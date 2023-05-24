Петряк вновь провалился в Шахтере. Отчасти в этом виноват и сам клуб
Минувшим летом ситуация вынуждала «горняков» действовать на рынке без привычной скрупулезности
Год назад кадровую ситуацию в «Шахтере» можно было охарактеризовать одним словом – «катастрофическая». Многолетняя ставка на легионеров в конечном итоге аукнулась «горнякам» после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны, когда практически все иностранцы, за исключением восстанавливающегося на тот момент после тяжелейшей травмы буркинийца Лассины Траоре, приняли решение покинуть Украину.
В итоге минувшим летом «Шахтеру» пришлось экстренными темпами подыскивать огромное количество новичков, причем с прицелом на первую команду, которая буквально зияла дырами. Больше всего пострадала линия атаки, где привычно многое (если не все) отдавалось на откуп бразильцам.
В «Шахтере» решили пойти, пожалуй, наиболее логичным и наименее рискованным путем – попробовать вернуть в Украину либо своих бывших футболистов, либо экс-игроков иных клубов УПЛ, успевших в тот или иной момент перебраться в Европу, но не получивших там безоговорочного успеха и признания. Одним из «возвращенцев» оказался левый вингер Иван Петряк, который ранее был на контракте в «Шахтере» с 2016 по 2019 годы, но в свой первый заход в донецкую команду успеха так и не достиг, в том числе и из-за конкуренции с легионерами.
22 августа 2022 года «Шахтер» официально объявил о подписании 4-летнего трудового соглашения с Петряком, за которого его прежнему клубу «МОЛ Фехервару» было заплачено 1,5 миллиона евро – на 300 тысяч евро больше, чем получили «горняки» от продажи вингера в клуб из города Секешфехервар, которая состоялась тремя годами ранее.
Однако на финише сезона можно смело констатировать – ставка на Петряка не сыграла, а вингер вот уже во второй раз в карьере провалился в донецкой команде…
Трансфер Петряка был изначально крайне рискованной, если не сказать весьма сомнительной затеей со стороны руководства «Шахтера». Дело в том, что предпочтительная позиция на поле для Ивана – левый вингер, а там по состоянию на конец августа минувшего года у «горняков» не было ни малейших проблем. Наоборот, у «Шахтера» именно слева на фланге атаки действовал безоговорочный лидер команды – Михаил Мудрик, продавать которого дончане в преддверии старта в Лиге чемпионов не собирались категорически, и благодаря этому спустя полгода смогли продать свою звезду № 1 в «Челси» за 70+30 миллионов евро.
Справа, где Петряк также может сыграть при необходимости, «Шахтеру» удалось весьма неплохо закрыть позицию, подписав Александра Зубкова из «Ференцвароша» и Марьяна Шведа из «Мехелена». А в январе «горняки» оформили еще и переход молодого грузинского фулбека Гиорги Гочолейшвили, который без особых проблем может сыграть и чуть выше, будучи весьма полезным в атакующей работе на правой «бровке».
Выходит, что изначально «Шахтер» брал Петряка ради перестраховки – вдруг что-то не пойдет у Мудрика, либо же Михаил получит травму и надолго вылетит в первой части сезона. И именно в этом заключался главный просчет селекции и руководства «горняков»…
Чтобы понять справедливость последнего тезиса, достаточно просто проанализировать всю предыдущую карьеру 29-летнего Петряка. До первого своего пришествия в «Шахтер» Иван выступал за «Зарю», где несколько лет ничем особенным не выделялся, будучи обычным игроком ротации, без каких-то претензий на лидерство. Все изменилось в сезоне-2015/16, когда Юрий Вернидуб начал предоставлять Петряку значительно больше игровой практики, причем именно с первых минут матчей. Роль футболиста стартового состава придала уверенности вингеру, и тот начал щедро благодарить наставника за доверие результативными действиями.
Уже летом 2016-го успешные выступления Петряка за «Зарю» привлекли внимание «Шахтера», который за нераскрытую сумму оформил полноценный трансфер вингера, но на один сезон предпочел оставить Ивана в луганской команде. И не зря: Петряк еще больше расцвел, став истинным лидером атак «Зари», после чего его возвращение в «Шахтер» давало надежды, прежде всего самому футболисту, на значительно большее доверие со стороны главного тренера.
