В среду, 24-го мая, состоится поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ровенский «Верес» и «Александрия». Матч пройдет в Ровно, на поле стадиона «Авангард», начало в 15:00.

Ровным счетом ничего не смог себе гарантировать «Верес» в матчах против прямых конкурентов в борьбе за сохранение места в «элитном» дивизионе, поэтому теперь вынужден наверстывать упущенное в матчах против команд классом выше. Коллектив Руслана Ротаня тем временем проиграл борьбу за четвертую строчку киевскому «Динамо», но еще не обезопасил свои позиции от посягательств преследователей. Впрочем, победа в предстоящей игре поможет как одной, так и другой сторонам улучшить собственные позиции.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.