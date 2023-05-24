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Чемпионат Украины
Колос К
24.05.2023 13:00 – FT 0 : 3
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
24 мая 2023, 15:45 |
2905
0

Колос – Динамо – 0:3. Фейл Волынца и красивый мяч Андриевского. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 28-го тура УПЛ

24 мая 2023, 15:45 |
2905
0
Колос – Динамо – 0:3. Фейл Волынца и красивый мяч Андриевского. Видео голов
УПЛ

В среду, 24 мая, в Ковалевке на поле стадиона «Колос» состоялся матч 28-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Колос» и «Динамо».

Игра завершилась победой киевлян со счетом 3:0.

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УПЛ. 28-й тур, 24 апреля

Колос – Динамо – 0:3

Гол: Волынец, 9 (автогол), Андриевский, 68, Волошин, 90+3

Видеообзор матча ожидайте позже...

ГОЛ! 0:1 Волынец, 9 (автогол)

ГОЛ! 0:2 Андриевский, 68

ГОЛ! 0:3 Волошин, 90+3 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Динамо Киев).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Андриевский (Динамо Киев).
9’
ГОЛ ! Автогол забил Евгений Волынец (Колос К).
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Источник Sport.ua
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