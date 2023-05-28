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Ролан Гаррос
28 мая 2023, 13:20 | Обновлено 28 мая 2023, 13:29
2521
25

Костюк на старте Ролан Гаррос проиграла второй ракетке мира

Марта без особых шансов уступила Арине Соболенко

28 мая 2023, 13:20 | Обновлено 28 мая 2023, 13:29
2521
25
Костюк на старте Ролан Гаррос проиграла второй ракетке мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№39 WTA) завершила выступления на Открытом чемпионате Франции по теннису в одиночном разряде.

В первом раунде основы украинка проиграла Арине Соболенко (№2 WTA).

Ролан Гаррос. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Арина Соболенко – 3:6, 2:6

В первом сете при счете 2:2 украинка первой сделала брейк в матче, после чего до конца встречи сумела выиграть только две свои подачи.

Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова проиграла.

В прошлом году Костюк также проиграла в первом раунде, тогда она уступила египтянке Майяр Шериф.

В следующем раунде Соболенко сразится против Панны Удварди (№95 WTA) или Ирины Шиманович (№211 WTA).

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Марта Костюк Арина Соболенко Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 25
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introvert
Все почалося з грубої помилки при виконанні смешу у восьмому геймі першого сету. Так, на старті гри взагалі не було першої подачі (яка несподіванка), зате було бажання боротися за кожне очко і видряпувати кожен м`яч. Вистачило одного фейлу в розіграші, щоб Марта зневірилась, попливла і, зрештою, повністю "розвалилась".
В голові у Марти існує вимикач, який, варто його лише зачепити, повністю блокує її волю і характер. З такою ментальною підготовкою щось серйозне виграти нереально.
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+19
Stanislav Matusevych
Тільки до середини першого сету Марті вдавалося грати на рівних. Як тільки білокацапка підвищила рівень своєї гри до топового, все стало на свої місця. На жаль.
Цікаво, скільком із шести українок вдасться подолати перший раунд. Якщо двом і більше - буде дуже непогано. Але цілком вірогідно, що буде менше. Забагато якісних сіяних на шляху.
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+11
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sirjoga
Інколи складається враження, що теніс Марті зовсім не подобається. Кожен матч - це цілісні емоційні страждання, які передаються, навіть, через екран. Немає зовсім якогось спортивного азарту, жаги перемоги любою ціною. 
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+9
Fdail
Ну , Марті до такої бульбашки ще рости та й рости в тенісному плані, але,  мабуть, хочеться , щоб Марта хоча б такий рівень гри не втратила й продовжила грати з ним і проти більш слабких суперниць . Бо треба вже вигризати собі  позицію сіяної для супертурнірів , а не вірити в удачу. Два Мастерси перед РГ були просто провалені,  на що можна було очікувати? 
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+5
Александр Ад
Дивитися на такі помилки Марти було дуже неприємно.Часом вона нагадувала мені Ястремську-лупить куди попаде,а це чи аут,чи сітка!Плану на матч видно ні якого не було.Два дропа за всю гру,розчарувала.Що робила 2 тижні перед РГ?Таке враження.що програла ще до матчу....
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+5
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kollekciy
Марта грала значно краще всю гру, але суперниця дуже сильна зараз. От з Бадосою в Римі з такою грою можна було виграти. Вирішальні моменти Марта як завжди більшість програла, але це її фішка. Марта програла просто через нерівність класу гри, ще не доросла до таких суперниць.  
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+3
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Умник
Одна тенисистка за которой приятно наблюдать это Геля.
1. Сама игра
2. Характер.
3. Не инстасамка
Остальные это уже какая то когда то приятная история.
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+2
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sv_2000
Опять Марта ни о чем(((( Эхх...
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+1
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Обсервер Влад
Зате з Тімом м'ячик поганяла на тренуванні - уже не даремно з'їздила - на старості буде що внукам розповісти
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+1
Олександр Радченко
Весь сезон так убого играет это касается и Австралии Оупен и Остина ,просто соперницы хуже играли .
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+1
Michael Savchyn
просто чарівний жереб, який звів у мегатурнірі на першому етапі 39у із 2ю ракеткою, дякую, дуже-дуже дякую
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+1
Alexsander Sichkarenko
В парі Костюк заявлена чи ні?
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0
Володимир Коваленко
В красавиц он уж не влюблялся ,а волочился как-нибудь !!!
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0
Maxym Mochuk
У Марти все впереді, їй тільки 20 років.
Треба працювати над швидкістю, банально не встигає чітко підійти до м'яча.
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-4
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