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Чемпионат Украины
Верес
24.05.2023 15:00 – FT 2 : 2
Александрия
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Украина. Премьер лига
24 мая 2023, 19:47 | Обновлено 24 мая 2023, 19:48
286
0

Юрий ВИРТ: «Полностью превосходили пятую команду чемпионата»

Главный тренер «Вереса» подытожил матч с «Александрией»

24 мая 2023, 19:47 | Обновлено 24 мая 2023, 19:48
286
0
Юрий ВИРТ: «Полностью превосходили пятую команду чемпионата»
УПЛ

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт подытожил ничейную игру команды с «Александрией» (2:2).

«Конечно, после двух пропущенных голов на старте настроение было не из лучших. Хотя мы неплохо начали игру, хорошо работали с мячом. Снова пропустили после рикошета. Снова не хватает удачи. А потом проспали второй гол. Вертикальная передача и удар в ближний угол с тринадцати метров – такое пропускать мы не должны. При всем уважении к сопернику. Снова сами дали фору сопернику. Это уже шестая или седьмая игра, когда уже на старте мы вынуждены отыгрываться.

Но мы работали дальше. Отыграли оставшийся матч на высоком уровне. Загнали соперника на его половину поля, прессинговали, отбирали мяч, много атаковали. Не хватило снова последней передачи - как в эпизоде с голом Дмитрия Клеца.

Мы играли против пятой команды чемпионата и полностью ее превосходили. Потому игра радует. Не радует только результат. Ничья – это неплохо. Но мы можем лучше. Все задатки для этого есть.

С конкурентами мы сейчас не считаемся. Все зависит от нас – выиграем две игры и все будет хорошо. У нас свои задачи, и мы должны их решать. Завершится чемпионат - тогда будем анализировать: где мы и что дальше, – сказал Вирт.

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Александрия Украинская Премьер-лига Верес - Александрия пресс-конференция Юрий Вирт
Источник ФК Верес
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