Шахтер Донецк

В воскресенье, 28 мая, состоится поединок 29 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть донецкий «Шахтер» и днепровский «Днепр-1». Игра пройдет во Львове на поле «Арены Львов», начало – в 15:00.

«Днепр-1» мог сделать так, чтобы эта игра ничего не означала, а чемпионство было оформлено досрочно. Но команда Александра Кучера потеряла во втором круге много очков и нивелировала свой гандикап, возникший после первой части чемпионата. В результате за два тура до конца «Шахтер» опережает днепрян на пять очков и станет чемпионом, если не проиграет в этой игре. «Днепр-1» всеми силами будет пытаться сорвать эти планы, для этого нужно в воскресенье победить «горняков», в последнем туре – «Кривбасс» и ждать, чтобы «Ворскла» взяла очки с «Шахтером».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Днепр-1» в украинской версии сайта.