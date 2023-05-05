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  4. Сыграет на Евро-2023. Хавбек Шахтера Крыськив вернулся к тренировкам
Украина. Премьер лига
05 мая 2023, 16:15 |
256
2

Сыграет на Евро-2023. Хавбек Шахтера Крыськив вернулся к тренировкам

Молодой игрок успел быстро восстановиться

05 мая 2023, 16:15 |
256
2
Сыграет на Евро-2023. Хавбек Шахтера Крыськив вернулся к тренировкам
ФК Шахтер. Дмитрий Крыськив

«Шахтер» объявил о том, что полузащитник Дмитрий Крыськив полностью восстановился после травмы ноги и вернулся к полноценным тренировкам.

Ранее сообщалось, что игрок может пропустить остаток нынешнего сезона УПЛ и молодежный Евро-2023 из-за серьезного повреждения, однако ситуация оказалась не такой сложной.

Крыськив травмировался 12 апреля в матче с ФК «Львов». В нынешнем сезоне Дмитрий провел 16 матчей, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Maks Krot
Крыськив до этого Зубков и Швед вернулись   супер ,и Корниенко уже давно в общей группе и восстановился ,ну даже в заявку не попадает ну  может ещё не полностью восстановился ну теперь главное без травм и без потерь очей только победы !
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VAR
Отличные новости для чемпиона 
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