Реал вернет Винисиуса Тобиаса
instagram.com/vinitobias

19-летний правый фулбек «Шахтера» Винисиус Тобиас, временно выступающий за дубль мадридского «Реала» - «Кастилью», в летнее трансферное окно вернется в донецкий клуб.

В арендном соглашении по Тобиасу есть опция на выкуп контракта игрока за 10 миллионов евро, но в «Реале» посчитали, что бразилец не стоит таких денег.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Кастильи» Рауль просил боссов клуба не выкупать Тобиаса, а по возможности договориться с «Шахтером» и игроком о продлении аренды еще на один сезон, чтобы лучше изучить потенциал бразильца.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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avk2307
Десь читав, що Реал хоче ще раз провернути аренду, т.я .на рік Фіфа ж подовжила .
Так що навряд чи він повернеться в Шахтар
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