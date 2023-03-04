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  4. Владислав ВАНАТ: «Не видел, чтобы в топ-чемпионатах судили женщины»
Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 19:45 |
1800
7

Владислав ВАНАТ: «Не видел, чтобы в топ-чемпионатах судили женщины»

Киевляне недовольны работой Монзуль

04 марта 2023, 19:45 |
1800
7
Владислав ВАНАТ: «Не видел, чтобы в топ-чемпионатах судили женщины»
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

Форвард «Динамо» Владислав Ванат, оценивая поражение от «Ингульца» со счетом 0:2, раскритиковал работу судейской бригады во главе с Екатериной Монзуль.

– У нас не было моментов впереди. К тому же мы пропустили глупый гол, я считаю. Это нас немного надломило.

– У вас был один очень хороший момент. После него возникли споры, прикоснулся ли к мячу голкипер. По вашему мнению, что там было?

- Вратарь «Ингульца» в том моменте спас свою команду, так что это должен быть угловой. Я поднял немного мяч и он его задел. В общем, я не видел ни в одном топ-чемпионате, чтобы женщины судили мужские игры. У нас это есть, и почему-то очень часто именно в матчах «Динамо».

– Была ли по вашему мнению игра рукой при втором голе «Ингульца»?

- Здесь я не видел, потому что был далеко.

– А вообще пропущены мячи, хоть вы и были далеко, – это больше проблемы «Динамо» или заслуга «Ингульца»?

– В принципе, мы знали, что они будут играть на контратаках. Так и получилось, плюс у нас получился провал. Но это, в первую очередь, заслуга «Ингульца».

– На сборах у «Ингульца» было 8 спаррингов, у «Динамо» – 15. Не многовато ли?

– Не могу ничего сказать по этому поводу, это решение тренерского штаба.

- Команда физически готова, ощущается ли перенагрузка?

- Команда физически готова.

– В следующем туре «Динамо» сыграет с СК «Днепр-1» – действующим лидером чемпионата. Этот матч особенный, учитывая борьбу за чемпионство, и тот факт, что «Днепр-1» сегодня тоже потерял очки?

– Не знал, что они потеряли очки. В общем, если бы мы сегодня выиграли, то было бы, конечно, лучше. А так, конечно, мы будем выходить и выкладываться по полной.

- Сегодня у «Динамо» на поле вышли три дебютанта – вернувшиеся из аренд Дячук и Волошин впервые сыграли за наш клуб, а Царенко первый раз вышел на поле в УПЛ. Насколько они уже привыкли к игре команды?

– Сначала им будет тяжело. В арендах они играли иначе, а теперь им нужно перестраиваться на то, что мы все время играем с мячом, им для этого нужно время.

– В раздевалке после матча было громко?

– Давайте то, что было в раздевалке, там и останется.

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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 7
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Лина Битюкова
Сексизм от нытиков....Блд...Вы просрали Ингульцу!! Убогие! Не смогли забить Ингульцу!!!!! А виновата арбитр женщина...Фу...Вот футболисты Динамо ноют,как бабы ...И да, Стефани Фраппар.. Судья Лиги 1 Франция... Всё ж топовей Вашего гавно уровня УПЛ
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+14
Andrey_1992
почалися виправдовування
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+5
Sasha Panda
Мав 100% момент, лушпінь. В топ чемпіонатах такі забивають !!!
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+1
Zanregent
Буду болеть за Черноморец!
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0
Buvellar
Потрібно було прикріпити вуса Монзуль,чи  великі яйця  в труси запхати,тоді можливо Ванату потрібно було б шукати іншу причину для ницого виправдання.Хоча дивлячись на суддівство наших суддів чоловічої статі,схоже що Монзуль неабиякі яйця наростила!
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0
Gargantua
когда хлочет она нормально судит
сегодняшнее судейство это часть войны Суркиса и Павелко
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-2
FunnyCat_____
Фигню сказал.
Но Монзуль не должна судить на нормальном уровне , с таким уровнем судейства 
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-12
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