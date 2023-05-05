Сыграет на Евро-2023. Хавбек Шахтера Крыськив вернулся к тренировкам
Молодой игрок успел быстро восстановиться
«Шахтер» объявил о том, что полузащитник Дмитрий Крыськив полностью восстановился после травмы ноги и вернулся к полноценным тренировкам.
Ранее сообщалось, что игрок может пропустить остаток нынешнего сезона УПЛ и молодежный Евро-2023 из-за серьезного повреждения, однако ситуация оказалась не такой сложной.
Крыськив травмировался 12 апреля в матче с ФК «Львов». В нынешнем сезоне Дмитрий провел 16 матчей, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.
😍 Новина дня! Дмитро Криськів повернувся до тренувань у загальній групі команди 🧡#Shakhtar pic.twitter.com/STp9e9EChr— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 5, 2023
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