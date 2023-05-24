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Верес
24.05.2023 15:00 - : -
Александрия
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Украина. Премьер лига
24 мая 2023, 01:18 | Обновлено 24 мая 2023, 01:37
15
0

Верес – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 28-го тура Украинской Премьер-лиги

24 мая 2023, 01:18 | Обновлено 24 мая 2023, 01:37
15
0
Верес – Александрия. Текстовая трансляция матча
ФК Александрия

В среду, 24-го мая, состоится поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ровенский «Верес» и «Александрия». Матч пройдет в Ровно, на поле стадиона «Авангард», начало в 15:00.

Ровным счетом ничего не смог себе гарантировать «Верес» в матчах против прямых конкурентов в борьбе за сохранение места в «элитном» дивизионе, поэтому теперь вынужден наверстывать упущенное в матчах против команд классом выше. Коллектив Руслана Ротаня тем временем проиграл борьбу за четвертую строчку киевскому «Динамо», но еще не обезопасил свои позиции от посягательств преследователей. Впрочем, победа в предстоящей игре поможет как одной, так и другой сторонам улучшить собственные позиции.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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