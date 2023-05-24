Инсайдер Романо рассказал о ситуации вокруг трансфера Матвиенко в Брайтон

Английский «Брайтон», который в настоящий момент возглавляет экс-коуч «Шахтера» Роберто Де Дзерби, не ведет переговоров с донецким клубом по трансферу центрбека Николая Матвиенко. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Несмотря на слухи об сохраняющемся интересе «чаек» к защитнику, в настоящий момент никаких конкретных свежих переговоров между клубами не ведется. Поэтому говорить, что сделка близка к завершению некорректно.

Последние переговоры между «Брайтоном» и «Шахтером» относительно Матвиенко велись в январе нынешнего года. Тогда англичане предлагали за центрбека 16 миллионов евро, но получили отказ.

Ранее сообщалось, что Матвиенко является одной из трансферных целей «Брайтона» на летнее окно.