Калинина проиграла француженке в первом круге Ролан Гаррос
Ангелина очень быстро завершила выступления на грунтовом мейджоре в одиночном разряде
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№26 WTA) завершила выступления в основной сетке на Открытом чемпионате Франции по теннису в одиночном разряде.
В первом раунде основы украинка проиграла Диан Парри из Франции, которой организаторы выдали уайлд-кард (№79 WTA).
Ролан Гаррос. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Диан Парри (Франция) – 2:6, 3:6
Это была третья встреча теннисисток, украинка впервые проиграла.
Ангелина в третий раз сыграла в первом раунде основы грунтового мейджора и впервые проиграла.
Калинина продолжит выступления в парном разряде, где сыграет с дуэте с Ириной-Камелией Бегу из Румынии.
В следующем раунде Парри сразится против Мирры Андревой (№143 WTA).
Ранее во второй раунд пробилась Элина Свитолина. Даяна Ястремская и Марта Костюк свои матчи первого раунда проиграли.
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