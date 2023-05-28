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Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
28.05.2023 15:00 – FT 3 : 0
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
28 мая 2023, 16:57 | Обновлено 28 мая 2023, 17:21
2658
29

Шахтер – чемпион. Днепр-1 разгромно уступил горнякам на Арене Львов

Днепровская команда не продемонстрировала должного желания победить

28 мая 2023, 16:57 | Обновлено 28 мая 2023, 17:21
2658
29
Шахтер – чемпион. Днепр-1 разгромно уступил горнякам на Арене Львов
СК Днепр-1

Без всяких сомнений интересной вещью является чемпионская гонка, поскольку за ее ходом вообще не замечаешь, как очередной сезон национального первенства подходит к концу. Довольно давно мы в рамках украинской Премьер-лиги не выдерживали интригу чуть ли не до заключительного тура, а в контексте этого сезона заключительные две недели вообще начинались с того, что на золотые медали претендовали сразу три команды.

Однако донецкий «Шахтер» сделал все от себя зависящее, чтобы в борьбе остались только две команды – собственно «горняки» и днепровский «Днепр-1», тогда как луганской «Заре» нужно было решать свои задачи. Тем временем коллектив Игоря Йовичевича подошел вплотную к ключевому матчу сезона – против футболистов Александра Кучера, к которому и было приковано наибольшее внимание в последний день отчетной недели.

Естественно, что напряжение перед этим противостоянием присутствовало незаурядное, может потому и вели себя команды на поле максимально сдержанно на первых минутах. Никаких акцентов, никаких попыток навязывать собственный футбол или увеличивать обороты. Но внезапно забил «Шахтер» на девятой минуте и все как-то задвигались. Дальний выстрел Бондаренко с правого фланга в ближний угол поймал врасплох Рыбака.

Очевидно, что «Днепру-1» нужно было чем-то отвечать, но «горняки» уже набрались опыта в игре против «Зари», так что играть на единоличного нападающего или теряться перед штрафным в сетях комбинаций против них было бесполезным занятием. Все варианты были прочитаны, а Довбик только внешним видом мог наводить шум.

На этом относительно спокойном для команды Йовичевича фоне травма Конопли в борьбе против соперника на фланге выглядела как палка в колеса, ведь пришлось выпускать на поле Михайличенко, а левша на правом крыле защиты это вещь такая – очень деликатная, если можно так выразиться. Хотя когда напротив тебя постоянно находятся Пеглоу и Бланко, об атакующих моментах думать не приходится, а для защиты Богдан хотя бы в первой половине подошел идеально.

Что касается действий «Шахтера» в плане возможности забить второй мяч, то здесь все было достаточно скромно. Единичные включения Зубкова иногда повышали уровень остроты, тогда как Сикан своими привычными проблемами с реализацией, напротив, его уменьшал. Относительно невысокие скорости были в игре, но и при таких условиях арбитр Монзуль и ее бригада допускали ошибки. Однако вопиющими они не были, поэтому все замерли в ожидании действительно чемпионского раунда.

Потребовались решительные шаги от Александра Кучера и мы все на них надеялись, иначе «Шахтер» рисковал подмять игру под собственный контроль уже окончательно, что ничего хорошего не предвещало днепрянам. Но нет, ничего не произошло. Вместо этого «горняки» забили второй раз усилиями Сикана, от которого в первом тайме отскакивало все, что только можно, а во второй половине он в одиночку накрутил вратаря на правом фланге штрафного во время выхода один на один.

И уже через четыре минуты чемпионский матч был окончательно закрыт так, как это и должно происходить – роскошный дальний выстрел Степаненко в левый нижний угол не смог парировать Рыбак, поэтому коллектив Игоря Йовичевича окончательно зафиксировал собственное преимущество. Все, что происходило в дальнейшем – исключительно поднятие степени трения между футболистами, которое должна было останавливать Монзуль на 90 минуте, однако так это вовремя и не сделала.

Результат увидела вся страна, а впоследствии увидит и весь футбольный мир – грандиозная драка, в которой не было победителей, но были четыре удаленных игрока. С обеих сторон по двое. А сколько еще увидит потом Дисциплинарный комитет! Однако это все – уже другая история.

Завершит сезон донецкий «Шахтер» гостевой игрой против полтавской «Ворсклы» в статусе чемпиона Украины, а днепровский «Днепр-1» будет принимать криворожский «Кривбасс» в интереснейшем региональном противостоянии.

Украинская Премьер-лига. 29 тур.

«Шахтер» - «Днепр-1» - 3:0.

Швед, 90 - Бондаренко, 9, Сикан, 55, Степаненко, 59.

Бланко, 36, Хайнер, 67, Рубчинский, 75.

