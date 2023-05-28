Еще один. Шахтер приблизился к Динамо по трофеям в независимой Украине

Завоеванный трофей в чемпионате Украины 2022/23 позволил донецкому «Шахтеру» вплотную приблизиться к киевскому «Динамо» по количеству титулов во всех турнирах в истории независимой Украины.

У донецкого клуба это 14-й титул УПЛ, а суммарно стало 37 трофеев, лишь на один меньше, чем у главного конкурента из Киева (38).

По победам в Суперкубке Украины – равенство (по 9 трофеев), как и в Кубке Украины (по 13 трофеев). А в чемпионатах Украины перевес на стороне киевлян – 16 титулов против 14 у «горняков». Кроме того, у «Шахтера» есть победа в Кубке УЕФА 2008/09.

Хорватский тренер Игор Йовичевич завоевал первый титул в Украине с донецким «Шахтером».

🏆 Количество трофеев у украинских клубов

Динамо Киев – 38 трофеев:

Чемпионат Украины – 16 побед

Кубок Украины – 13 побед

Суперкубок Украины – 9 побед

Шахтер Донецк – 37 трофеев:

Кубок УЕФА – 1 победа

Чемпионат Украины – 14 побед

Кубок Украины – 13 побед

Суперкубок Украины – 9 побед

Другие украинские клубы с трофеями:

Таврия Симферополь – 2 победы (ЧУ-1992 и КУ-2009/10)

Черноморец Одесса – 2 победы (КУ-1992 и КУ-1993/94)

Ворскла Полтава – 1 победа (КУ-2008/09)

Примечание. В вышеуказанных подсчетах не принимались в расчет трофеи, завоеванные в период Советского Союза. Для полноты картины они приведены ниже.

«Динамо» завоевало 28 трофеев в СССР: 13 побед в чемпионатах СССР, 9 трофеев Кубков СССР, 3 виктории в Суперкубках СССР (Кубках сезона), а также 3 европейских трофея (два Кубка кубков УЕФА и один Суперкубок УЕФА).

У «Шахтера» за советский период 5 трофеев: 4 триумфа в Кубках СССР и 1 победа в Суперкубке СССР (Кубке сезона).

Также чемпионат СССР 2 раза выигрывал «Днепр» и 1 раз – «Заря» (Луганск). Кубком СССР по разу владели «Металлист» (Харьков), «Карпаты» (Львов) и «Днепр». У команды из тогда еще Днепропетровска был в активе и Суперкубок СССР.