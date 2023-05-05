Петряк и Ризнык готовятся к возвращению, но пока не в основной группе
Дмитрий Крыськив готов играть
«Шахтер» продолжает подготовку к выездному матчу УПЛ с «Александрией», который состоится в эти выходные.
В пятницу, 5 мая, команда отработала утреннюю тренировку в загородном спортивном комплексе «Святошин».
В общую группу вернулся полузащитник Дмитрий Крыськив, как сообщалось ранее. К беговой работе перешел вингер Иван Петряк, по отдельной программе занимался голкипер Дмитрий Ризнык.
Матч 25-го тура УПЛ «Александрия» – «Шахтер» состоится 7 мая на стадионе «Ника». Начало в 15:00.
🧡 Традиції 😅#Shakhtar pic.twitter.com/rvsWbZAbSQ— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 5, 2023
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