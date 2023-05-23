В среду, 24 мая, состоится матч 28-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором встретятся коваливский «Колос» и киевское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Колос» (Коваливка, Киевская область). Начало назначено на 13:00.

Динамо

«Динамо» выиграло четыре из пяти матчей, в которых командой управлял Александр Шовковский (напомним, главный тренер «Динамо» Мирча Луческу пока не может выполнять свои обязанности в связи с лечением). В поединке прошлого тура динамовцы выиграли у «Александрии» с крупным счетом, что было неожиданно, так как в предыдущих матчах подопечные Руслана Ротаня отобрали очки у лидеров чемпионата «Шахтера» и «Днепра-1».

Киевляне уже потеряли шансы попасть в Лигу чемпионов, но все еще надеются завоевать медали. Отставание от луганской «Зари», которая идет на третьем месте, составляет 8 очков. Динамовцам нужно не только выигрывать свои матчи, но и рассчитывать на потерю очков конкурентом.

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К матчу с «Колосом» киевский клуб подходит с существенной кадровой потерей. Не сможет помочь команде нападающий Владислав Ванат. Игрок «Динамо» получил трехматчевую дисквалификацию за проявление дискриминации после матча 16-го тура УПЛ «Динамо» – «Ингулец» (0:2). Это существенная потеря для киевского клуба, поскольку Ванат в текущем сезоне с 12 голами является его лучшим бомбардиром.

Колос

«Колос», в отличие от «Динамо», сейчас переживает серию негативных результатов. В последних шести матчах команда победила только один раз, потерпев при этом пять поражений. Справедливости ради отметим, что четыре из пяти раз коваливцы проиграли командам, которые располагаются в турнирной таблице выше, чем они.

Клуб из Киевской области в позапрошлом туре проиграл «Александрии» и фактически потерял шансы побороться за выход в Лигу конференций. В турнирной таблице «Колос» с 33 очками занимает восьмое место. Впереди – «Кривбасс» (Кривой Рог), который набрал на два очка больше. В спину «Колосу» дышит харьковский «Металлист 1925», у которого на три очка меньше – 30. Отрыв коваливского клуба от зоны переходных матчей составляет 6 очков.

Матч с «Динамо» коваливский клуб проведет без основного полузащитника Вадима Милько. Опытный игрок исчерпал лимит желтых карточек и пропустит одну игру.

Статистика матчей

История противостояния «Динамо» и «Колоса» насчитывает 9 матчей. Киевский клуб победил 5 раз, коваливский – один раз. Ничейный исход был зафиксирован в трех поединках. Встреча первого круга текущего чемпионта завершилась со счетом 0:0.

«Колос» самое крупное домашнее поражение в УПЛ потерпел именно от Динамо – 0:7 (28 августа 2021 года).

Ориентировочные составы

«Колос»: Волинець, Кравченко, Новак, Черноморец, Золотов, Богданов, Емец, Ильин, Болбат, Ориховский, Лысенко.

«Динамо»: Нещерет, Тымчик, Попов, Сирота, Вивчаренко, Андриевский, Шепелев, Бенито, Буяльский, Кабаев, Рамирес.

Прогноз на противостояние

«Динамо» в последних турах в основном побеждает, «Колос» проигрывает и почти не забивает голов. Вряд ли эти тенденции изменятся в этом матче. Скорее всего, «Динамо» победит с разницей в один-два гола.

24 мая, среда