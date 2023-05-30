ВИДЕО. Шахтер получил трофей. Как награждали горняков за победу в УПЛ
30 мая в Киеве в Доме футбола состоялось награждение золотыми медалями
30 мая в Киеве в Доме футбола состоялось награждение «Шахтера» золотыми медалями за победу в УПЛ.
В сезоне 2022/23 «горняки» стали чемпионами Украины за тур до финиша Украинской Премьер-лиги.
Золотыми медалями отмечены президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов, генеральный директор клуба Сергей Палкин, спортивный директор Дарио Срна, директор департамента спортивного менеджмента Виталий Хливнюк, главный тренер Игорь Йовичевич и его помощники Юрий Беньо, Даниэль Де Кастро, Франциско Галан, Андрей Ханас Николай Шамардин, Радион Пальцун, Хавьер Лобо, Карло Никколини.
Чемпионские награды УПЛ получили 34 футболиста «Шахтера»:
- Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Дмитрий Ризнык, Анатолий Трубин
- Защитники: Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик, Ярослав Ракицкий, Виктор Корниенко, Сергей Кривцов
- Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина, Иван Петряк, Хусрав Тоиров, Михаил Мудрик
- Нападающие: Кевин Келси, Даниил Сикан, Андрей Борячук, Лассина Траоре
Медали чемпионам вручили директор УПЛ Евгений Дикий, президент УАФ Андрей Павелко и первый вице-президент УАФ Олег Протасов. В завершение церемонии футболисты и тренеры «Шахтера» получили чемпионский кубок УПЛ сезона 2022/23.
Это 14-я победа «Шахтера» в чемпионатах Украины, на два трофея больше у киевского «Динамо» (16), один раз ЧУ выиграла «Таврия» (1992 год).
ВИДЕО. Шахтер получил трофей. Как награждали горняков за победу в УПЛ
⚒ «Шахтар» – чемпіон України сезону-2022/23 🏆🇺🇦#ШахтарЧемпіон #Shakhtar pic.twitter.com/KPR6R3lwcX— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 30, 2023
🧡 Ми – «Шахтар»! ⚒ Ми – чемпіони! 🇺🇦— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 30, 2023
🏆 Церемонія нагородження чемпіонів України сезону-2022/23 🥇🇺🇦
📸 Дивіться велику фотогалерею: https://t.co/K6aeQ5oGHC.#ШахтарЧемпіон #Shakhtar #Україна pic.twitter.com/2iNeiYafsi
🏆 Як «Шахтар» отримував чемпіонський трофей і золоті медалі? 🥇— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 30, 2023
📸 Дивіться велику фотогалерею з нагородження ⬇️https://t.co/K6aeQ5o8S4#ШахтарЧемпіон #Shakhtar #Україна pic.twitter.com/VOoxQ8jvWi
🤩 Золоті медалі для чемпіонів України 🥇🇺🇦— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 30, 2023
🏆 Дивіться, як минуло нагородження «Шахтаря» 🧡
⚒ #ШахтарЧемпіон #Shakhtar #Україна pic.twitter.com/S4yuwUd1fU
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Награждение состоялось в Доме футбола
Украинский легионер выступал за команду с января 2019 года