Быстрый гол и удаление. Шахтер победил Зарю

«Заря» на матч против «Шахтера» вышла без основного нападающего Герреро. Панамский легионер, который является одним из лучших форвардов чемпионата Украины, получил травму в поединке прошлого тура с «Ингульцом». Номинально вместо Герреро в стартовом составе вышел Вантух, а позицию нападающего занял Антюх. В стартовый состав вернулся основной полузащитник Шахов, пропустивший прошлый матч из-за болезни.

В составе «Шахтера» место на правом фланге обороны занял Конопля, который не играл в прошлом туре из-за повреждения. Отбыл дисквалификацию и расположился в центре полузащиты Бондаренко. На позиции левого атакующего полузащитника вышел Крыськив.

С первых минут стало заметно, что игроки «Шахтера» чувствовали себя более уверенно. Они сразу же взялись активно прессинговать, из-за чего футболистам «Зари» было тяжело начинать свои атаки. Прессинг в исполнении луганчан наоборот был далеко не таким эффективным, как в предыдущих матчах. «Шахтер» довольно легко преодолевал его, из-за чего примерно с середины тайма подопечные Патрика ван Леувена прекратили активно встречать соперника на его половине поля.

«Шахтер» забил гол уже на 5-й минуте. Зубков прошел по правому флангу, отпасовал в центр на Судакова, который с линии штрафной площадки точно пробил в левый от голкипера угол ворот. Полузащитник «горняков» наносил удар без какого-либо противодействия со стороны оппонентов – налицо провал опорной зоны полузащиты луганчан.

Как станет понятно по ходу матча, этот гол фактически убил интригу. Он удручающе подействовал на игроков «Зари», которые, казалось, были просто не готовы к такому развитию событий и напору соперника. За весь первый тайм у луганчан было только два опасных момента. Первый подарил им голкипер «Шахтера» Трубин. На 18-й минуте Анатолий, находясь во вратарской площадке, отдал неточную передачу, мяч оказался у Русина, после удара которого примерно с 20 метров совершил не очень удачный сейв – мяч чуть не залетел в ближний угол ворот. Еще один момент был в самом конце тайма, когда после навеса со штрафного Имереков хорошо пробил головой, но мяч пролетел над перекладиной.

Игроки «Шахтера» после забитого гола еще немного поатаковали, а потом снизили темп, предпочитая неспешно разыгрывать мяч в центре поля. Периодически «горянки» ускорялись, и тогда у ворот «Зари» возникало напряжение. Наиболее опасный момент подопечные Игоря Йовичевича создали на 45-й минуте. Конопля вошел с правого фанга в штрафную площадку, отпасовал под удар Судакову, но тот в борьбе с защитником не смог нормально пробить. Получилась передача на дальнюю штангу на Крыськива, но полузащитник с близкого расстояния нанес удар мимо ворот.

В начале второго тайма «Заря» осталась в меньшинстве. На 49-й минуте Снурницин специально ударил Зубкова по ногам, фактически расписавшись в своем бессилии. Спустя 10 минут «Шахтер» удвоил преимущество в счете. Бондаренко нанес удар из-за пределов штрафной площадки, защитник заблокировал его, мяч отскочил снова к Бондаренко, после чего оказался у Крыськива. Тот отпасовал на ход Бондаренко, который из центра штрафной пробил Сапутина.

После удаления и второго гола футбол на поле практически закончился. По ходу тайма часто возникали ситуации, когда игроки «Шахтера» спокойно владели мячом, медленно перекатывали его и передвигались пешком, экономя силы перед матчем следующего тура с «Днепром-1». А у футболистов «Зари», похоже, закончилась энергия, чтобы активно играть в отборе.

В конце матча счет стал разгромным. Ямайский легионер Келси одним касанием переправил мяч в ворота после прострела слева от Топалова. При этом Келси появился на поле лишь за пару минут до гола.

Центральный матч тура разочаровал. Не было равной борьбы, накала, скорости. Похоже, игроки луганской команды из-за большого желания дать настоящий бой лидеру чемпионата просто «перегорели». В действиях игроков не было легкости, была заметна скованность и нервозность. «Шахтер» своим давлением и быстрым голом создал серьезные трудности подопечным Патрика ван Леувена, и они так и не смогли преодолеть их. Ну и, конечно, сказалось отсутствие Герреро. Антюх не смог заменить панамца на острие атаки. «Шахтер» грамотно использовал ошибки и проблемы соперника и одержал уверенную победу, при этом существенно сэкономив физические силы.

После матчей 28-го тура «Шахтер», воспользовавшись поражением «Днепра-1», увеличил преимущество над ним до 5 очков. В следующем туре донецкой команде в очном противостоянии хватит даже ничьей, чтобы досрочно добыть чемпионский титул. «Заря» после поражегия немного подпустила к себе киевское «Динамо». Однако, чтобы потерять бронзовые медали, луначанам нужно проиграть оба оставшихся матча, а киевлянам одержать две победы. Вероятно, «Заря» сохранит третье место, а динамовцы завершат сезон без медалей.

Украинская Премьер-лига. 28-й тур.

«Заря» – «Шахтер» – 0:3

Судаков (5), Бондаренко (59), Келси (83).

Шахов (32), Бражко (53).

Снурницын (49).

«Заря»: Сапутин, Имереков, Батагов, Бутко, Снурницын, Вантух, Бражко (Дришлюк, 60), Шахов (Мишнев, 67), Булеца (Хахлев, 67), Антюх (Полегенько, 80), Русин (Смиян, 80).

«Шахтер»: Трубин, Бондарь, Степаненко, Судаков (Назарина, 76), Зубков, Сикан (Келси, 80), Криськив (Топалов, 76), Бондаренко, Матвиенко, Конопля (Гочолеишвили, 76), Ракицкий (Джурасек, 84).

Арбитр: Александр Шандор (Львов).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

ЗАРЯ - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЦИЯ МАТЧА