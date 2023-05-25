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25 мая 2023, 06:00 |
644
0

Победы Шахтера и Динамо, фиаско Днепра-1, кубок для Интера, скандал Мудрика

Главные новости за 24 мая на Sport.ua

25 мая 2023, 06:00 |
644
0
Победы Шахтера и Динамо, фиаско Днепра-1, кубок для Интера, скандал Мудрика
ФК Шахтер

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 25 мая.

1А. Быстрый гол и удаление. Шахтер победил Зарю
«Шахтер» в день своего 87-летия сделал важный шаг к чемпионству

1Б. «Привоз» вратаря. Динамо разгромило Колос
Подопечные Шовковского без проблем разобрались с клубом из Коваливки

1В. На радость конкурентам. Днепр-1 уступил Ворскле в Ужгороде
Команда Александра Кучера со второй попытки также не смогла обыграть футболистов Виктора Скрипника

1Г. Боевая ничья в Ровно. Верес и Александрия поделили очки
Команда Ротаня выигрывала в два мяча, но закончила матч с традиционным для себя исходом

1Д. Турнирная таблица. Шахтер близок к чемпионству, Днепр-1 – в 5 очках позади
«Динамо» продолжает занимать 4-е место, отставая от «Зари» на 5 баллов

2. Трофей не для фиалок. Интер обыграл Фиорентину в финале Кубка Италии
Дубль Мартинеса принес победу миланскому клубу

3. Де Дзерби вышел в Лигу Европы. Брайтон сумел сыграть вничью с Ман Сити
Команда Пепа Гвардиолы наслаждается матчами в статусе чемпиона Англии

4. Безус и Беседин завоевали Кубок Кипра. Артем пропустил финал из-за травмы
В финальном матче «Омония» выиграла у АЕЛ Лимасол со счетом 1:0

5А. Свитолина без борьбы вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Страсбурге
Эрин Рутлифф снялась с турнира перед матчем с украинкой

5А. Ястремская пробилась в финальный раунд квалификации Ролан Гаррос
Даяна оказалась сильнее американки Сачии Викери

6. ВИДЕО. Мудрик попал в скандал. Его раскритиковал бодибилдер, что произошло?
Михаил неудачно заснял тренировку одного мужчины в спортивном зале...

7. Реал планирует заменить Лунина вратарем-героем ЧМ-2022
Мадридский клуб рассчитывает летом подписать Доминика Ливаковича

8. Инсайдер Романо рассказал о ситуации вокруг трансфера Матвиенко в Брайтон
Оказывается, на текущий момент никаких контактов между клубами по защитнику нет

9. Источник: Кроуфорд и Спенс договорились о бое, известна дата
Бой за звание абсолютного чемпиона в полусреднем весе пройдет в Лас-Вегасе

10. Петряк вновь провалился в Шахтере. Отчасти в этом виноват и сам клуб
Минувшим летом ситуация вынуждала «горняков» действовать на рынке без привычной скрупулезности

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главные новости
Источник Sport.ua
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