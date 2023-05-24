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Заря
24.05.2023 17:00 – FT 0 : 3
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Украина. Премьер лига
24 мая 2023, 18:57 | Обновлено 24 мая 2023, 20:09
3328
73

Быстрый гол и удаление. Шахтер победил Зарю

«Шахтер» в день своего 87-летия сделал важный шаг к чемпионству

24 мая 2023, 18:57 | Обновлено 24 мая 2023, 20:09
3328
73
Быстрый гол и удаление. Шахтер победил Зарю
ФК «Заря»

«Заря» на матч против «Шахтера» вышла без основного нападающего Герреро. Панамский легионер, который является одним из лучших форвардов чемпионата Украины, получил травму в поединке прошлого тура с «Ингульцом». Номинально вместо Герреро в стартовом составе вышел Вантух, а позицию нападающего занял Антюх. В стартовый состав вернулся основной полузащитник Шахов, пропустивший прошлый матч из-за болезни.

В составе «Шахтера» место на правом фланге обороны занял Конопля, который не играл в прошлом туре из-за повреждения. Отбыл дисквалификацию и расположился в центре полузащиты Бондаренко. На позиции левого атакующего полузащитника вышел Крыськив.

С первых минут стало заметно, что игроки «Шахтера» чувствовали себя более уверенно. Они сразу же взялись активно прессинговать, из-за чего футболистам «Зари» было тяжело начинать свои атаки. Прессинг в исполнении луганчан наоборот был далеко не таким эффективным, как в предыдущих матчах. «Шахтер» довольно легко преодолевал его, из-за чего примерно с середины тайма подопечные Патрика ван Леувена прекратили активно встречать соперника на его половине поля.

«Шахтер» забил гол уже на 5-й минуте. Зубков прошел по правому флангу, отпасовал в центр на Судакова, который с линии штрафной площадки точно пробил в левый от голкипера угол ворот. Полузащитник «горняков» наносил удар без какого-либо противодействия со стороны оппонентов – налицо провал опорной зоны полузащиты луганчан.

Как станет понятно по ходу матча, этот гол фактически убил интригу. Он удручающе подействовал на игроков «Зари», которые, казалось, были просто не готовы к такому развитию событий и напору соперника. За весь первый тайм у луганчан было только два опасных момента. Первый подарил им голкипер «Шахтера» Трубин. На 18-й минуте Анатолий, находясь во вратарской площадке, отдал неточную передачу, мяч оказался у Русина, после удара которого примерно с 20 метров совершил не очень удачный сейв – мяч чуть не залетел в ближний угол ворот. Еще один момент был в самом конце тайма, когда после навеса со штрафного Имереков хорошо пробил головой, но мяч пролетел над перекладиной.

Игроки «Шахтера» после забитого гола еще немного поатаковали, а потом снизили темп, предпочитая неспешно разыгрывать мяч в центре поля. Периодически «горянки» ускорялись, и тогда у ворот «Зари» возникало напряжение. Наиболее опасный момент подопечные Игоря Йовичевича создали на 45-й минуте. Конопля вошел с правого фанга в штрафную площадку, отпасовал под удар Судакову, но тот в борьбе с защитником не смог нормально пробить. Получилась передача на дальнюю штангу на Крыськива, но полузащитник с близкого расстояния нанес удар мимо ворот.

В начале второго тайма «Заря» осталась в меньшинстве. На 49-й минуте Снурницин специально ударил Зубкова по ногам, фактически расписавшись в своем бессилии. Спустя 10 минут «Шахтер» удвоил преимущество в счете. Бондаренко нанес удар из-за пределов штрафной площадки, защитник заблокировал его, мяч отскочил снова к Бондаренко, после чего оказался у Крыськива. Тот отпасовал на ход Бондаренко, который из центра штрафной пробил Сапутина.

После удаления и второго гола футбол на поле практически закончился. По ходу тайма часто возникали ситуации, когда игроки «Шахтера» спокойно владели мячом, медленно перекатывали его и передвигались пешком, экономя силы перед матчем следующего тура с «Днепром-1». А у футболистов «Зари», похоже, закончилась энергия, чтобы активно играть в отборе.

В конце матча счет стал разгромным. Ямайский легионер Келси одним касанием переправил мяч в ворота после прострела слева от Топалова. При этом Келси появился на поле лишь за пару минут до гола.

Центральный матч тура разочаровал. Не было равной борьбы, накала, скорости. Похоже, игроки луганской команды из-за большого желания дать настоящий бой лидеру чемпионата просто «перегорели». В действиях игроков не было легкости, была заметна скованность и нервозность. «Шахтер» своим давлением и быстрым голом создал серьезные трудности подопечным Патрика ван Леувена, и они так и не смогли преодолеть их. Ну и, конечно, сказалось отсутствие Герреро. Антюх не смог заменить панамца на острие атаки. «Шахтер» грамотно использовал ошибки и проблемы соперника и одержал уверенную победу, при этом существенно сэкономив физические силы.

После матчей 28-го тура «Шахтер», воспользовавшись поражением «Днепра-1», увеличил преимущество над ним до 5 очков. В следующем туре донецкой команде в очном противостоянии хватит даже ничьей, чтобы досрочно добыть чемпионский титул. «Заря» после поражегия немного подпустила к себе киевское «Динамо». Однако, чтобы потерять бронзовые медали, луначанам нужно проиграть оба оставшихся матча, а киевлянам одержать две победы. Вероятно, «Заря» сохранит третье место, а динамовцы завершат сезон без медалей.

