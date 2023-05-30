Аль-Хиляль предложил вингеру Шахтера зарплату в 2 миллиона долларов в месяц

23-летний вингер «Шахтера» Тете, который в сезоне-2022/23, воспользовавшись правилом ФИФА для легионеров, не выступал за «горняков», а играл сперва за «Лион», а затем за «Лестер», в ближайшее время сменит команду.

Бразилец не останется в «Лестере», который вылетел из АПЛ, но и не планирует возвращаться в «Шахтер», с которым у него контракт до 31 декабря.

По имеющейся информации, предметный интерес к Тете проявляют бразильские «Фламенго» и «Гремио», однако вингер вряд ли вернется на родину.

Дело в том, что конкретное предложение Тете сделал саудовский «Аль-Хиляль». Этот клуб, в который в последнее время активно сватают Лионеля Месси, готов платить Тете по 2 миллиона долларов ежемесячно. Сам бразилец запросил у «Аль-Хиляля» зарплату в 4 миллиона долларов каждый месяц, и если она не будет предложена, то предпочел бы остаться в Европе.

Тете во второй части сезона отличился 1 забитым мячом в 14 проведенных за «Лестер» поединках.