Костюк на старте Ролан Гаррос проиграла второй ракетке мира
Марта без особых шансов уступила Арине Соболенко
Украинская теннисистка Марта Костюк (№39 WTA) завершила выступления на Открытом чемпионате Франции по теннису в одиночном разряде.
В первом раунде основы украинка проиграла Арине Соболенко (№2 WTA).
Ролан Гаррос. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Арина Соболенко – 3:6, 2:6
В первом сете при счете 2:2 украинка первой сделала брейк в матче, после чего до конца встречи сумела выиграть только две свои подачи.
Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова проиграла.
В прошлом году Костюк также проиграла в первом раунде, тогда она уступила египтянке Майяр Шериф.
В следующем раунде Соболенко сразится против Панны Удварди (№95 WTA) или Ирины Шиманович (№211 WTA).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Альфред Схредер возглавил клуб из ОАЭ
Николас Харри обыграл Григора Димитрова в матче за титул в Швейцарии
В голові у Марти існує вимикач, який, варто його лише зачепити, повністю блокує її волю і характер. З такою ментальною підготовкою щось серйозне виграти нереально.
Цікаво, скільком із шести українок вдасться подолати перший раунд. Якщо двом і більше - буде дуже непогано. Але цілком вірогідно, що буде менше. Забагато якісних сіяних на шляху.
1. Сама игра
2. Характер.
3. Не инстасамка
Остальные это уже какая то когда то приятная история.
Треба працювати над швидкістю, банально не встигає чітко підійти до м'яча.