ЙОВИЧЕВИЧ: «Это был один из лучших матчей. Надо сделать еще один шаг»

Головний тренер «Шахтаря» Ігор Йовічевіч дав прес-конференцію після матчу 28-го туру УПЛ із «Зорею» (3:0):

– «Шахтар» виходив сьогодні на гру, знаючи результат матчу «Дніпро-1» – «Ворскла» (1:2). Але зустріч видалася дуже емоційною: постійні сутички, фоли, травми, вилучення. Ви хотіли закрити питання чемпіонства саме в цьому поєдинку із «Зорею» і не відкладати на два останні тури чи статус суперника змушував грати так агресивно?

– У принципі, результат матчу «Дніпра-1» дав нам трохи позитивної енергії, на відміну від попередніх ігор, які вони закривали на останніх секундах. І нікуди не подінешся – це дуже впливає на команду саме емоційно, бо футбол є грою емоцій. Але команда порається, контролює емоції. Не так легко було грати сьогодні, бо відповідальність дуже велика, ціна помилки дуже велика, а ти мусиш виграти й тільки виграти, адже лише перемога може наблизити тебе до титулу.

І сьогодні не остаточний результат – нам слід ще зіграти з «Дніпром-1». Тож уся націленість, усі ті емоційні зусилля, яких ми сьогодні докладали, – це аби виграти поєдинок проти команди, що за результатами є найкращою в другому колі чемпіонату. «Зоря» мала 11 перемог у 12 іграх, і це заслуговує на повагу. Тому ми дуже серйозно підійшли до гри, і наш респект відобразився на результаті. Це дуже важливі три очки для нас, але чемпіонат ще не зроблений – ми мусимо зіграти два матчі.

очеться зіграти ще один відповідальний матч з «Дніпром-1», по-спортивному відігратися за ту поразку, яка була в першому колі і яка досі болить. І для нас це є мотивація. Той біль – це наша зброя, з якою ми хочемо по-спортивному виграти. Якщо це принесе чемпіонство, то не буде нікого більш щасливого за нас. Тому ще один матч, ще один крок. Але сьогодні була така гра, яка, вважаю, вам сподобалася: інтенсивність, грамотна тактична навченість, те, як підготували матч впродовж тижня і як сьогодні себе проявили, я думаю, що це один з найкращих матчів сезону.

– Вітаю з перемогою! Навіть за рахунку 2:0 ви увесь час підказували Сікану, кричали, допомагали йому під час гри без м’яча. У результаті – мікротравма й заміна. Чи відомо вам уже про його стан?

– Подивимося, бо була висока інтенсивність, а він є спринтер, і за таких навантажень, звісно, може організм, м’язи не витримати. Побачимо, що скаже лікар, бо є ще чотири дні до матчу з «Дніпром-1». Сподіваюся, що всі ці мікротравми відійдуть за рахунок тих емоцій, того адреналіну, що ми зараз відчуваємо. Та інколи потрібно пограти через не можу, потерпіти заради команди, віддаючись повністю.

Я би хотів скористатися нагодою та привітати клуб з днем народження. Це 87 років, і клуб завжди залишається. Футболісти – вони тимчасові: приїжджають, приходять, уходять. Але клуб є клуб. І він завжди понад усе, важливіший за всіх футболістів, якими б вони не були гарними. Я сьогодні подивився фінал Кубка УЄФА, що «Шахтар» виграв 2009 року, і хотілося б, щоб за деякий час і нас побачили такими. Це моя мрія і моя енергія. Це наша енергія, наша відповідальність, бо ми сьогодні малюємо наше майбутнє.

І нам не вистачає одного кроку. Але, я думаю, команда готова і фізично, і емоційно, і тактично, аби цей крок зробити. Звичайно, що буде непросто проти дуже гарного суперника «Дніпра-1», і сподіваюся, що вийде все нормально. Але скажу ще раз: клуб існує 87 років, і хотілося би бачити «Шахтар» ще як мінімум 87 років на такій же висоті, як зараз.

– Як ви сказали, матч з «Дніпром-1» буде ключовим і найважливішим. Який план підготовки до гри: команда відпочиватиме чи відзавтра вже починає працювати?

– Абсолютно так. Зараз ввечері посвяткуємо, так би мовити, цю перемогу, але, знаєте, уже цілий сезон ми не маємо часу порадіти, потішитися. На вечерю ідеш з натхненням посвяткувати, але поки доходить черга до десерту, то ти вже думаєш про наступний матч, починається адреналін і відповідальність зростає. Тож, як у Лізі чемпіонів, – мало часу, мусиш переключатися на інший матч і не думати про минулий. Мене цікавить тільки те, що буде за чотири дні: відновитися від сьогоднішніх навантажень, налаштувати команду так, як вдалося це сьогодні, сконцентруватися і показати наше найкраще обличчя.