Петряк и Ризнык готовятся к возвращению, но пока не в основной группе

«Шахтер» продолжает подготовку к выездному матчу УПЛ с «Александрией», который состоится в эти выходные.

В пятницу, 5 мая, команда отработала утреннюю тренировку в загородном спортивном комплексе «Святошин».

В общую группу вернулся полузащитник Дмитрий Крыськив, как сообщалось ранее. К беговой работе перешел вингер Иван Петряк, по отдельной программе занимался голкипер Дмитрий Ризнык.

Матч 25-го тура УПЛ «Александрия» – «Шахтер» состоится 7 мая на стадионе «Ника». Начало в 15:00.