Источник: Рауль хочет, чтобы Реал продлил аренду легионера из Шахтера
Наставник «Реала Кастилья» считает, что выкупать контракт игрока не нужно
«Реал» Мадрид приступил к планированию следующего сезона, и пока непонятно будущее бразильца Винисиусу Тобиаса, молодого защитника, арендованного у «Шахтера».
«Реал» этим летом должен принять решение по поводу Винисиуса Тобиаса. Из-за войны в Украине бразильский крайний защитник воспользовался возможностью и отправился в аренду на «Бернабеу».
Знаменитый Рауль, наставник молодежной команды «Реал Кастилья», попросил боссов клуба не выкупать у «Шахтера» контракт Винисиуса Тобиаса. Бразилец хорошо начал в Мадриде, но затем потерял место в основном составе от Рауля.
В контракте игрока есть пункт о возможности выкупа футболиста «Реалом» за сумму более 10 млн долларов. Рауль считает, что эта сумма слишком высокая. Впрочем, наставник выступает за продление аренды, чтобы игрок проработал еще один год в молодежной команде, чтобы увидеть, есть у него прогресс.
У боссов «Реала» есть много сомнений по поводу Винисиуса Тобиаса. «Реал» осознает его молодость и потенциал, но не совсем ясно, будет ли игра бразильца оптимальной в краткосрочной перспективе. Даже теперь, с учетом мнения Рауля по этому вопросу, судьба бразильского крайнего защитника пока что не определена.
Винисиус Тобиас провел 40 матчей за «Реал Мадрид Кастилья» во всех турнирах сезона и сделал 5 голевых передач.
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