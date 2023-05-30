30 мая в Киеве в Доме футбола состоялось награждение «Шахтера» золотыми медалями за победу в УПЛ.

В сезоне 2022/23 «горняки» стали чемпионами Украины за тур до финиша Украинской Премьер-лиги.

Золотыми медалями отмечены президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов, генеральный директор клуба Сергей Палкин, спортивный директор Дарио Срна, директор департамента спортивного менеджмента Виталий Хливнюк, главный тренер Игорь Йовичевич и его помощники Юрий Беньо, Даниэль Де Кастро, Франциско Галан, Андрей Ханас Николай Шамардин, Радион Пальцун, Хавьер Лобо, Карло Никколини.

Чемпионские награды УПЛ получили 34 футболиста «Шахтера»:

Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Дмитрий Ризнык, Анатолий Трубин

Защитники: Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик, Ярослав Ракицкий, Виктор Корниенко, Сергей Кривцов

Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина, Иван Петряк, Хусрав Тоиров, Михаил Мудрик

Нападающие: Кевин Келси, Даниил Сикан, Андрей Борячук, Лассина Траоре

Медали чемпионам вручили директор УПЛ Евгений Дикий, президент УАФ Андрей Павелко и первый вице-президент УАФ Олег Протасов. В завершение церемонии футболисты и тренеры «Шахтера» получили чемпионский кубок УПЛ сезона 2022/23.

Это 14-я победа «Шахтера» в чемпионатах Украины, на два трофея больше у киевского «Динамо» (16), один раз ЧУ выиграла «Таврия» (1992 год).

ВИДЕО. Шахтер получил трофей. Как награждали горняков за победу в УПЛ