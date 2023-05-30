Драка в чемпионской игре Шахтера, Заря вровень с Днепром-1, Металлист – аут

В главном матче тура и всего второго круга «Шахтер» крупно победил «Днепр-1» – 3:0, и за тур до финиша сезона оформил чемпионский титул. На последних минутах встречи на поле вспыхнула массовая драка, в которой принимали участие и те, кто непосредственно участвовал в игре, и те, кто были на скамье для запасных. «Заря», победив на выезде «Александрию», по набранным очкам сравнялась с «Днепром-1». Теперь судьба второго места решится в последнем туре. «Динамо» на классе обыграло «Верес». «Металлист», проиграв «Минаю», вслед за «Львовом» покидает УПЛ.

Матч тура

Главные претенденты на чемпионство – «Шахтер» и «Днепр-1» – сошлись в очном противостоянии на «Арене Львов». Дончан устраивала и ничья, чтобы за тур до финиша оформить первое место, а вот днепрянам нужна была только победа, чтобы возродить «золотую» интригу. Противостояния как такового в итоге не получилось. «Шахтер» оказался на голову сильнее своего оппонента. Похоже, команда Кучера психологически так и не смогла оклематься от поражения в предыдущем туре от «Ворсклы». Подопечные Йовичевича наглухо закрыли Пихаленка и Довбика, а иных аргументов у номинальных гостей не оказалось. Уже в дебюте встречи отличился Бондаренко. А в дебюте второго тайма с интервалом в четыре минуты голы забивали Сикан и Степаненко. «Шахтер» мог забить и больше, а вот у «Днепра-1» толком не было моментов, чтобы отквитать хотя бы один мяч. В итоге дончане добыли уверенную победу 3:0, и за тур до финиша оформили свой очередной чемпионский титул.



СК Днепр-1

Неудачник тура

Вряд ли голкипер «Днепра-1» Рыбак после матча с «Шахтером» смог быстро уснуть. Вполне возможно, что Влада мучили кошмары и терзания совести. Из трех пропущенных мячей как минимум в двух есть его вина: в первом и в последнем. Бондаренко бил с линии штрафной площади в ближний угол, но вратарь днепрян не успел среагировать. Степаненко вообще зарядил по воротам метров с тридцати. И тоже в ближний угол. Но Рыбак снова проморгал эпизод.

Драка тура

На последних минутах матча «Шахтер» – «Днепр-1», когда на лавке «горняков» уже праздновали чемпионство, на поле вспыхнула драка. Точнее, футболисты пошли стенка на стенку. Формальным поводом к рукопашной стал грубый фол Назарины против оппонента. Грязный подкат сзади от донецкого опорника стал своеобразным детонатором, от искры которого футболистам обеих команд сорвало крыши. Были и удары руками, и ногами, и удушающие приемы, и разбитая до крови голова (у Ракицкого). В конце концов, инцидент удалось погасить. И сразу шесть футболистов были награждены главным судьей матча Монзуль красными карточками: Назарина, Матаррита, Пеглоу, Гуцуляк, Трубин и Федорив.



СК Днепр-1

Слова тура

Главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер после проигранного чемпионского поединка с «Шахтером» нашел в себе силы отдать должное оппоненту и назвал главную причину поражения: «Мы проиграли этот матч еще после игры с «Ворсклой». После поединка мы пытались поднять настроение ребятам, повлиять на них эмоционально, но тот матч дал нам большой осадок. Ну и быстрый гол сегодня повлиял на игру, ведь начинать матч с такой командой, как «Шахтер», с 0:1, конечно, очень тяжело. Хочу поздравить «Шахтер» с чемпионством – они достойно заслужили свою победу. Драка началась, если я не ошибаюсь, после того как Назарина с двух ног прыгнул в Пеглоу, у которого уже не выдержали эмоции – бразилец схватил соперника, началась эта толкотня и в итоге все побежали на поле. Но я все это не поддерживаю, и об этом уже ребятам сказал, что будут оштрафованы эти игроки. Мы не можем себя так вести потому, что мы даже проигрывая 0:3 должны уважать соперника. Для ребят это станет уроком и штрафы будут».



СК Днепр-1

Гол тура

Красавец-гол в ворота «Александрии» забил форвард «Зари» Русин. Назарий получил передачу от Шахова, и с линии штрафной площади по дуге закрутил мяч в дальний угол ворот. Голкипер александрийской команды Шевченко пытался достать мяч, но лишь добавил красоты картине своим отчаянным броском.

Комбинация тура

Первый гол в ворота «Вереса» динамовцы забили после шикарной атаки. Караваев получил передачу в чужой штрафной площади со своей половины поля, отлично обработал футбольный снаряд и переадресовал его Рамиресу. Венесуэлец на замахе убрал сразу двоих оппонентов – защитника и голкипера, и закатил мяч в пустые ворота.

Пенальти тура

За несколько минут до финального свистка в матче «Динамо» – «Верес» ровенская команда получила шанс спасти игру, когда Сирота нарушил правила против Балана в своей штрафной площади. Забей Шестаков с пенальти – и подопечные Вирта на кураже могли бы вырвать, как минимум, ничью. Но Михаил пробил бесхитростно – мяч стал легкой добычей Бущана.

Прощание тура

У «Металлиста» было очень мало шансов остаться в УПЛ – уж слишком неудачно харьковская команда проводит нынешний сезон. Тем не менее, первый тайм против «Миная» «Металлист» выиграл. Но во второй половине встречи закарпатцы не только восстановили равновесие, но и забили победный мяч. После этого поражения «Металлист» уже де-юре может прощаться с УПЛ.



УПЛ

Обострение тура

Не так давно казалось, что «Александрия» свое почти законное пятое место никому не отдаст, настолько серьезным было отставание оппонентов. Однако ничейный синдром команды Ротаня, вкупе с последними ее поражениями, привели к тому, что за тур до финиша сезона на пятое еврокубковое место претендуют сразу три коллектива. Окромя «Александрии», это «Ворскла», победившая «Колос», и «Кривбасс», не оставивший шансов «Металлисту-1925».

Автогол тура

Единственный мяч, забитый «Черноморцем» в ворота «Руха», – авторства голкипера львовской команды Панькива. После дальнего удара Кузыка мяч попал в каркас ворот, затем угодил в спину вратарю «Руха», а уже потом залетел в ворота.

Штрафной тура

Хрестоматийно разыграли штрафной удар футболисты «Ингульца» в моменте, когда забили второй гол в ворота «Львова». Запорожец принял мяч и пятой переадресовал его на Козака, который в свою очередь сделал зрячую передачу на Ситало. Тому оставалось только попасть в створ ворот, с чем Артем без проблем справился.

Символическая сборная тура: Бущан – Караваев, Ковалев, Вантух – Степаненко, Скляр – Бондаренко, Климчук, Зубков – Сикан, Н.Русин.