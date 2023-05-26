Другие новости26 мая 2023, 16:59 | Обновлено 26 мая 2023, 17:00
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Минмолодежьспорта назвало спортсменов, которые не вернулись из-за границы
В список попали футболисты Артем Громов и Владислав Кулач
26 мая 2023, 16:59 | Обновлено 26 мая 2023, 17:00
1108
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На сайте Министерства молодежи и спорта Украины опубликовали список спортсменов, которые выехали за границу по специальному разрешению, но не вернулись после окончания спортивного мероприятия. Всего в списке 236 фамилий.
В список попали футболисты Артем Громов (АЕК Ларнака) и Владислав Кулач («Зиря»), киберспортсмен Виктор Оруджев (sdy, капитан команды по CS:GO Monte) и фигурист Андрей Кокура.
Интересно, что в список не попали Михаил Мудрик и Илья Забарный, которые зимой перешли в клубы Английской Премьер лиги.
Полный список здесь.
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