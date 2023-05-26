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26 мая 2023, 16:59 | Обновлено 26 мая 2023, 17:00
1108
0

Минмолодежьспорта назвало спортсменов, которые не вернулись из-за границы

В список попали футболисты Артем Громов и Владислав Кулач

26 мая 2023, 16:59 | Обновлено 26 мая 2023, 17:00
1108
0
Минмолодежьспорта назвало спортсменов, которые не вернулись из-за границы
СК Днепр-1. Артем Громов

На сайте Министерства молодежи и спорта Украины опубликовали список спортсменов, которые выехали за границу по специальному разрешению, но не вернулись после окончания спортивного мероприятия. Всего в списке 236 фамилий.

В список попали футболисты Артем Громов (АЕК Ларнака) и Владислав Кулач («Зиря»), киберспортсмен Виктор Оруджев (sdy, капитан команды по CS:GO Monte) и фигурист Андрей Кокура.

Интересно, что в список не попали Михаил Мудрик и Илья Забарный, которые зимой перешли в клубы Английской Премьер лиги.

Полный список здесь.

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Артем Громов Владислав Кулач Виктор sdy Оруджев Андрей Кокура
Источник Минспорта Украины
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