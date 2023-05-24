24.05.2023 15:00 – FT 2 : 2
Украина. Премьер лига24 мая 2023, 17:45 |
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Верес – Александрия – 2:2. Десятая ничья Ротаня. Видео голов и обзор матча
Команда Руслана Ротаня упустила перевес в два гола
24 мая 2023, 17:45 |
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«Александрия» в матче чемпионата Украины против «Вереса» вела в счете 2:0, однако позволила сопернику отыграться. Это уже десятая ничья для «Александрии» после назначения тренером Руслана Ротаня.
События матча
55’
ГОЛ ! Мяч забил Семен Вовченко (Верес).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Клёц (Верес).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Михайленко (Александрия).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Кирилл Ковалец (Александрия).
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