Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ванат дисквалифицирован на 3 матча за проявления дискриминации
Украина. Премьер лига
16 мая 2023, 11:59 |
866
4

ОФИЦИАЛЬНО. Ванат дисквалифицирован на 3 матча за проявления дискриминации

Владислав раскритиковал работу судейской бригады во главе с Катериной Монзуль

16 мая 2023, 11:59 |
866
4
ОФИЦИАЛЬНО. Ванат дисквалифицирован на 3 матча за проявления дискриминации
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

Форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат официально получил 3-матчевую дисквалификацию за проявления дискриминации после матча 16-го тура УПЛ «Динамо» – «Ингулец» (0:2).

Также футболист получил еще два матча условно, а столичный клуб оштрафован на 100 тысяч гривен. Решение может быть обжаловано в Апелляционный комитет УАФ.

Отметим, что после встречи Владислав заявил, что не видел ни в одном топ-чемпионате, чтобы женщины судили мужские игры. На том матче работала Катерина Монзуль.

В текущем сезоне Ванат забил 11 голов в УПЛ. На его счету 6 результативных ударов и один ассист в восьми последних матчах «Динамо».

По теме:
Йожеф САБО: «Луческу все равно – проиграет он или выигрывает»
Йожеф САБО: «Это позор, что клубы покупают системы ВАР»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Милевского при Лобановском не было бы»
Динамо Киев дисквалификация чемпионат Украины по футболу скандал Катерина Монзуль Украинская Премьер-лига Ингулец Владислав Ванат Динамо - Ингулец сексизм
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юрген КЛОПП: «Мы квалифицировались в ЛЕ. Месяц назад могли только мечтать»
Футбол | 16 мая 2023, 04:50 2
Юрген КЛОПП: «Мы квалифицировались в ЛЕ. Месяц назад могли только мечтать»
Юрген КЛОПП: «Мы квалифицировались в ЛЕ. Месяц назад могли только мечтать»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал победу в матче с «Лестером»

Он был чемпионом трех стран. Украинец со своим клубом вылетел из Суперлиги
Футбол | 15 мая 2023, 21:23 9
Он был чемпионом трех стран. Украинец со своим клубом вылетел из Суперлиги
Он был чемпионом трех стран. Украинец со своим клубом вылетел из Суперлиги

По данным агента Александра Панков, Дмитрий Чигринский покинет «Ионикос»

Игрок, которого выгнало Полесье за толчок судьи, получил предложение из УПЛ
Футбол | 15.05.2023, 19:32
Игрок, которого выгнало Полесье за толчок судьи, получил предложение из УПЛ
Игрок, которого выгнало Полесье за толчок судьи, получил предложение из УПЛ
Симоне ИНДЗАГИ: «Это один из важнейших матчей в истории Интера»
Футбол | 16.05.2023, 07:19
Симоне ИНДЗАГИ: «Это один из важнейших матчей в истории Интера»
Симоне ИНДЗАГИ: «Это один из важнейших матчей в истории Интера»
Отец Фьюри назвал единственный бой, о котором грезит Тайсон
Бокс | 15.05.2023, 09:38
Отец Фьюри назвал единственный бой, о котором грезит Тайсон
Отец Фьюри назвал единственный бой, о котором грезит Тайсон
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
а в чем сбсн дискриминационность его высказывания?
"я не видел чтобы в других чемпионатах судили женщины а у нас все время Монзуль"
Ответить
+2
ZloyDeda
Браво педерація
Ответить
0
Am
Легко відмазався, в цивілізованому світі його б за таке з лайном змішали суди, жіночі організації та журналісти 
Ответить
-1
BUROSTAVOK
Футболіст повинен на полі показувати гру,та давати результат. А якщо він не може стримати свої ємоції - тоді і прилітає...На інших ресурсах читав,що він назвав її жінкою легкої поведінки...
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вацко сообщил важную деталь контракта Ярмоленко с Аль-Айном
Вацко сообщил важную деталь контракта Ярмоленко с Аль-Айном
15.05.2023, 20:41
Футбол
Как Ярмоленко провел сезон в ОАЭ, и почему Аль-Айн решил с ним попрощаться
Как Ярмоленко провел сезон в ОАЭ, и почему Аль-Айн решил с ним попрощаться
15.05.2023, 11:50 34
Футбол
Ига СВЕНТЕК: «Цуренко поблагодарила за поддержку Украины. Я это ценю»
Ига СВЕНТЕК: «Цуренко поблагодарила за поддержку Украины. Я это ценю»
14.05.2023, 19:53 8
Теннис
Кевин КЕЛСИ: «Семья у меня спрашивала: почему Украина?»
Кевин КЕЛСИ: «Семья у меня спрашивала: почему Украина?»
14.05.2023, 18:22 5
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
15.05.2023, 00:05 4
Хоккей
Усик отреагировал на слова Баколе о том, что тот остановил его в спарринге
Усик отреагировал на слова Баколе о том, что тот остановил его в спарринге
14.05.2023, 14:15 2
Бокс
23-й гол в сезоне. Довбик идет к рекорду УПЛ, обошел Реброва и Шацких
23-й гол в сезоне. Довбик идет к рекорду УПЛ, обошел Реброва и Шацких
15.05.2023, 14:45 5
Футбол
Калинина вышла в 1/4 финала в Риме, в третий раз обыграв Мэдисон Киз
Калинина вышла в 1/4 финала в Риме, в третий раз обыграв Мэдисон Киз
15.05.2023, 14:12 21
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности