Победы Шахтера и Динамо, фиаско Днепра-1, кубок для Интера, скандал Мудрика
Главные новости за 24 мая на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 25 мая.
1А. Быстрый гол и удаление. Шахтер победил Зарю
«Шахтер» в день своего 87-летия сделал важный шаг к чемпионству
1Б. «Привоз» вратаря. Динамо разгромило Колос
Подопечные Шовковского без проблем разобрались с клубом из Коваливки
1В. На радость конкурентам. Днепр-1 уступил Ворскле в Ужгороде
Команда Александра Кучера со второй попытки также не смогла обыграть футболистов Виктора Скрипника
1Г. Боевая ничья в Ровно. Верес и Александрия поделили очки
Команда Ротаня выигрывала в два мяча, но закончила матч с традиционным для себя исходом
1Д. Турнирная таблица. Шахтер близок к чемпионству, Днепр-1 – в 5 очках позади
«Динамо» продолжает занимать 4-е место, отставая от «Зари» на 5 баллов
2. Трофей не для фиалок. Интер обыграл Фиорентину в финале Кубка Италии
Дубль Мартинеса принес победу миланскому клубу
3. Де Дзерби вышел в Лигу Европы. Брайтон сумел сыграть вничью с Ман Сити
Команда Пепа Гвардиолы наслаждается матчами в статусе чемпиона Англии
4. Безус и Беседин завоевали Кубок Кипра. Артем пропустил финал из-за травмы
В финальном матче «Омония» выиграла у АЕЛ Лимасол со счетом 1:0
5А. Свитолина без борьбы вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Страсбурге
Эрин Рутлифф снялась с турнира перед матчем с украинкой
5А. Ястремская пробилась в финальный раунд квалификации Ролан Гаррос
Даяна оказалась сильнее американки Сачии Викери
6. ВИДЕО. Мудрик попал в скандал. Его раскритиковал бодибилдер, что произошло?
Михаил неудачно заснял тренировку одного мужчины в спортивном зале...
7. Реал планирует заменить Лунина вратарем-героем ЧМ-2022
Мадридский клуб рассчитывает летом подписать Доминика Ливаковича
8. Инсайдер Романо рассказал о ситуации вокруг трансфера Матвиенко в Брайтон
Оказывается, на текущий момент никаких контактов между клубами по защитнику нет
9. Источник: Кроуфорд и Спенс договорились о бое, известна дата
Бой за звание абсолютного чемпиона в полусреднем весе пройдет в Лас-Вегасе
10. Петряк вновь провалился в Шахтере. Отчасти в этом виноват и сам клуб
Минувшим летом ситуация вынуждала «горняков» действовать на рынке без привычной скрупулезности
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