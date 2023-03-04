Владислав ВАНАТ: «Не видел, чтобы в топ-чемпионатах судили женщины»

Форвард «Динамо» Владислав Ванат, оценивая поражение от «Ингульца» со счетом 0:2, раскритиковал работу судейской бригады во главе с Екатериной Монзуль.

– У нас не было моментов впереди. К тому же мы пропустили глупый гол, я считаю. Это нас немного надломило.

– У вас был один очень хороший момент. После него возникли споры, прикоснулся ли к мячу голкипер. По вашему мнению, что там было?

- Вратарь «Ингульца» в том моменте спас свою команду, так что это должен быть угловой. Я поднял немного мяч и он его задел. В общем, я не видел ни в одном топ-чемпионате, чтобы женщины судили мужские игры. У нас это есть, и почему-то очень часто именно в матчах «Динамо».

– Была ли по вашему мнению игра рукой при втором голе «Ингульца»?

- Здесь я не видел, потому что был далеко.

– А вообще пропущены мячи, хоть вы и были далеко, – это больше проблемы «Динамо» или заслуга «Ингульца»?

– В принципе, мы знали, что они будут играть на контратаках. Так и получилось, плюс у нас получился провал. Но это, в первую очередь, заслуга «Ингульца».

– На сборах у «Ингульца» было 8 спаррингов, у «Динамо» – 15. Не многовато ли?

– Не могу ничего сказать по этому поводу, это решение тренерского штаба.

- Команда физически готова, ощущается ли перенагрузка?

- Команда физически готова.

– В следующем туре «Динамо» сыграет с СК «Днепр-1» – действующим лидером чемпионата. Этот матч особенный, учитывая борьбу за чемпионство, и тот факт, что «Днепр-1» сегодня тоже потерял очки?

– Не знал, что они потеряли очки. В общем, если бы мы сегодня выиграли, то было бы, конечно, лучше. А так, конечно, мы будем выходить и выкладываться по полной.

- Сегодня у «Динамо» на поле вышли три дебютанта – вернувшиеся из аренд Дячук и Волошин впервые сыграли за наш клуб, а Царенко первый раз вышел на поле в УПЛ. Насколько они уже привыкли к игре команды?

– Сначала им будет тяжело. В арендах они играли иначе, а теперь им нужно перестраиваться на то, что мы все время играем с мячом, им для этого нужно время.

– В раздевалке после матча было громко?

– Давайте то, что было в раздевалке, там и останется.