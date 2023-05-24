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  4. Александр ШОВКОВСКИЙ: «Рад за Бущана и Шапаренко. Николай на 100% не готов»
Украина. Премьер лига
24 мая 2023, 16:38 |
446
1

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Рад за Бущана и Шапаренко. Николай на 100% не готов»

Наставник оценил победу в матче УПЛ

24 мая 2023, 16:38 |
446
1
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Рад за Бущана и Шапаренко. Николай на 100% не готов»
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

«Динамо» в матче чемпионата Украины обыграло «Колос» со счетом 3:0, а наставник Александр Шовковский отметил возвращение после травм вратаря Георгия Бущана и хавбека Николая Шапаренко.

- Во-первых, хочу поздравить всех болельщиков «Динамо» с победой и поблагодарить наших защитников за то, что вообще есть возможность проводить матчи украинской Премьер-Лиги, нашим воинам, славным Героям, защищающим нашу страну. Мы желаем как можно быстрее одержать всеми нами желаемую победу, желаем, чтобы все вернулись домой живыми и здоровыми. Это первое и главное, что хочется сказать.

Во-вторых, по поводу матча – мы понимали, что это будет совсем другая игра по сравнению с той, которая была в прошлом туре, готовились к тяжелому матчу с командой, которая будет строить свои защитные ряды и действовать на контратаках. Что-то удалось, что-то нет. Хорошо, что мы отыграли на ноль. Я рад за Жору Бущана, который, наконец, вернулся в основной состав. Это первая его игра в этом году. Я очень рад за Николая Шапаренко, мы тоже хотели ему дать такую возможность, хотя он еще не готов на все сто процентов. Мы хотим, чтобы у него был еще больший стимул работать, готовиться и, возможно, выйти на свою лучшую форму как раз к матчам национальной сборной, чтобы он помог главной команде страны одержать важные победы.

Также мы поддерживаем нашу молодежь и смотрим в будущее. Хочу добавить, что сегодняшний матч для меня особенный, потому что сегодня день рождения моей матери. Я хочу поздравить ее с днем рождения.

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Динамо Киев Колос - Динамо Александр Шовковский Георгий Бущан Николай Шапаренко
Источник ФК Динамо Киев
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Перець
 Вони вже вийшли і показали як треба грати, а нащо випускати Сидорчука який грає постійно назад і постійно обрізки і скільки голів із за нього було забито. Питання до тренерського складу коли прощальний матч Сидорчука,Караваєва,Гармаша ?
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