Сыграет на Евро-2023. Хавбек Шахтера Крыськив вернулся к тренировкам

«Шахтер» объявил о том, что полузащитник Дмитрий Крыськив полностью восстановился после травмы ноги и вернулся к полноценным тренировкам.

Ранее сообщалось, что игрок может пропустить остаток нынешнего сезона УПЛ и молодежный Евро-2023 из-за серьезного повреждения, однако ситуация оказалась не такой сложной.

Крыськив травмировался 12 апреля в матче с ФК «Львов». В нынешнем сезоне Дмитрий провел 16 матчей, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.