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  4. Источник: Матвиенко – цель Брайтона на летнее трансферное окно
Англия
19 мая 2023, 21:37 |
899
3

Источник: Матвиенко – цель Брайтона на летнее трансферное окно

Украинец может воссоединиться с Роберто Де Дзерби

19 мая 2023, 21:37 |
899
3
Источник: Матвиенко – цель Брайтона на летнее трансферное окно
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

Украинский защитник донецкого футбольного клуба «Шахтер» Николай Матвиенко является целью «Брайтона» в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Athletic, «чайки», которых тренирует бывший наставник «горняков» Роберто Де Дзерби, не теряли интерес к игроку.

Еще зимой «Брайтон» пытался подписать Матвиенко, однако после того, как руководство «Шахтера» повесило ценник на игрока в 30 миллионов евро, переговоры прекратились.

Команде Де Дзерби нужен левый и центральный защитник, а Матвиенко может сыграть на обеих позициях.

Матвиенко уже играл под руководством Де Дзерби в донецкой команде с 2021 по 2022 год, когда итальянский специалист возглавлял «Шахтер».

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Роберто Де Дзерби Николай Матвиенко Брайтон Шахтер Донецк трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Источник The Athletic
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Комментарии 3
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Gargantua
если упустят первое место то будут продавать
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avk2307
Надо брать , для сборной хорошо.Для Брайтона как для Челсис Мудриком. Я б на месте де дзерби лучше Бондаренко покупал за небольшие деньги если продадут
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0
Remark
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-1
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