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  4. «Около 30 миллионов». Срна рассказал о стоимости Матвиенко
Украина. Премьер лига
13 февраля 2023, 15:51 | Обновлено 13 февраля 2023, 16:09
1286
6

«Около 30 миллионов». Срна рассказал о стоимости Матвиенко

Трансфер игрока зимой не состоялся

13 февраля 2023, 15:51 | Обновлено 13 февраля 2023, 16:09
1286
6
«Около 30 миллионов». Срна рассказал о стоимости Матвиенко
ФК Шахтер. Николай Матвиенко

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна считает, что основной защитник команды Николай Матвиенко мог бы стоить около 30 миллионов евро.

В январе клуб не продал игрока в «Брайтон», который давал около 20 миллионов.

«В 20-х числах января было понятно, что по Матвиенко «Брайтон» будет поднимать цену. Но Николай очень важен для нас, таких игроков не так много в Европе. Конечно, мы говорили про 100 миллионов за Мудрика, но ему 21 год. Матвиенко 27 лет (26 - прим)».

«Как я оцениваю Матвиенко? Около 30 миллионов евро», — сказал Срна.

Контракт игрока завершается в 2024 году.

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Источник: Динамо считает Диалло важным активом с прицелом на продажу
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Источник Киевский торт
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Комментарии 6
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GloryUkraine
Здається мені, що тепер всі майбутні трансфери гравців Шахтаря ( маю на увазі ціну на них) будуть залежати від того чи заграє Мудрик на 100млн.
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Хутин Пуйло
Наркомани на городі)))
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Alex86 1
хорошо хоть не 13О ))
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0
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