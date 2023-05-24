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Колос К
24.05.2023 13:00 – FT 0 : 3
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
24 мая 2023, 15:33 | Обновлено 24 мая 2023, 16:02
2849
6

«Привоз» вратаря. Динамо разгромило Колос

Подопечные Шовковского без проблем разобрались с клубом из Коваливки

24 мая 2023, 15:33 | Обновлено 24 мая 2023, 16:02
2849
6
«Привоз» вратаря. Динамо разгромило Колос
ФК «Колос»

По сравнению с матчами предыдущего тура Ярослав Вишняк и Александр Шовковский произвели по несколько замен в стартовых составах своих команд.

У «Динамо» в первую очередь необходимо отметить возвращение на поле вратаря Бущана, который из-за травмы не играл с 30 ноября прошлого года. Дисквалифицированного нападающего Ваната в стартовом составе заменил Рамирес. Также нельзя не обратить внимание на то, что в заявку на матч попал Шапаренко, который полностью восстановился после сложной операции на колене. Хавбек «Динамо» и сборной Украины получил травму в матче Лиги Европы еще в сентябре 2022 года.

У «Колоса» в стартовый состав вернулся голкипер Волынец, который до поединка прошлого тура против «Днепра-1» весь сезон играл без замен. В центр полузащиты вышли опытные Болбат и Богданов, которые заменили Велетня и дисквалифицированного Милько, а на правом фланге Ильин вышел вместо Кравченко.

Матч начался с 40-минутным опозданием. Причина – воздушная тревога, которая была объявлена в Киевской области и ряде других регионов страны. Команды вышли на поле, прозвучал национальный гимн Украины – и завыла сирена.

Старт поединка стал ошеломляющим для хозяев поля. На первых минутах неожиданно ошибся голкипер Волынец и «наварил» курьезный гол. Евгений, получив пас от партнера по команде, находился во вратарской площадке. Полузащитник «Динамо» Перрис запрессинговал голкипера, и Волынец, пытаясь отдать передачу на правый фланг, случайно отправил мяч в свои ворота. Казалось, что Перрис успел подставить ногу под пас Волынца, но автогол записали на голкипера.

После пропущенного гола «Колос» больше контролировал мяч и пытался атаковать. Однако их атаки в основном завершались на подступах к штрафной площадке. С середины тайма уже динамовцы больше владели мячом, но не спешили атаковать. Опасные моменты команды создали только в концовке первой половины встречи. На 40-й минуте «Колос» провел атаку правым флангом. Ее завершал Мякушко, который из района 11-метровой отметки нанес удар в одно касание - Бущан в падении поймал мяч. На 44-й минуте после подачи с углового и сброса от партнера Буяльский замыкал дальнюю штангу – мяч пролетел совсем близко со стойкой ворот. На 45-й минуте Вивчаренко сделал сильный навес с левого фланга, Волынец в борьбе с Рамиресом не смог выбить мяч, тот отлетел к Буяльскому, однако полузащитник не попал в ворота с близкого расстояния.

Второй тайм также не изобиловал опасными моментами. Тем не менее динамовцы смогли забить еще два гола. На 68-й минуте классный удар получился у Андриевского – мяч по уходящей траектории влетел в верхний угол ворот Волынца.

Тут же Андриевского заменил Шапаренко, который на последних минутах матча отдал результативную передачу на Волошина. 3:0 – «Динамо» легко разобралось с «Колосом». Киевляне за то время, когда Александр Шовковский исполняет обязанности главного тренера, выиграли пять раз в шести матчах.

Украинская Премьер-лига. 28-й тур.

«Колос» – «Динамо» – 0:3

Волынец (8, автогол), Андриевский (68), Волошин (90+3).

Ориховский (87) - Перрис (28), Вивчаренко (90), Буяльский (90+2).

«Колос»: Волынец, Емец, Чоботенко, Черноморец, Золотов, Богданов, Ильин (Гусол, 78), Болбат (Криворучко, 65), Мякушко (Велетень, 72), Ореховский, Безбородько (Попов, 72).

«Динамо»: Бущан, Тимчик, Дячук (Боль, 75), Сирота, Овчаренко, Андриевский (Шапаренко, 68), Шепелев (Сидорчук, 59), Перрис, Буяльский, Кабаев (Волошин, 59), Рамирес (Гармаш, 75).

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

Стадион: «Колос» (Ковалевка, Киевская область).

КОЛОС - ДИНАМО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Динамо Киев).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Андриевский (Динамо Киев).
9’
ГОЛ ! Автогол забил Евгений Волынец (Колос К).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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FunnyCat_____
Радует результат! 
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+4
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Alex Danchenko
Вітаю з перемогою!
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+3
🔱Avtoigor🔱
Вітаю Динамо Київ  
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+2
Умник
Коля вышел и сразу асист.
Очень легко даже с учетом контров Колоса
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+2
Remark
Хоть и счет разгромный, 0-3, но сама игра тухлятина. Для болельщика не интересна!
Поздравос Динамо! И надеюсь в 17-00 мы увидим топ поединок!
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-2
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