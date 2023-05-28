Шахтер Донецк

Без всяких сомнений интересной вещью является чемпионская гонка, поскольку за ее ходом вообще не замечаешь, как очередной сезон национального первенства подходит к концу. Довольно давно мы в рамках украинской Премьер-лиги не выдерживали интригу чуть ли не до заключительного тура, а в контексте этого сезона заключительные две недели вообще начинались с того, что на золотые медали претендовали сразу три команды.

Однако донецкий «Шахтер» сделал все от себя зависящее, чтобы в борьбе остались только две команды – собственно «горняки» и днепровский «Днепр-1», тогда как луганской «Заре» нужно было решать свои задачи. Тем временем коллектив Игоря Йовичевича подошел вплотную к ключевому матчу сезона – против футболистов Александра Кучера, к которому и было приковано наибольшее внимание в последний день отчетной недели.

Естественно, что напряжение перед этим противостоянием присутствовало незаурядное, может потому и вели себя команды на поле максимально сдержанно на первых минутах. Никаких акцентов, никаких попыток навязывать собственный футбол или увеличивать обороты. Но внезапно забил «Шахтер» на девятой минуте и все как-то задвигались. Дальний выстрел Бондаренко с правого фланга в ближний угол поймал врасплох Рыбака.

Очевидно, что «Днепру-1» нужно было чем-то отвечать, но «горняки» уже набрались опыта в игре против «Зари», так что играть на единоличного нападающего или теряться перед штрафным в сетях комбинаций против них было бесполезным занятием. Все варианты были прочитаны, а Довбик только внешним видом мог наводить шум.

На этом относительно спокойном для команды Йовичевича фоне травма Конопли в борьбе против соперника на фланге выглядела как палка в колеса, ведь пришлось выпускать на поле Михайличенко, а левша на правом крыле защиты это вещь такая – очень деликатная, если можно так выразиться. Хотя когда напротив тебя постоянно находятся Пеглоу и Бланко, об атакующих моментах думать не приходится, а для защиты Богдан хотя бы в первой половине подошел идеально.

Что касается действий «Шахтера» в плане возможности забить второй мяч, то здесь все было достаточно скромно. Единичные включения Зубкова иногда повышали уровень остроты, тогда как Сикан своими привычными проблемами с реализацией, напротив, его уменьшал. Относительно невысокие скорости были в игре, но и при таких условиях арбитр Монзуль и ее бригада допускали ошибки. Однако вопиющими они не были, поэтому все замерли в ожидании действительно чемпионского раунда.

Потребовались решительные шаги от Александра Кучера и мы все на них надеялись, иначе «Шахтер» рисковал подмять игру под собственный контроль уже окончательно, что ничего хорошего не предвещало днепрянам. Но нет, ничего не произошло. Вместо этого «горняки» забили второй раз усилиями Сикана, от которого в первом тайме отскакивало все, что только можно, а во второй половине он в одиночку накрутил вратаря на правом фланге штрафного во время выхода один на один.

И уже через четыре минуты чемпионский матч был окончательно закрыт так, как это и должно происходить – роскошный дальний выстрел Степаненко в левый нижний угол не смог парировать Рыбак, поэтому коллектив Игоря Йовичевича окончательно зафиксировал собственное преимущество. Все, что происходило в дальнейшем – исключительно поднятие степени трения между футболистами, которое должна было останавливать Монзуль на 90 минуте, однако так это вовремя и не сделала.

Результат увидела вся страна, а впоследствии увидит и весь футбольный мир – грандиозная драка, в которой не было победителей, но были четыре удаленных игрока. С обеих сторон по двое. А сколько еще увидит потом Дисциплинарный комитет! Однако это все – уже другая история.

Завершит сезон донецкий «Шахтер» гостевой игрой против полтавской «Ворсклы» в статусе чемпиона Украины, а днепровский «Днепр-1» будет принимать криворожский «Кривбасс» в интереснейшем региональном противостоянии.

Украинская Премьер-лига. 29 тур.

«Шахтер» - «Днепр-1» - 3:0.

Швед, 90 - Бондаренко, 9, Сикан, 55, Степаненко, 59.

Бланко, 36, Хайнер, 67, Рубчинский, 75.

Назарина, Бондарь, Трубин - Пеглоу, Федорив (все - неспортивное поведение в добавленное время, Федорив - с лавки запасных).

«Шахтер»: Трубин - Конопля (Михайличенко, 31), Бондарь, Ракицкий, Матвиенко - Степаненко (Назарина, 84) - Зубков (Швед, 84), Бондаренко, Судаков, Крыськив (Топалов, 70) - Сикан (Келси, 70).

«Днепро-1»: Рыбак - Пасич (Танчик, 74), Сарапий, Адамюк, Каплиенко (Хайнер, 62) - Танковский (Когут, 66), Бланко (Рубчинский, 62) - Гуцуляк (Лучкевич, 74), Пихаленок, Пеглоу - Довбик.

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

ШАХТЕР - ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА