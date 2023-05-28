Шахтер Донецк

В воскресенье, 28 мая, состоялся матч 29 тура Украинской Премьер-лиги, в котором донецкий «Шахтер» обыграл «Днепр-1» и досрочно стал чемпионом.

В концовке встречи на поле произошла массовая драка с участием игроком обеих команд.

Украинская Премьер-лига. 29 тур.

«Шахтер» - «Днепр-1» - 3:0.

Швед, 90 - Бондаренко, 9, Сикан, 55, Степаненко, 59.

Назарина, Бондарь, Трубин - Пеглоу, Федорив (все - неспортивное поведение, Федорив - с лавки запасных).

«Шахтер»: Трубин - Конопля (Михайличенко, 31), Бондарь, Ракицкий, Матвиенко - Степаненко (Назарина, 84) - Зубков (Швед, 84), Бондаренко, Судаков, Крыськив (Топалов, 70) - Сикан (Келси, 70).

«Днепро-1»: Рыбак - Пасич (Танчик, 74), Сарапий, Адамюк, Каплиенко (Хайнер, 62) - Танковский (Когут, 66), Бланко (Рубчинский, 62) - Гуцуляк (Лучкевич, 74), Пихаленок, Пеглоу - Довбик.