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  4. Калинина проиграла француженке в первом круге Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
30 мая 2023, 13:33 | Обновлено 30 мая 2023, 13:51
1021
11

Калинина проиграла француженке в первом круге Ролан Гаррос

Ангелина очень быстро завершила выступления на грунтовом мейджоре в одиночном разряде

30 мая 2023, 13:33 | Обновлено 30 мая 2023, 13:51
1021
11
Калинина проиграла француженке в первом круге Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Диан Парри

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№26 WTA) завершила выступления в основной сетке на Открытом чемпионате Франции по теннису в одиночном разряде.

В первом раунде основы украинка проиграла Диан Парри из Франции, которой организаторы выдали уайлд-кард (№79 WTA).

Ролан Гаррос. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Диан Парри (Франция) – 2:6, 3:6

Это была третья встреча теннисисток, украинка впервые проиграла.

Ангелина в третий раз сыграла в первом раунде основы грунтового мейджора и впервые проиграла.

Калинина продолжит выступления в парном разряде, где сыграет с дуэте с Ириной-Камелией Бегу из Румынии.

В следующем раунде Парри сразится против Мирры Андревой (№143 WTA).

Ранее во второй раунд пробилась Элина Свитолина. Даяна Ястремская и Марта Костюк свои матчи первого раунда проиграли.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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Alehandro
всю гру Геля підлаштовувалась під незвичний стиль Перрі і так і не підлаштувалась... не очікувано дуже слабка гра від Калініної 
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+7
arsenberko
навряд чи Ангеліна повноцінно відновилась після травми, тому не потрібно одразу жорстко судити
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+4
Павло Бубенко
І шо це було у виконанні Гєлі: Не теніс, а гола задниця! Просто дикий сором!
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+4
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8number
Ну ні чого страшного. 🌹 Час показати себе ще буде. А поки що менше присідань зі штангою та більше плавання 🏊‍♀️. 
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+3
Sashamar
Прикрий нещасний випадок. Може трапитись з будь-ким (Саккарі, Бенчіч, Квітова, Плішкова, хіба мало).Куди більше непокоїть молодша Андрєєва. Буки давали на неї трохи більше одиниці проти десяти на Ріск (перша сотня між іншим), так воно й вийшло менше ніж за годину. Як би у них не з'явилася справжня зірка. 
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+3
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dadlismit
Обидно за Ангелину. Но нужно отдать должное Перри, играла отлично, вытягивая сумасшедшие мячи ... 
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+3
Andrey_1992
травма далася в знаки, не потрібно її обливати брудом, Гелі треба час відновитися
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0
Олександр Радченко
Позор ! Меня не результат взбесил , а игра  безвольная .Парри удачи против 16 летней кацапки ,привет Костюк психованой, а когда-то в 15 лет была в 3 круге .
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0
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