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Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
28.05.2023 15:00 – FT 3 : 0
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
28 мая 2023, 17:23 | Обновлено 28 мая 2023, 17:25
3638
2

Шахтер – Днепр-1 – 3:0. Чемпионское побоище. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 29-го тура УПЛ

28 мая 2023, 17:23 | Обновлено 28 мая 2023, 17:25
3638
2
Шахтер – Днепр-1 – 3:0. Чемпионское побоище. Видео голов и обзор матча
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 28 мая, состоялся матч 29 тура Украинской Премьер-лиги, в котором донецкий «Шахтер» обыграл «Днепр-1» и досрочно стал чемпионом.

В концовке встречи на поле произошла массовая драка с участием игроком обеих команд.

Украинская Премьер-лига. 29 тур.

«Шахтер» - «Днепр-1» - 3:0.

Швед, 90 - Бондаренко, 9, Сикан, 55, Степаненко, 59.

Назарина, Бондарь, Трубин - Пеглоу, Федорив (все - неспортивное поведение, Федорив - с лавки запасных).

«Шахтер»: Трубин - Конопля (Михайличенко, 31), Бондарь, Ракицкий, Матвиенко - Степаненко (Назарина, 84) - Зубков (Швед, 84), Бондаренко, Судаков, Крыськив (Топалов, 70) - Сикан (Келси, 70).

«Днепро-1»: Рыбак - Пасич (Танчик, 74), Сарапий, Адамюк, Каплиенко (Хайнер, 62) - Танковский (Когут, 66), Бланко (Рубчинский, 62) - Гуцуляк (Лучкевич, 74), Пихаленок, Пеглоу - Довбик.

События матча

90’
Виталий Федорив (Днепр-1) получает красную карточку.
90’
Анатолий Трубин (Шахтер Донецк) получает красную карточку.
90’
Peglow (Днепр-1) получает красную карточку.
90’
Егор Назарина (Шахтер Донецк) получает красную карточку.
59’
ГОЛ ! Мяч забил Тарас Степаненко (Шахтер Донецк).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Бондаренко (Шахтер Донецк).
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ВИДЕО. Массовая драка в матче Шахтер – Днепр-1. С чего все началось
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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coba777
Який Швед?)))
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0
Alex196
Весь чемпионат убивали Днепр .позорище .зачем тогда вообще было его проводить.Дайте сепарам первое место заранее 
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-3
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