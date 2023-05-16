ОФИЦИАЛЬНО. Ванат дисквалифицирован на 3 матча за проявления дискриминации

Форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат официально получил 3-матчевую дисквалификацию за проявления дискриминации после матча 16-го тура УПЛ «Динамо» – «Ингулец» (0:2).

Также футболист получил еще два матча условно, а столичный клуб оштрафован на 100 тысяч гривен. Решение может быть обжаловано в Апелляционный комитет УАФ.

Отметим, что после встречи Владислав заявил, что не видел ни в одном топ-чемпионате, чтобы женщины судили мужские игры. На том матче работала Катерина Монзуль.

В текущем сезоне Ванат забил 11 голов в УПЛ. На его счету 6 результативных ударов и один ассист в восьми последних матчах «Динамо».