Калинина проиграла француженке в первом круге Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№26 WTA) завершила выступления в основной сетке на Открытом чемпионате Франции по теннису в одиночном разряде.

В первом раунде основы украинка проиграла Диан Парри из Франции, которой организаторы выдали уайлд-кард (№79 WTA).

Ролан Гаррос. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Диан Парри (Франция) – 2:6, 3:6

Это была третья встреча теннисисток, украинка впервые проиграла.

Ангелина в третий раз сыграла в первом раунде основы грунтового мейджора и впервые проиграла.

Калинина продолжит выступления в парном разряде, где сыграет с дуэте с Ириной-Камелией Бегу из Румынии.

В следующем раунде Парри сразится против Мирры Андревой (№143 WTA).

Ранее во второй раунд пробилась Элина Свитолина. Даяна Ястремская и Марта Костюк свои матчи первого раунда проиграли.