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Украина. Премьер лига
23 мая 2023, 19:30 | Обновлено 23 мая 2023, 20:38
877
1

Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Один из главных матчей концовки сезона состоится в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского

23 мая 2023, 19:30 | Обновлено 23 мая 2023, 20:38
877
1
Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Шахтер

За три тура до окончания чемпионата страны по футболу среди команд Премьер-Лиги главная интрига турнира подходит к своей кульминации. Практически уже ясно, что «Шахтер», «Днепр-1» и «Заря» составят тройку призеров. Вот только в каком порядке они финишируют, пока большой вопрос. Многое в этом плане должны прояснить два поединка. В 28-м туре горняки в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского сыграют с луганским коллективом, а в спустя несколько дней «Шахтер» встретится с командой из Днепра.

Заря

Подопечные Патрика Ван Леувена будут являться хозяевами поля в предстоящем матче, ведь именно здесь в нынешнем сезоне они чаще всего проводили свои домашние игры. И, кстати говоря, вполне успешно.

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Так из 14 проведенных ранее матчей на этой арене (одну домашнюю встречу с «Ворсклой» футболисты «Зари» провели в Ужгороде, зато один выездной матч с «Динамо» снова играли здесь) луганская команда выиграли 11, трижды сыграла вничью и ни разу (!) не проиграла. При этом она победила в обоих матчах с киевлянами 3:2 и 1:0, а также оказалась сильнее «Днепра-1» 2:1. Особенно впечатляет число забитых голов в этих играх – 33, то есть без малого три гола в каждом матче.

А еще «Заря» удивила всех болельщиков и любителей футбола достойным результатом во втором круге. На данный момент из 12 весенних матчей команда одержала победы в 11, потеряв только три очка в поединке с «Кривбассом». И если бы в первом круге луганчане не разбазарили очки в играх с такими командами, как «Рух», «Ингулец», «Минай», или тем же «Кривбассом», то сейчас наверняка были бы ближе к золотым медалям, чем их главные оппоненты.

Таким образом, к важнейшему поединку с «Шахтером» луганская команда подходит в отличной форме и с хорошим настроением. И если она сумеет обыграть соперников, то вполне способна включиться в борьбу даже за чемпионский титул.

Шахтер

У горняков представляется самый сложный финиш среди команд, претендующих на награды. Ведь кроме «Зари» и «Днепра-1» им еще предстоит сыграть с полтавской «Ворсклой» на ее поле. И каждый раз, выходя на зеленый газон, футболисты «Шахтера» должны помнить, что права на ошибку у них нет. Любой их оплошностью могут тут же воспользоваться конкуренты.

Вообще во второй половине сезона подопечные Игоря Йовичевича играют не так ярко, как те же «Заря» или «Днепр-1». Но свои очки «Шахтер» по возможности брал исправно. Исключение составили только матчи с «Черноморцем», «Александрией» и, в какой-то степени с «Динамо». Поэтому именно прагматизм и игра на результат, скорее всего, могут помочь горнякам добиться желанной цели в оставшихся матчах нынешнего сезона.

Немаловажно, что в концовке чемпионата у «Шахтера» в строй вернулись футболисты, которые успели залечить свои травмы. Практически все они являются игроками основы, а значит у тренерского штаба есть возможность усиливать действия команды по ходу матча. Об этом факторе тоже нельзя забывать соперникам в предстоящих поединках.

И все же без потерь перед встречей с «Зарей» не обошлось. Из-за дисквалификации ее пропустит защитник Богдан Михайличенко, который, кстати, в свое время сделал себе имя именно в луганском клубе.

Статистика матчей

В первом круге соперники играли на «Арене-Львов» и тот матч завершился вничью 2:2. У горняков отличились Бондаренко и Бондарь, а у «Зари» Кирюханцев и Булеца. Вообще же в украинской Премьер-Лиге команды провели 48 матчей. У «Шахтера» - 37 побед, у луганчан – 7. И еще четыре раза была зафиксирована ничья.

Ориентировочные составы:

«Заря»: Сапутин, Имереков, Батагов, Бутко, Вантух, Мишнев, Бражко, Булеца, Антюх, Русин, Герреро

«Шахтер»: Трубин, Матвиенко, Ракицкий, Бондарь, Гочолеишвили, Степаненко, Джурасек, Крыськив, Судаков, Зубков, Сикан

Прогноз на противостояние:

Можем предположить, что матч будет напряженным, нервным, но не очень зрелищным. Ответственность за результат, конечно же, будет давить на обе команды. В итоге все может завершиться ничейным счетом 1:1.

24 мая, среда

«Заря» – «Шахтер»
Киев. Стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского. 17:00
ТВ-трансляция на телеканале 2+2 и на YouTube-канале Football Hub
Арбитр:
ЗАРЯ – ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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