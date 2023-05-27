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Украина. Премьер лига
27 мая 2023, 17:06 | Обновлено 27 мая 2023, 17:07
391
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Шахтер – Днепр-1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 29 тура Украинской Премьер-лиги

27 мая 2023, 17:06 | Обновлено 27 мая 2023, 17:07
391
0
Шахтер – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
СК Днепр-1
27 мая в 17:03 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В воскресенье, 28 мая, состоится поединок 29 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть донецкий «Шахтер» и днепровский «Днепр-1». Игра пройдет во Львове на поле «Арены Львов», начало – в 15:00.

«Днепр-1» мог сделать так, чтобы эта игра ничего не означала, а чемпионство было оформлено досрочно. Но команда Александра Кучера потеряла во втором круге много очков и нивелировала свой гандикап, возникший после первой части чемпионата. В результате за два тура до конца «Шахтер» опережает днепрян на пять очков и станет чемпионом, если не проиграет в этой игре. «Днепр-1» всеми силами будет пытаться сорвать эти планы, для этого нужно в воскресенье победить «горняков», в последнем туре – «Кривбасс» и ждать, чтобы «Ворскла» взяла очки с «Шахтером».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Днепр-1» в украинской версии сайта.

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Шахтер Донецк Днепр-1 Шахтер - Днепр-1 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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