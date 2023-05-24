В среду, 24 мая, в Ровно на стадионе «Авангард» состоится матч двадцать восьмого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют ровенский «Верес» и «Александрия». Стартовый свисток рефери Романа Блавацкого изо Львова прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Верес



В каждой затее одним из ключевых условий успеха является своевременное начало процесса. Когда же речь заходит о борьбе команды за выживание в «элитном» дивизионе, то тут главное правильно проанализировать календарь и добывать необходимые баллы там, где уровень соперников хотя бы сопоставим, а уже против ведущих команд страны потом можно идти и на определенные авантюры. Ничего сверхъестественного в этих словах нет – это базовые истины успешного сохранения прописки в любом дивизионе, но ровенский «Верес» по ходу текущей кампании решил отойти от этих принципов и попытаться пойти по собственному уникальному пути.

Скажем прямо – вышло у команды Юрия Вирта это не очень. У «красно-черных» был прекрасный период на старте второго круга, когда в череде матчей против прямых конкурентов нужно было добывать максимум очков, а затем спокойно доводить сезон до конца, когда в календаре появлялись явные фавориты. Но из восьми матчей на старте 2023 года «Верес» выиграл только один – у безнадежного «Львова» (2:3), который уже успел досрочно вылететь из чемпионата и, кажется, формально прекратить существование.

А потом наступил черед ровенчанам играть против «Зари», «Колоса» (дважды 0:1) и «Шахтера» (1:2) со вполне ожидаемыми исходами противостояний. Однако далеко не безнадежной казалась команда Юрия Вирта по ходу этих игр, а особенно во встрече против «горняков», когда до ничьей они недотянули меньше четверти игрового часа. Дальше у «Вереса» еще будет игра против киевского «Динамо», а завершит сезон уже летний матч против «Ингульца». Варианты набрать очки, как видим, присутствуют, но стоит конкурентам где-то зацепиться за результат, как третьей с конца таблицы команде станет очень не по себе.

Александрия



Вокруг Руслана Ротаня на клубном уровне все еще присутствует определенная недосказанность, так как никто до конца не может понять его видение футбола. Очевидно, что с адаптацией к работе во главе с новым наставником были проблемы и у «Александрии», состав которой преисполнен действительно талантливыми исполнителями. А иначе, как можно было объяснить этот чуть ли не уникальный ряд ничейных результатов, которые в итоге изрядно усложнили жизнь как конкурентам, так и самим «полиграфам».

В итоге, коллектив из Кировоградской области уже точно не поднимется выше пятой строчки турнирной таблицы, которую на данный момент и занимает. Это стало очевидно по итогам матча на минувших выходных против киевского «Динамо», в котором «Александрия» уступила с разгромным счетом 1:5, хотя он вряд ли с предельной точностью отражал события на футбольном поле.

В то же самое время, потерять место в еврокубках на следующий сезон команда Ротаня все еще может. Для того, чтобы этого не произошло, «полиграфам» необходимо выиграть хотя бы один матч из трех и дождаться потери очков от полтавской «Ворсклы» и «Кривбасса». Свои заветные баллы «Александрия» при этом будет искать как в предстоящей игре, так и во встречах против «Зари» и львовского «Руха», хотя очевидно, что затягивать до последнего в этом тяжелом сезоне ни одна из команд не изъявить желания.

История встреч



Футбольные пути «Вереса» и «Александрии» ранее пересекались 11 раз в рамках УПЛ, Первой лиги и Кубка Украины. Наблюдается преимущество по количеству побед со стороны одной из команд – 5 успешных игр для «Александрии», 3 ничьих, 3 победы «Вереса». Последний раз соперники играли в официальном матче в ноябре прошлого года – матч в Александрии завершился победой местной команды со счетом 3:2. За хозяев голами отличались Денис Мирошниченко, Андрей Цуриков и Денис Костышин, а у гостей забивали Михаил Шестаков и Михаил Гайдучик.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 29-летний Роман Блавацкий изо Львова, который на своем счету имеет уже 13 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Алексей Миронов и Владимир Коротин, а резервным арбитром отработает Кристина Козорог. У Блавацкого нет опыта проведения матчей с участием «Вереса», тогда как с «Александрией» он пересекался три раза – 3 победы.

Ориентировочные составы



«Верес»: Когут – Гагун, Вовченко, Маткобожик, Курко, Балан – Г. Пасич, Кучеров, Клец, Близниченко – Шестаков.

«Александрия»: Шевченко – Копина, Бабогло, Логинов, Скорко – Ковалец, Мустафаев, Рыбалка – Кожушко, Кулаков, Калитвинцев.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что хозяева смогут удивить в погоне за выживанием. Нашей ставкой будет позиция – «Верес» не проиграет и ТМ 3 с коэффициентом 1.81.

24 мая, среда