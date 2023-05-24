Боевая ничья в Ровно. Верес и Александрия поделили очки
Команда Ротаня выигрывала в два мяча, но закончила матч с традиционным для себя исходом
Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...
Украинская Премьер-лига. 28 тур.
«Верес» - «Александрия» - 2:2.
Клец, 26, Вовченко, 55 - Ковалец, 10, Михайленко, 17.
Балан, 83 - Михайленко, 90+2.
«Верес»: Когут - Гагун, Курко (Маткобожик, 84), Вовченко, Балан - Клец, Кучеров - Г. Пасич (В. Шарай, 73), Лебеденко (С. Шарай, 46), А. Близниченко (Дахновский, 81) - Гайдучик (М. Шестаков, 73).
«Александрия»: Шевченко - Мирошниченко (Кобзарь, 84), Бабогло, Бондаренко (Логинов, 45+1), Копына - Михайленко - Мустафаев (Скорко, 57), Рыбалка (Шулянский, 84), Сигеев, Ковалец - Кулаков (Кожушко, 46).
Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).
Стадион: «Авангард» (Ровно).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хавбек снова готов играть
Латвия порадовала своих болельщиков