Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ястремская пробилась в финальный раунд квалификации Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
24 мая 2023, 17:14 | Обновлено 24 мая 2023, 17:21
1652
3

Ястремская пробилась в финальный раунд квалификации Ролан Гаррос

Даяна оказалась сильнее американки Сачии Викери

24 мая 2023, 17:14 | Обновлено 24 мая 2023, 17:21
1652
3
Ястремская пробилась в финальный раунд квалификации Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№144 WTA) продолжила побеждать в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.

Во втором раунде отбора украинка одолела Сачию Викери из США (№169 WTA).

Ролан Гаррос. Полуфинал квалификации
Даяна Ястремская (Украина) – Сачия Викери (США) – 6:2, 5:7, 6:3

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Ястремская сыграет против Грет Миннен (№119 WTA).

По теме:
Крутых завершил борьбу в квалификации Ролан Гаррос
Даяна Ястремская – Сачия Викери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Алексей Крутых – Факундо Диас Акоста. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская Сачия Викери Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

5 вариантов для Ломаченко
Бокс | 24 мая 2023, 08:37 34
5 вариантов для Ломаченко
5 вариантов для Ломаченко

Реванш с Хейни, бой против Джервонты, большое шоу в другом весе

Зинченко и Мудрик – в топ-5 лучших и худших трансферов сезона 2022/23 в АПЛ
Футбол | 24 мая 2023, 12:48 9
Зинченко и Мудрик – в топ-5 лучших и худших трансферов сезона 2022/23 в АПЛ
Зинченко и Мудрик – в топ-5 лучших и худших трансферов сезона 2022/23 в АПЛ

Авторитетное издание GOAL составило рейтинги переходов в элите Англии

Заработал пенальти. Цыганков получил вторую оценку среди лучших в Жироне
Футбол | 24.05.2023, 04:40
Заработал пенальти. Цыганков получил вторую оценку среди лучших в Жироне
Заработал пенальти. Цыганков получил вторую оценку среди лучших в Жироне
Расписание игр с участием украинских теннисистов на Ролан Гаррос на 24 мая
Теннис | 24.05.2023, 07:00
Расписание игр с участием украинских теннисистов на Ролан Гаррос на 24 мая
Расписание игр с участием украинских теннисистов на Ролан Гаррос на 24 мая
ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
Хоккей | 23.05.2023, 22:59
ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vlad Ltava
В 18 років взяти три титули wta , а в 23 тинятися у другій сотні і по кваліфікаціям , то це треба мати "великий талант". Був талант , немає таланту. Буває. Віндеркінди як правило у житті середнячки.
Ответить
+2
Vladi Koeln
Толковый тренер ей нужен .К  ее плоским  отбоем  уже приспособились.Стоило ей сделать подрезку, как  соперница     попала  в аут .Еще не поздно , молодая .
Ответить
+1
Александр Ад
"безбашена"Даяся створила собі проблеми,потім героїчно іх подолала.Молодець
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Зинченко и Влада Седан ждут второго ребенка
ВИДЕО. Зинченко и Влада Седан ждут второго ребенка
22.05.2023, 18:52 11
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
24.05.2023, 10:00 4
Хоккей
Наполи определился с заменой Спаллетти
Наполи определился с заменой Спаллетти
22.05.2023, 18:43 8
Футбол
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Очень многие пишут, что мы этот поединок не проиграли»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Очень многие пишут, что мы этот поединок не проиграли»
23.05.2023, 10:43 34
Бокс
Легендарный Пакьяо дал оценку бою Хейни – Ломаченко
Легендарный Пакьяо дал оценку бою Хейни – Ломаченко
22.05.2023, 16:54 10
Бокс
ВИДЕО. Борнмут смакует действия Забарного в матче АПЛ против Ман Юнайтед
ВИДЕО. Борнмут смакует действия Забарного в матче АПЛ против Ман Юнайтед
23.05.2023, 11:20 14
Футбол
Забытый в камере хранения чемодан без ручки: что происходит с Металлистом
Забытый в камере хранения чемодан без ручки: что происходит с Металлистом
23.05.2023, 19:35 9
Футбол
Минус 10 для Ювентуса, закат Львова, гонорар Ломаченко за Хейни
Минус 10 для Ювентуса, закат Львова, гонорар Ломаченко за Хейни
23.05.2023, 06:15
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности