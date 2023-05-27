Этот центральный матч 29-го тура украинской Премьер-Лиги уже давно ждут любители футбола нашей страны. В нем сойдутся два главных претендента на звание чемпиона Украины – «Шахтер» и «Днепр-1». Конечно же, поражение в предыдущем туре резко снизило шансы днепровской команды на золотые медали. Но все равно зрители с особым вниманием будут следить за противостоянием лучших на сегодня украинских клубов.

Шахтер

В среду горняки выиграли очень важный матч 28-го тура у луганской «Зари» со счетом 3:0 и сделали уверенный шаг к намеченной цели. Уже в дебюте игры им явно помог быстрый гол в исполнении Георгия Судакова. А после того, как в начале второго тайма соперник остался в меньшинстве, стало ясно, что «Шахтер» своего не упустит и добьется положительного результата. Так в итоге и произошло. Артем Бондаренко и Келси в дальнейшем довели результат до разгромного, чем очень порадовали своего наставника.

- Сегодня была такая игра, которая, полагаю, вам понравилась, - сказал на послематчевой пресс-конференции Игор Йовичевич. - Интенсивность, грамотная тактическая обученность, то, как подготовили матч в течение недели и как сегодня себя проявили, я думаю, что это один из лучших матчей сезона. Это очень важные три очка для нас, но чемпионат еще не завершен. Нам не хватает одного шага. Я думаю, команда готова и физически, и эмоционально, и тактически, чтобы сделать этот шаг. Конечно, будет непросто против очень хорошего соперника «Днепра-1». Надеюсь, что получится все нормально.

Добавим, что в предстоящем поединке уже сможет принять участие защитник Богдан Михайличенко, пропускавший игру с «Зарей» из-за дисквалификации. Также вполне вероятно, что появится на поле Марьян Швед, который уже восстановился после травмы, был в заявке на предыдущий матч, но на замену так и не вышел. А вот на Лассина Траоре, Ивана Петряка, Виктора Корниенко и Дмитрия Ризныка, продолжающих оставаться на больничном, скорее всего, рассчитывать рано. Благо для горняков, что у них и без этих игроков большой выбор исполнителей.

Днепр-1

Проиграв матч «Ворскле» 1:2, футболисты «Днепра-1» не то, чтобы перечеркнули свои амбиции на чемпионство, но усложнили себе задачу до предела. Чисто теоретически они еще могут финишировать первыми, для чего сперва надо обязательно побеждать «Шахтер» и в последнем туре «Кривбасс». А затем надеяться на то, что полтавский клуб сделает тоже самое с горняками, как и с ними самими. Однако в это верится с большим трудом.

С другой стороны, снизу днепрян подпирает «Заря», которая пока еще не потеряла шансы завоевать серебряные награды и пробиться в квалификацию Лиги чемпионов. Поэтому, если подопечные Александра Кучера будут сильно зациклены на том, что происходит вверху турнирной таблицы, они, при неудачном раскладе, могут упустить и второе место. Так что здесь надо обязательно взвесить все «за» и «против». Иногда и синица в руках надежнее журавля в небе.

А еще в поединке с «Шахтером» не сможет принять участие капитан «Днепра-1» Александр Сваток. В безобидной ситуации на 52-й минуте матча с «Ворсклой» он получил предупреждение за разговоры с арбитром, которое стало для него четвертым в сезоне. Интересно, что спустя пять минут опытный защитник был заменен. По всей видимости, тренерский штаб уже тогда начал готовиться к игре с горняками без своего капитана.

Фемида

Матч двух ведуших команд страны будет судить одна из лучших арбитров в Украине харьковчанка Екатерина Монзуль. В этом сезоне она четыре раза выводила на поле «Шахтер» (3 победы горняков и одна ничья) и два раза «Днепр-1» (1 победа и 1 поражение). Также на игре будет работать система VAR.

Статистика матчей

В украинской Премьер-Лиге команды сыграли 7 матчей. В них 6 раз успех был на стороне «Шахтера» и только 1 раз выигрывал «Днепр-1». Причем эту победу днепряне одержали в первом круге нынешнего чемпионата, когда в Ужгороде одолели горняков со счетом 2:1. У победителей голы забили Александр Пихаленок и Артем Довбик, а у проигравших Михаил Мудрик.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Трубин, Конопля, Ракицкий, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Бондаренко, Крыськив, Судаков, Зубков, Сикан

«Днепр-1»: Рыбак, Матаррита, Сарапий, Адамюк, Пасич, Рубчинский, Бабенко, Пеглоу, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик

Прогноз на противостояние:

Хотелось бы верить, что матч пройдет в честной и бескомпромиссной борьбе и без судейских скандалов. Рассчитываем увидеть красивый футбол. Предположим, что соперники забьют по одному голу и встреча завершится вничью 1:1.

28 мая, воскресенье