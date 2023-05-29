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Ролан Гаррос
29 мая 2023, 13:38 | Обновлено 29 мая 2023, 13:42
1750
30

Ястремская в четвертый раз подряд проиграла в первом круге Ролан Гаррос

Даяна в двух сетах уступила Донне Векич

29 мая 2023, 13:38 | Обновлено 29 мая 2023, 13:42
1750
30
Ястремская в четвертый раз подряд проиграла в первом круге Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№144 WTA) завершила выступления в основной сетке на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В первом раунде основы украинка, которая преодолела сито квалификации, проиграла Донне Векич из Хорватии (№22 WTA).

Ролан Гаррос. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Донна Векич (Хорватия) – 2:6, 5:7

Это была пятая встреча теннисисток, хорватка выиграла во второй раз.

Даяна в четвертый раз сыграла в основе Ролан Гаррос, каждый раз проигрывая в первом раунде.

В следующем раунде Векич сразится против Анетт Контавейт (№78 WTA) или Бернарды Перы (№36 WTA).

Предыдущие матчи Ястремской в основе Открытого чемпионата Франции

  • Ролан Гаррос 2022. Первый круг – поражение от Элисон Риск (3:6, 3:6)
  • Ролан Гаррос 2020. Первый круг – поражение от Дарьи Сэвилл (4:6, 3:6)
  • Ролан Гаррос 2019. Первый круг – поражение от Карлы Суарес Наварро (6:2, 6:7, 0:6)

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Донна Векич Даяна Ястремская Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 30
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introvert
Так, виконуємо рекомендації щодо антихейту.
Браво, Даяна!!! Блискуча гра, чудовий перфоманс! Болбої падають навколішки перед твоїм тенісом, сітка, м`ячики і ракетки назавжди запам`ятають нестерпний біль цього дня! А для нас, українців, ти єдиний промінчик світла у навколишній пітьмі!
Сподіваюсь, сонцесяйна, я заслужив на твій лайк і схвалення.
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+9
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Muskrat2
144-та ракетка світу програла сіяній в першому колі на РГ. Тепер до інших новин.
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+7
dudigo78
Дивні якісь тут коментарі і по ходу матчу також. Ви рейтинги тенісисток подивіться. Боюсь, що тут на сайті буде коли Світоліна програє. А вона там також андердог. Реальніше треба дивитись на ситуацію. В нас в принципі лише одна Калініна фаворит в першому колі, і то при умові, що залікувала травму
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+5
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Fdail
Так, треба коментар, щоб українські вболівальники на здавались такими негативними . Так, ось:
"
". Дякую за увагу , бажаю Даяні всього найкращого.
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+3
Stanislav Matusevych
Знаєте, мене часто звинувачують у коментах, ніби я є якимсь хейтером українських тенісисток при тому, що я жодного разу не вболівав проти них. До сьогоднішнього дня. Бо вчора на БТУ вийшло оце відоме в'ю Ястремської. Де вона звинувачує українців у хейті на свою адресу, бо вона бідна-нещасна, їй дуже важко, бо вона пів року додому до Одеси потрапити не може. Це за умови повномасштабної війни, коли навіть можливості потрапити до себе додому не мають мільйони людей, бо їхні домівки зруйновані руснею. Це коли сотні тисяч людей загинули на війні, а ті ж таки мільйони втратили близьких людей. Але давайте всі дружно поспівчуваємо Ястремській щодо її діда. Який, якщо хтось не в курсі, був чималою шишкою в лавах одеських ментів. А на чиїй стороні були ті менти у 2014-му, думаю, точно ніхто не забув. Тим паче, що родина Ястремських не приховувала особливо своїх ватних поглядів і після 2014-го. Це після 24.02 вони разом із ще деякими нашими тенісними діячами різко перефарбувалися у палких патріотів.
Так і це ж ще не все. Не секрет, що Ястремську вважають однією з найнеприємніших суперниць Туру. Через свої постійні МТО у програшних ситуаціях, через камони на помилках суперниць. Історія з допінгом та спосіб, за допомогою якого вона з родиною намагалася викрутитися з неприємної ситуації. Тепер же цим інтерв'ю вона просто плюнула в обличчя багатьом тенісним уболівальникам в Україні. Тому, як би це пафросно не звучало, сьогодні я офіційно оголошую себе хейтером Ястремської. Звичайно, це нічого не змінить ані для неї, ані для українського тенісу, та мені просто не хочеться соромитися власної совісті, вболіваючи надалі за це нарцисичне мажорське тупе створіння.
Браво, Векич! Хоч нічого особливого хорватка, звичайно, на корті не показала.
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+2
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Vladi Koeln
Так безалаберно. профукать последние. два гейма  Себя неуважать
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+2
Олександр Радченко
Лучшие юниорки 2000 и 2002 превратилась вот в это !
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+1
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Alehandro
У другому сеті за рахунку 5:4 занадто повірила, що переломила гру і знову "летить" перетворилося на "не летить"...
вчи, вчи - одні двійки
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+1
Vova Chol
Вчетверте поспіль програла ? Так і вдесяте поспіль програє , бо ЛУЗЕР. Кожного разу думаєш - а може заграє як у 18 своїх років ? Ні . Деградація повна .
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+1
igor shmuylo
Спрашиваеться  зачем играть если уже знаеш результат.выше головы не прыгнеш . Три раза в одну колитку.
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Володимир Коваленко
Мені здалося ,що Д намагалася грати інакше звичного і більше нічого хорошого
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0
Pasha007
Нуляча
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0
8number
Та і ладно. Не переживай, Даяночка. ☺️Там он Плишкова взагалі летить на суху, ото де повний капець
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-1
Олександр Радченко
А такое трогательное интервью было ,я чуть слезу не пустил ,а меня тут не адекватная в отсутствии эмпатии обвинила .Таких как Ястремская и Костюк надо освистовать за игру и дурам не давать вайлдкарты !
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-6
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