«Около 30 миллионов». Срна рассказал о стоимости Матвиенко

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна считает, что основной защитник команды Николай Матвиенко мог бы стоить около 30 миллионов евро.

В январе клуб не продал игрока в «Брайтон», который давал около 20 миллионов.

«В 20-х числах января было понятно, что по Матвиенко «Брайтон» будет поднимать цену. Но Николай очень важен для нас, таких игроков не так много в Европе. Конечно, мы говорили про 100 миллионов за Мудрика, но ему 21 год. Матвиенко 27 лет (26 - прим)».

«Как я оцениваю Матвиенко? Около 30 миллионов евро», — сказал Срна.

Контракт игрока завершается в 2024 году.