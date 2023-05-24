Ролан Гаррос24 мая 2023, 17:14 | Обновлено 24 мая 2023, 17:21
1652
3
Ястремская пробилась в финальный раунд квалификации Ролан Гаррос
Даяна оказалась сильнее американки Сачии Викери
24 мая 2023, 17:14 | Обновлено 24 мая 2023, 17:21
1652
3
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№144 WTA) продолжила побеждать в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
Во втором раунде отбора украинка одолела Сачию Викери из США (№169 WTA).
Ролан Гаррос. Полуфинал квалификации
Даяна Ястремская (Украина) – Сачия Викери (США) – 6:2, 5:7, 6:3
Это была первая встреча теннисисток.
В следующем раунде Ястремская сыграет против Грет Миннен (№119 WTA).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 24 мая 2023, 08:37 34
Реванш с Хейни, бой против Джервонты, большое шоу в другом весе
Футбол | 24 мая 2023, 12:48 9
Авторитетное издание GOAL составило рейтинги переходов в элите Англии
Футбол | 24.05.2023, 04:40
Теннис | 24.05.2023, 07:00
Хоккей | 23.05.2023, 22:59
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
В 18 років взяти три титули wta , а в 23 тинятися у другій сотні і по кваліфікаціям , то це треба мати "великий талант". Був талант , немає таланту. Буває. Віндеркінди як правило у житті середнячки.
Толковый тренер ей нужен .К ее плоским отбоем уже приспособились.Стоило ей сделать подрезку, как соперница попала в аут .Еще не поздно , молодая .
"безбашена"Даяся створила собі проблеми,потім героїчно іх подолала.Молодець
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.05.2023, 18:52 11
24.05.2023, 10:00 4
22.05.2023, 18:43 8
23.05.2023, 10:43 34
22.05.2023, 16:54 10
23.05.2023, 11:20 14
23.05.2023, 19:35 9
23.05.2023, 06:15