Источник: Матвиенко – цель Брайтона на летнее трансферное окно

Украинский защитник донецкого футбольного клуба «Шахтер» Николай Матвиенко является целью «Брайтона» в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Athletic, «чайки», которых тренирует бывший наставник «горняков» Роберто Де Дзерби, не теряли интерес к игроку.

Еще зимой «Брайтон» пытался подписать Матвиенко, однако после того, как руководство «Шахтера» повесило ценник на игрока в 30 миллионов евро, переговоры прекратились.

Команде Де Дзерби нужен левый и центральный защитник, а Матвиенко может сыграть на обеих позициях.

Матвиенко уже играл под руководством Де Дзерби в донецкой команде с 2021 по 2022 год, когда итальянский специалист возглавлял «Шахтер».