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Украина. Премьер лига
29 мая 2023, 19:20 | Обновлено 29 мая 2023, 19:21
1212
1

Два бразильских клуба интересуются вингером Шахтера

Фламенго и Гремио попытаются договориться с Тете

29 мая 2023, 19:20 | Обновлено 29 мая 2023, 19:21
1212
1
Два бразильских клуба интересуются вингером Шахтера
ФК Шахтер. Тете

Сразу два клуба бразильской Серии А – «Фламенго» и «Гремио» - хотят в ближайшее трансферное окно воспользоваться тем обстоятельством, что ФИФА разрешила легионерам из украинских клубов переходить в другие коллективы фактически в одностороннем порядке при условии, что клуб-владелец их контракта будет предупрежден до 1 июля.

В частности, «Фламенго» и «Гремио» претендуют на вингера «Шахтера» Тете, который сезон-2022/23 провел во французском «Лионе» и английском «Лестере».

После того, как «лисы» вылетели из Премьер-лиги, будущее Тете в Англии оказалось под вопросом, и в Бразилии хотят этим воспользоваться.

Что правда, по информации журналиста Хорхе Николы, маловероятно, чтобы Тете сейчас согласился на возвращение в Бразилию. У него есть варианты в Европе, а приоритетом для него является продолжение карьеры в АПЛ.

Ранее сообщалось, что подписать Тете летом постарается чемпион Франции «Пари Сен-Жермен».

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Тете Шахтер Донецк Лестер Фламенго Гремио трансферы УПЛ трансферы трансферы АПЛ
Источник Хорхе Никола
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Комментарии 1
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Gargantua
Тете провел там пару ярких матчей после чего традиционно для себя начал играть сам на себя отдельно от команды и интерес к нему пропал.
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