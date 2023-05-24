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Чемпионат Украины
Верес
24.05.2023 15:00 – FT 2 : 2
Александрия
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Украина. Премьер лига
24 мая 2023, 16:55 | Обновлено 24 мая 2023, 17:00
169
0

Боевая ничья в Ровно. Верес и Александрия поделили очки

Команда Ротаня выигрывала в два мяча, но закончила матч с традиционным для себя исходом

24 мая 2023, 16:55 | Обновлено 24 мая 2023, 17:00
169
0
Боевая ничья в Ровно. Верес и Александрия поделили очки
УПЛ

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 28 тур.

«Верес» - «Александрия» - 2:2.

Клец, 26, Вовченко, 55 - Ковалец, 10, Михайленко, 17.

Балан, 83 - Михайленко, 90+2.

«Верес»: Когут - Гагун, Курко (Маткобожик, 84), Вовченко, Балан - Клец, Кучеров - Г. Пасич (В. Шарай, 73), Лебеденко (С. Шарай, 46), А. Близниченко (Дахновский, 81) - Гайдучик (М. Шестаков, 73).

«Александрия»: Шевченко - Мирошниченко (Кобзарь, 84), Бабогло, Бондаренко (Логинов, 45+1), Копына - Михайленко - Мустафаев (Скорко, 57), Рыбалка (Шулянский, 84), Сигеев, Ковалец - Кулаков (Кожушко, 46).

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

ВЕРЕС - АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Александрия Украинская Премьер-лига Верес - Александрия отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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