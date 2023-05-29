Ястремская в четвертый раз подряд проиграла в первом круге Ролан Гаррос
Даяна в двух сетах уступила Донне Векич
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№144 WTA) завершила выступления в основной сетке на Открытом чемпионате Франции по теннису.
В первом раунде основы украинка, которая преодолела сито квалификации, проиграла Донне Векич из Хорватии (№22 WTA).
Ролан Гаррос. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Донна Векич (Хорватия) – 2:6, 5:7
Это была пятая встреча теннисисток, хорватка выиграла во второй раз.
Даяна в четвертый раз сыграла в основе Ролан Гаррос, каждый раз проигрывая в первом раунде.
В следующем раунде Векич сразится против Анетт Контавейт (№78 WTA) или Бернарды Перы (№36 WTA).
Предыдущие матчи Ястремской в основе Открытого чемпионата Франции
- Ролан Гаррос 2022. Первый круг – поражение от Элисон Риск (3:6, 3:6)
- Ролан Гаррос 2020. Первый круг – поражение от Дарьи Сэвилл (4:6, 3:6)
- Ролан Гаррос 2019. Первый круг – поражение от Карлы Суарес Наварро (6:2, 6:7, 0:6)
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Браво, Даяна!!! Блискуча гра, чудовий перфоманс! Болбої падають навколішки перед твоїм тенісом, сітка, м`ячики і ракетки назавжди запам`ятають нестерпний біль цього дня! А для нас, українців, ти єдиний промінчик світла у навколишній пітьмі!
Сподіваюсь, сонцесяйна, я заслужив на твій лайк і схвалення.
"
". Дякую за увагу , бажаю Даяні всього найкращого.
Так і це ж ще не все. Не секрет, що Ястремську вважають однією з найнеприємніших суперниць Туру. Через свої постійні МТО у програшних ситуаціях, через камони на помилках суперниць. Історія з допінгом та спосіб, за допомогою якого вона з родиною намагалася викрутитися з неприємної ситуації. Тепер же цим інтерв'ю вона просто плюнула в обличчя багатьом тенісним уболівальникам в Україні. Тому, як би це пафросно не звучало, сьогодні я офіційно оголошую себе хейтером Ястремської. Звичайно, це нічого не змінить ані для неї, ані для українського тенісу, та мені просто не хочеться соромитися власної совісті, вболіваючи надалі за це нарцисичне мажорське тупе створіння.
Браво, Векич! Хоч нічого особливого хорватка, звичайно, на корті не показала.
вчи, вчи - одні двійки