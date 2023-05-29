Два бразильских клуба интересуются вингером Шахтера

Сразу два клуба бразильской Серии А – «Фламенго» и «Гремио» - хотят в ближайшее трансферное окно воспользоваться тем обстоятельством, что ФИФА разрешила легионерам из украинских клубов переходить в другие коллективы фактически в одностороннем порядке при условии, что клуб-владелец их контракта будет предупрежден до 1 июля.

В частности, «Фламенго» и «Гремио» претендуют на вингера «Шахтера» Тете, который сезон-2022/23 провел во французском «Лионе» и английском «Лестере».

После того, как «лисы» вылетели из Премьер-лиги, будущее Тете в Англии оказалось под вопросом, и в Бразилии хотят этим воспользоваться.

Что правда, по информации журналиста Хорхе Николы, маловероятно, чтобы Тете сейчас согласился на возвращение в Бразилию. У него есть варианты в Европе, а приоритетом для него является продолжение карьеры в АПЛ.

Ранее сообщалось, что подписать Тете летом постарается чемпион Франции «Пари Сен-Жермен».