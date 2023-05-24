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Украинская Премьер-лига. 28 тур.

«Верес» - «Александрия» - 2:2.

Клец, 26, Вовченко, 55 - Ковалец, 10, Михайленко, 17.

Балан, 83 - Михайленко, 90+2.

«Верес»: Когут - Гагун, Курко (Маткобожик, 84), Вовченко, Балан - Клец, Кучеров - Г. Пасич (В. Шарай, 73), Лебеденко (С. Шарай, 46), А. Близниченко (Дахновский, 81) - Гайдучик (М. Шестаков, 73).

«Александрия»: Шевченко - Мирошниченко (Кобзарь, 84), Бабогло, Бондаренко (Логинов, 45+1), Копына - Михайленко - Мустафаев (Скорко, 57), Рыбалка (Шулянский, 84), Сигеев, Ковалец - Кулаков (Кожушко, 46).

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

ВЕРЕС - АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА