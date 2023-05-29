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Испания
29 мая 2023, 23:59 | Обновлено 30 мая 2023, 00:29
387
0

Источник: Рауль хочет, чтобы Реал продлил аренду легионера из Шахтера

Наставник «Реала Кастилья» считает, что выкупать контракт игрока не нужно

29 мая 2023, 23:59 | Обновлено 30 мая 2023, 00:29
387
0
Источник: Рауль хочет, чтобы Реал продлил аренду легионера из Шахтера
DefensaCentral. Винисиус Тобиас и Рауль

«Реал» Мадрид приступил к планированию следующего сезона, и пока непонятно будущее бразильца Винисиусу Тобиаса, молодого защитника, арендованного у «Шахтера».

«Реал» этим летом должен принять решение по поводу Винисиуса Тобиаса. Из-за войны в Украине бразильский крайний защитник воспользовался возможностью и отправился в аренду на «Бернабеу».

Знаменитый Рауль, наставник молодежной команды «Реал Кастилья», попросил боссов клуба не выкупать у «Шахтера» контракт Винисиуса Тобиаса. Бразилец хорошо начал в Мадриде, но затем потерял место в основном составе от Рауля.

В контракте игрока есть пункт о возможности выкупа футболиста «Реалом» за сумму более 10 млн долларов. Рауль считает, что эта сумма слишком высокая. Впрочем, наставник выступает за продление аренды, чтобы игрок проработал еще один год в молодежной команде, чтобы увидеть, есть у него прогресс.

У боссов «Реала» есть много сомнений по поводу Винисиуса Тобиаса. «Реал» осознает его молодость и потенциал, но не совсем ясно, будет ли игра бразильца оптимальной в краткосрочной перспективе. Даже теперь, с учетом мнения Рауля по этому вопросу, судьба бразильского крайнего защитника пока что не определена.

Винисиус Тобиас провел 40 матчей за «Реал Мадрид Кастилья» во всех турнирах сезона и сделал 5 голевых передач.

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Источник DefensaCentral
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