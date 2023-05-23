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Украина. Премьер лига
23 мая 2023, 15:31 |
385
0

Колос – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией киевского регионального дерби в рамках УПЛ

23 мая 2023, 15:31 |
385
0
Колос – Динамо. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В среду, 24 мая, состоится поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся коваливский «Колос» и киевское «Динамо». Начало матча на стадионе «Колос» (Коваливка, Киевская область) назначено на 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Динамо» выиграло все четыре матча, в которых командой управлял Александр Шовковский (напомним, главный тренер «Динамо» Мирча Луческу пока не может выполнять свои обязанности в связи с лечением). Киевляне все еще рассчитывают завоевать медали. Отставание от луганской «Зари», которая идет на третьем месте, составляет 5 очков. Динамовцам нужно не только выигрывать свои матчи, но и рассчитывать на потерю очков конкурентом.

«Колос» в отличие от «Динамо» сейчас переживает серию негативных результатов. В последних шести матчах команда победила только один раз, потерпев при этом пять поражений. Справедливости ради отметим, что четыре из пяти раз коваливцы проиграли командам, которые располагаются в турнирной таблице выше, чем они.

История противостояния «Динамо» и «Колоса» насчитывает 9 матчей. Киевский клуб победил 5 раз, коваливский – один раз. Ничейный исход был зафиксирован в трех поединках. Встреча первого круга завершилась со счетом 0:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Динамо», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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