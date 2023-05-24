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  4. Инсайдер Романо рассказал о ситуации вокруг трансфера Матвиенко в Брайтон
Украина. Премьер лига
24 мая 2023, 20:02 |
1826
2

Инсайдер Романо рассказал о ситуации вокруг трансфера Матвиенко в Брайтон

Оказывается, на текущий момент никаких контактов между клубами по защитнику нет

24 мая 2023, 20:02 |
1826
2
Инсайдер Романо рассказал о ситуации вокруг трансфера Матвиенко в Брайтон
shakhtar.com. Николай Матвиенко

Английский «Брайтон», который в настоящий момент возглавляет экс-коуч «Шахтера» Роберто Де Дзерби, не ведет переговоров с донецким клубом по трансферу центрбека Николая Матвиенко. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Несмотря на слухи об сохраняющемся интересе «чаек» к защитнику, в настоящий момент никаких конкретных свежих переговоров между клубами не ведется. Поэтому говорить, что сделка близка к завершению некорректно.

Последние переговоры между «Брайтоном» и «Шахтером» относительно Матвиенко велись в январе нынешнего года. Тогда англичане предлагали за центрбека 16 миллионов евро, но получили отказ.

Ранее сообщалось, что Матвиенко является одной из трансферных целей «Брайтона» на летнее окно.

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Николай Матвиенко Шахтер Донецк Брайтон трансферы УПЛ трансферы АПЛ трансферы
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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GloryUkraine
Після трансферу Мудрика в Челсі Шахтарю продати когось з украінських "перспективних' гравців в АПЛ, а можливо і не тільки,  буде дуже проблематично.
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0
Gargantua
кроме де дзерби никто такой трансфер пролоббировать не может
а де дзерби собрался уходить, хоть и не ясно кому он нужен
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-1
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