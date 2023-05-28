Еще один. Шахтер приблизился к Динамо по трофеям в независимой Украине
У донецкого клуба суммарно стало 37 титулов, на один меньше, чем у киевлян
Завоеванный трофей в чемпионате Украины 2022/23 позволил донецкому «Шахтеру» вплотную приблизиться к киевскому «Динамо» по количеству титулов во всех турнирах в истории независимой Украины.
У донецкого клуба это 14-й титул УПЛ, а суммарно стало 37 трофеев, лишь на один меньше, чем у главного конкурента из Киева (38).
По победам в Суперкубке Украины – равенство (по 9 трофеев), как и в Кубке Украины (по 13 трофеев). А в чемпионатах Украины перевес на стороне киевлян – 16 титулов против 14 у «горняков». Кроме того, у «Шахтера» есть победа в Кубке УЕФА 2008/09.
Хорватский тренер Игор Йовичевич завоевал первый титул в Украине с донецким «Шахтером».
🏆 Количество трофеев у украинских клубов
Динамо Киев – 38 трофеев:
- Чемпионат Украины – 16 побед
- Кубок Украины – 13 побед
- Суперкубок Украины – 9 побед
Шахтер Донецк – 37 трофеев:
- Кубок УЕФА – 1 победа
- Чемпионат Украины – 14 побед
- Кубок Украины – 13 побед
- Суперкубок Украины – 9 побед
Другие украинские клубы с трофеями:
- Таврия Симферополь – 2 победы (ЧУ-1992 и КУ-2009/10)
- Черноморец Одесса – 2 победы (КУ-1992 и КУ-1993/94)
- Ворскла Полтава – 1 победа (КУ-2008/09)
Примечание. В вышеуказанных подсчетах не принимались в расчет трофеи, завоеванные в период Советского Союза. Для полноты картины они приведены ниже.
«Динамо» завоевало 28 трофеев в СССР: 13 побед в чемпионатах СССР, 9 трофеев Кубков СССР, 3 виктории в Суперкубках СССР (Кубках сезона), а также 3 европейских трофея (два Кубка кубков УЕФА и один Суперкубок УЕФА).
У «Шахтера» за советский период 5 трофеев: 4 триумфа в Кубках СССР и 1 победа в Суперкубке СССР (Кубке сезона).
Также чемпионат СССР 2 раза выигрывал «Днепр» и 1 раз – «Заря» (Луганск). Кубком СССР по разу владели «Металлист» (Харьков), «Карпаты» (Львов) и «Днепр». У команды из тогда еще Днепропетровска был в активе и Суперкубок СССР.
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