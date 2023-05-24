Турнирная таблица. Шахтер близок к чемпионству, Днепр-1 – в 5 очках позади

24 мая стартовал 28-й тур Украинской Премьер-лиги.

Донецкий «Шахтер» выиграл у луганской «Зари» (3:0), и команда Игора Йовичевича продолжает лидировать в УПЛ с 66 баллами.

«Днепр-1» проиграл «Ворскле» (1:2) и с 64 очками имеет небольшие шансы в чемпионской гонке.

За 2 матча до конца отставание днепрян от горняков составляет 5 пунктов. Главные претенденты на титул сыграют между собой в предпоследнем туре (28 мая).

Киевское «Динамо», победив «Колос» (3:0), продолжает занимать 4-е место, отставая от «Зари» на 5 баллов (61 очко). Практически наверняка киевляне в следующем евросезоне будут играть в Лиге конференций.

Первые две команды УПЛ выйдут в квалификацию Лиги чемпионов 2023/24. При этом чемпион Украины с большой вероятностью попадет прямо в групповой раунд, так как, скорее всего, не будет использовано место, зарезервированное для победителя ЛЧ 2022/23.

Третье место УПЛ получит путевку в квалификацию Лиги Европы. Команды, которые финишируют на 4-м и 5-м месте, выступят в Лиге конференций.

Топ-5 УПЛ: Шахтер (69 очков), Днепр-1 (64), Заря (61), Динамо (56), Александрия (43).

Календарь Шахтера: Днепр-1 (28 мая), Ворскла (4 июня).

Календарь Днепра-1: Шахтер (28 мая), Кривбасс (4 июня).

УПЛ. 28-й тур

24 мая

13:00. Днепр-1 – Ворскла – 1:2

– 1:2 13:00. Колос – Динамо – 0:3

– 0:3 15:00. Верес – Александрия – 2:2

17:00. Заря – Шахтер – 0:3

25 мая

13:00. Минай – Рух

14:00. Ингулец – Металлист 1925

14:00. Львов – Черноморец

15:00. Кривбасс – Металлист

Турнирная таблица УПЛ