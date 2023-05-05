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  4. Петряк и Ризнык готовятся к возвращению, но пока не в основной группе
Украина. Премьер лига
05 мая 2023, 17:47 |
127
0

Петряк и Ризнык готовятся к возвращению, но пока не в основной группе

Дмитрий Крыськив готов играть

05 мая 2023, 17:47 |
127
0
Петряк и Ризнык готовятся к возвращению, но пока не в основной группе
ФК Шахтер Донецк

«Шахтер» продолжает подготовку к выездному матчу УПЛ с «Александрией», который состоится в эти выходные.

В пятницу, 5 мая, команда отработала утреннюю тренировку в загородном спортивном комплексе «Святошин».

В общую группу вернулся полузащитник Дмитрий Крыськив, как сообщалось ранее. К беговой работе перешел вингер Иван Петряк, по отдельной программе занимался голкипер Дмитрий Ризнык.

Матч 25-го тура УПЛ «Александрия» – «Шахтер» состоится 7 мая на стадионе «Ника». Начало в 15:00.

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Дмитрий Ризнык Шахтер Донецк Дмитрий Крыськив Иван Петряк
Источник ФК Шахтер Донецк
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