Назарина, Бондарь, Трубин - Пеглоу, Федорив (все - неспортивное поведение в добавленное время, Федорив - с лавки запасных).

«Шахтер»: Трубин - Конопля (Михайличенко, 31), Бондарь, Ракицкий, Матвиенко - Степаненко (Назарина, 84) - Зубков (Швед, 84), Бондаренко, Судаков, Крыськив (Топалов, 70) - Сикан (Келси, 70).

«Днепро-1»: Рыбак - Пасич (Танчик, 74), Сарапий, Адамюк, Каплиенко (Хайнер, 62) - Танковский (Когут, 66), Бланко (Рубчинский, 62) - Гуцуляк (Лучкевич, 74), Пихаленок, Пеглоу - Довбик.

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

ШАХТЕР - ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 29
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icebeer
Драка зачОтная была )
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+7
Алексей Петров
Безвольная игра Днепра, драка как подтверждение собственного бессилия. По факту нынешний Шахтёр оказался на голову сильнее конкурентов.
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+6
Andrey Ilyashenko
- Сподіваюсь Кривбас в наступному турі приб'є цих недорозвинутих з СК1. Увесь рік понти, програли всім конкурентам.  
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Cityzen83
Заслужено, без варіантів. Вітаю!!!
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+5
pricolist
Дніпро не виграв жодного матчу у топ-клубів УПЛ після зимової паузи (якщо не помиляюсь), тому про яке перше місце можна говорити? Шахтар заслужено виграв чемпіонат, та і виглядав краще своїх суперників. 
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+5
Злий Глобинець
Тепер в наступному турі Ворскла основним складом має перемагати резерв Шахтаря, а Кривбас - виносити цей ганебний "мінус 1". Зоря має стати срібним призером. А Ворскла піднятися на 5 місце.
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+2
yuriy_kent
Шахтар переміг беззаперечно. Чемпіонська гра з боку гірників. А те що було наприкінці матчу, показує все бессилья Дніпра. Не вміють програвати. Кдк повинен розібратися, та наказати усіх винних з обох сторін. 
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+2
Maks KROT
Всех болельщиков  Шахтёра поздравляю с победой разгромной  над п  рдёй -2 и с очередным  ШАХТЁРА с ЧЕМПИОСТВОМ заслуженным !На Классе уверено на этот момент +8 от второго места   !!!Шахтёр ЧЕМПИОН !!!!!!
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+2
BuroStavokYoutube
МИ ЧЕМПІОНИ!!!Шахтер чемпіон!!!Предчуствую вой с берегів дніпря))))
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+2
Злий Глобинець
Вітаю усю вболівальницьку Україну з перемогою! Шахтар - справжній уркаїнський Чемпіон! В такому тяжкому чемпіонаті в такий нелегкий час. Вірю, що гірники ще достойніше, ніж минулого сезону, представлять нашу державу в Лізі Європейських Чемпіонів!
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+1
shoko
Сьогодні до приставки фейк ще додалося бидло-фейк клуб мінус один)) Кривбас.викиньте це "недоразумение"..нах.. з відбору ЛЧ..Зоря - вперед до другого місця))
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+1
Злий Глобинець
І окрема подяка Йовічевичу. За те, що зумів налаштувати гравців на останні вирішальні матчі. Видно, як росте команда і він зростає професійно як тренер.
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0
Kak Tak
Alex196 и он же татьянка1515  шубная четвертая опзжистка ,ты довольна чемпионству  Шахтёра?
Как так ?
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0
Вася Пупкин
Справжній футбольний клуб довів, що справжній чемпіон! Вітаю Шахтар та всіх його вболівальників!
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0
Kak Tak
Шахтёр Чемпион!
Как-то так.
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0
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New Zealander
БРАВО ШАХТАР!!!!!!!!! Це неймовірний результат якщо враховувати те що це нова команда що втратила майже всіх основних гравців. Ну що ж тепер Ліга Чемпіонів. Підсилення і вперед до півфіналу Ліги ЧЕМПІОНІВ щонайменше.
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0
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Sergey Romanchik
Эмоции были! Шахтёр чемпион 🏆
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0
McLay
Наперсточники - ''чемпіон''!🤪
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-1
shoko
Ну Монзуль не може звісно навіть у такому не важкому для суддівства матчі в одну хвіртку не знайти проблеми на м'яке місце. Хочеш додати час,дай символічно 1 хвилину та свисни.))
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-1
Злий Глобинець
Збирався подякувати Дніпру-1 за те, що до останнього нав'язували спортивну боротьбу. Але не буду. Бо суперники не повинні так себе ганебно вести. Від безсилля лізти у бійку - це не по джентельменськи.
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-1
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