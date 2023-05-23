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Заря
24.05.2023 17:00 - : -
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Украина. Премьер лига
23 мая 2023, 20:33 |
187
0

Заря – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией центрального матча 28-го тура Украинской Премьер-лиги

23 мая 2023, 20:33 |
187
0
Заря – Шахтер. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В среду, 24 мая, состоится поединок 28-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором встретятся луганская «Заря» и донецкий «Шахтер». Начало матча на киевском стадионе «Динамо» им. В. Лобановского назначено на 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Во втором круге чемпионата «Заря» демонстрирует яркий, зрелищный атакующий футбол. Стиль игры подопечных Патрика ван Леувена приносит отличный результат. В весенней части сезона команда выиграла 11 раз в 12 матчах. Луганский клуб сейчас занимает третье место, но еще имеет шансы побороться за чемпионство. На финише чемпионата «Зарю» ждут матчи с «Шахтером», «Александрией» и «Минаем».

«Шахтер» во втором круге играет не так ярко, как «Заря, но свои очки набирает стабильно. Это позволяет «горнякам» сохранять лидерство в чемпионской гонке. Однако донецкому клубу предстоит самый сложный финиш среди команд, претендующих на награды. В последних трех турах подопечные Игоря Йовичевича сыграют с «Зарей», «Днепром-1» и «Ворсклой».

В Украинской Премьер-лиге команды провели 48 матчей. У «Шахтера» – 37 побед, у «Зари» – 7. Еще четыре раза была зафиксирована ничья. В матче первого круга текущего чемпионата команды не определили сильнейшего – 2:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Шахтер», которая будет доступна в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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