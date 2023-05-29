Ястремская в четвертый раз подряд проиграла в первом круге Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№144 WTA) завершила выступления в основной сетке на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В первом раунде основы украинка, которая преодолела сито квалификации, проиграла Донне Векич из Хорватии (№22 WTA).

Ролан Гаррос. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Донна Векич (Хорватия) – 2:6, 5:7

Это была пятая встреча теннисисток, хорватка выиграла во второй раз.

Даяна в четвертый раз сыграла в основе Ролан Гаррос, каждый раз проигрывая в первом раунде.

В следующем раунде Векич сразится против Анетт Контавейт (№78 WTA) или Бернарды Перы (№36 WTA).

Предыдущие матчи Ястремской в основе Открытого чемпионата Франции