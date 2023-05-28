Костюк на старте Ролан Гаррос проиграла второй ракетке мира

Украинская теннисистка Марта Костюк (№39 WTA) завершила выступления на Открытом чемпионате Франции по теннису в одиночном разряде.

В первом раунде основы украинка проиграла Арине Соболенко (№2 WTA).

Ролан Гаррос. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Арина Соболенко – 3:6, 2:6

В первом сете при счете 2:2 украинка первой сделала брейк в матче, после чего до конца встречи сумела выиграть только две свои подачи.

Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова проиграла.

В прошлом году Костюк также проиграла в первом раунде, тогда она уступила египтянке Майяр Шериф.

В следующем раунде Соболенко сразится против Панны Удварди (№95 WTA) или Ирины Шиманович (№211 WTA).