Однако тогдашний наставник «горняков» Паулу Фонсека продолжал гнуть линию в кадровой стратегии, согласно которой основная ставка в атаке делалась на легионеров, а украинцы были, если так можно выразиться, «на подтанцовке».
Оказавшись в статусе игрока ротации, Петряк значительно сдал, что самым прямым образом отразилось на его статистике результативности. После 12 результативных действий за «Зарю» в сезоне-2016/17, Иван в следующем сезоне в футболке «Шахтера» записал в свой актив только 1 забитый мяч в 14 поединках, после чего в клубе прогнозируемо задумались о целесообразности дальнейшего пребывания вингера в первой команде.
Летом 2018-го «Шахтер» на год отдал Петряка в аренду в «Ференцварош», где Ивану удалось убедить наставника в своей состоятельности, быстро стать одним из ключевых игроков, а вместе с тем и вернуть успешность на поле, подтверждением чему стали 17 результативных действий в 28 поединках чемпионата Венгрии. Уже затем последовал полноценный трансфер Петряка в «МОЛ Фехервар» за 1,2 миллиона евро, где украинец также стабильно выходил на поле, преимущественно с первых минут, а вместе с тем – забивал и отдавал результативные передачи.
Оказавшись в «Шахтере» во второй раз, Петряк опять вынужденно оказался вне стартовой «одиннадцатки». Выиграть конкуренцию у Мудрика Иван не мог по целому ряду факторов, одним из которых являлся и имиджевый. Для «горняков» было важно, чтобы в ключевых поединках команды на поле с первых минут появлялся именно Мудрик, а не кто-то иной, что позволяло повышать капитализацию этого футболиста, и в этом плане «Шахтер» действовал очень грамотно и профессионально.
Но вот с Петряком в «Шахтере» все-таки ошиблись. Возможно, в стане «горняков» изначально рассчитывали, что Мудрик будет продан в январе, и тогда Иван станет ключевой фигурой на левом фланге атаки команды уже во второй части сезона, однако здесь, как это часто случается в футболе, у судьбы были свои планы…
Прежде всего, перед уходом на зимнюю паузу о себе во весь голос в «Шахтере» удалось заявить Крыськиву, которого Игор Йовичевич изначально не видел в команде, но своей работой на тренировках Дмитрию удалось переубедить хорватского специалиста дать ему шанс, и этой возможностью хавбек воспользовался блестяще. А вот с Петряком в самый важный момент приключилась неудача – вингер получил повреждение, из-за которого по весне появлялся на поле крайне эпизодически, и продолжает тренироваться вне основной группы команда даже сейчас.
Как итог: в сезоне-2022/23 Петряк провел за «Шахтер» 22 поединка в рамках всех турниров, в которых отличился лишь 1 забитым мячом и 1 результативной передачей. В общей сложности в указанных матчах вингер провел 644 минуты, то есть в среднем он появлялся на поле в одном поединке только на 29 минут, что составляет менее трети основного времени матча…
Главный вопрос для «Шахтера» сейчас – что делать с Петряком в ближайшем будущем? Для понимания этого менеджменту «горняков» сперва нужно дать ответ на другой животрепещущий вопрос – а будет ли делаться на Ивана ставка как на игрока стартового состава в дальнейшем? Если нет, то вряд ли имеет смысл держать 29-летнего футболиста в составе ради возможности выпустить того на полчаса в условном поединке против «Металлиста 1925» или «Миная». Для этого «Шахтеру» нужно иметь в составе молодых и перспективных игроков, которых такие выходы за первую команду будут мотивировать развиваться далее, а не разочаровывать в своей невостребованности в основе.
Как бы там ни было, но обойтись без кадровых ошибок летом минувшего года в столь неспецифичное трансферное окно «Шахтеру» было почти невозможно. Хотя в ситуации с Петряком, как мы уже выяснили выше, уж слишком многое указывало на потенциальные риски, и, есть ощущение, рядом доводов руководство «горняков» почему-то решило при приеме окончательного решение о трансфере пренебречь. Кто-то скажет: не слишком-то и серьезный «пролет», всего-то на 1,5 миллиона евро, мол, после случаев с Нери Кастильо или Бернардом такая сумма – это сущие крохи. Однако в нынешней финансовой ситуации, о которой практически во всех серьезных западных СМИ не устает рассказывать генеральный директор клуба Сергей Палкин, на счету должна быть каждая копейка или, если пожелаете, каждый евроцент…
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