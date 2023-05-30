ОФИЦИАЛЬНО. Кипрский АЕК объявил о завершении сотрудничества с Громовым

33-летний форвард Артем Громов по окончании нынешнего сезона покинет кипрский АЕК.

Об этом сообщает официальный сайт клуба из Ларнаки, подчеркивающий, что помимо украинца стан команды покинет еще шесть футболистов.

Артем Громов перешел в АЕК в январе нынешнего года на правах свободного агента. Интересно, что изначально сотрудничество было рассчитано на 1,5 года, а потому сейчас речь, очевидно, идет не о завершении контракта, а о его досрочном расторжении.

За АЕК Громов провел 12 матчей (311 минут), в которых результативными действиями не отличался.