Украинская Премьер-лига. 28-й тур.

«Заря» – «Шахтер» – 0:3

Судаков (5), Бондаренко (59), Келси (83).

Шахов (32), Бражко (53).

Снурницын (49).

«Заря»: Сапутин, Имереков, Батагов, Бутко, Снурницын, Вантух, Бражко (Дришлюк, 60), Шахов (Мишнев, 67), Булеца (Хахлев, 67), Антюх (Полегенько, 80), Русин (Смиян, 80).

«Шахтер»: Трубин, Бондарь, Степаненко, Судаков (Назарина, 76), Зубков, Сикан (Келси, 80), Криськив (Топалов, 76), Бондаренко, Матвиенко, Конопля (Гочолеишвили, 76), Ракицкий (Джурасек, 84).

Арбитр: Александр Шандор (Львов).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

ЗАРЯ - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 74
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Sunrise
Тяжёлый первый тайм, Шахтёр лучше на старте выглядел. Можно было переломить ещё, но Снурницын... Честно говоря у меня приличных слов в его адрес не нашлось.
Теперь шансы на ЛЧ лишь теоретические, важно любые очки в Александрии брать. 
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+6
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R1d3r
Шахтер - чемпион!!! Всех с победой!
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+5
Макс Максов
Шахтар хоч і не показував чемпіонську гру, але результати були стабільні... Тому все закономірно!
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+5
Remark
Мне понравилось, как игроки Зари держали мяч в ногах в 1 тайме. Да и во втором, несмотря на удаление контроль мяча был. Первый тайм, как по мне равная игра! Хотя в концовке Шахтер запорол 101% голевой момент и Заре повезло.
По второму тайму сказать особо нечего. Я провтыкал момент с красной картой, поздно вернулся с перерыва))) Была она или нет, хз. Гляну повтор, напишу. А вот момент на 54 минуте успел увидеть. Там игроку Зари дали ЖК. Как по мне - это 100% Красная Карта! 
Далее просмотр чемпионата почти не интересен. Интрига похоронена)
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+3
Springfield
Теперь можно и варианты считать.   Начнём с математических.  Заря тупо с горя проигрывает ещё два матча, а Динамо выигрывает те же два  и выходит на третье место.)
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+2
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Maks KROT
Всех болельщиков Шахтёра поздравляю с победой в важном матче ну и конечно с Днём рождения клуба всех  !!!!Молодцы как и прогнозировал сделаются выводы тренерским штабом  и Шахтёр должен показать свою классную игру в последних матчах думаю так будет и с прдя-1 ,прогнозировал ещё давно  что Шахтёр станет чемпионом с разницей 5-7 очей думаю скорей всего если фантастики не случится будет  и чемпионом и больше привезет он второму месту надеюсь может и Заря его ещё возьмёт  а не  п  рдя-1 !!Молодцы чемпионство все ближе !!Ещё раз с днём рождения Шахтёр Донецк !!!!!
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+1
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8number
Зоря днари какие то. Жахіття 
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+1
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FunnyCat_____
Как игра получилась, не было возможности смотреть ? 
Шахтёр реально настолько сильнее был и что по удалению ?
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0
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SportsMan
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0
AleksDnipro87
Один клуб якось обіграв шд цього сезону, зберіг би він божевільний ігровий темп першої половини сезону - став би чемпіоном з величезним відривом, але він як Арсенал, провалився. Ми всі були свідками драми, це кінець чемпіонських перегонів.
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Roman serhi
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BallsToTheWall
Так рано же ещё открывать шампанское.   Вот Шахтёр проиграет днепрянам и ничья в Полтаве.   Разве не так Днепр-1 станет чемпионом?   Если возьмут +6.
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-1
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SportsMan
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-1
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VBOLYUVALNIK
Ну і дуже бажаю тому Шахтарю тріснути в своїй ЛЧ
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-1
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mayakovskiy1
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-1
New Zealander
Шахтар просто неймовірний. А тепер згадати які перспективи Шахтарю давали всі до початку сезону, то стає просто страшно як гірникам вдалося стрибнути "із грязі в князі". Якщо будуть ще  підсилення (чекаємо на еквадорця і інших легіонерів) то можна розраховувати буде на щось більше ніж просто нічия з мадридським Реалом. 
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-1
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Pecheneg2004
Вот это и есть чемпионская игра!!  Шахта лучшая, Пердь минус 1 в пролете!    
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-2
u6464u
так , в цьому чемпіонаті якщо все так і залишиться все справедливо, чемпіона думаю можно уже привітати з черговим тріумфом, хотілося б щоб якість гравців в УПЛ була вищою.
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-3
Злий Глобинець
То що, динамофани? Фаньки, шпроти, цукерки АВК, ре-марки і всякі марки та не-марки? Ану уточніть, будь-ласка, хто там кого мав громити у цьому матчі?
Що з мармизами, колєги? Знову "щось пішло не так"?
А Шахтар таки ЧЕМПІОН !
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-3
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AleksDnipro87
Вболівати за шд в єврокубках принципово не буду і пох на євробали
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-4
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