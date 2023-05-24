Инсайдер Романо рассказал о ситуации вокруг трансфера Матвиенко в Брайтон
Оказывается, на текущий момент никаких контактов между клубами по защитнику нет
Английский «Брайтон», который в настоящий момент возглавляет экс-коуч «Шахтера» Роберто Де Дзерби, не ведет переговоров с донецким клубом по трансферу центрбека Николая Матвиенко. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Несмотря на слухи об сохраняющемся интересе «чаек» к защитнику, в настоящий момент никаких конкретных свежих переговоров между клубами не ведется. Поэтому говорить, что сделка близка к завершению некорректно.
Последние переговоры между «Брайтоном» и «Шахтером» относительно Матвиенко велись в январе нынешнего года. Тогда англичане предлагали за центрбека 16 миллионов евро, но получили отказ.
Ранее сообщалось, что Матвиенко является одной из трансферных целей «Брайтона» на летнее окно.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Александра Кучера со второй попытки также не смогла обыграть футболистов Виктора Скрипника
Латвия порадовала своих болельщиков
а де дзерби собрался уходить, хоть и не ясно кому он нужен