Де Дзерби нарасхват. Где окажется экс-тренер Шахтера в следующем сезоне

Сезон-2022/23 должен был стать ключевым в карьере Роберто Де Дзерби. Итальянский тренер летом 2021 года волевым решением покинул родину и принял предложение от «Шахтера», где настраивался показать себя и собственные идеи, прежде всего, в рамках Лиги чемпионов. А для этого Де Дзерби требовалось какое-то время, чтобы сперва выстроить все в команде под себя, а уже затем решать поставленные задачи. Именно поэтому во втором сезоне в «Шахтере» от Роберто ждали бы того, ради чего его, собственно, и приглашали.

Но из-за полномасштабного вторжения российской армии на суверенную территорию Украины и начавшейся после этого войны, Де Дзерби, как и большинство иностранцев, покинул наш чемпионат. Без работы он пребывал недолго, потому как уже в середине сентября итальянца позвал к себе «Брайтон», который как раз подыскивал замену для ушедшего в «Челси» Грэма Поттера. И если изначально многие авторитетные британские эксперты воспринимали Де Дзерби как абсолютного ноунейма без малейшего опыта работы на столь высоком уровне, как АПЛ, то сейчас от тех критиканов в английских СМИ, кажется, не осталось и мокрого места…

Более того, в прессе все чаще и чаще можно встретить слухи о том, что в новом сезоне Де Дзерби не останется в «Брайтоне», а уйдет в куда более амбициозный и богатый футбольный проект.

Куда же сватают Де Дзерби прямо сейчас, и насколько реалистичны подобные варианты для Роберто? Давайте проведем небольшой анализ на тему…

Челси

В настоящий момент руководство «Челси» пребывает в активных поисках наставника на сезон-2023/24. После того, как «синие» прибегли к услугам Грэма Поттера, неудивительно, что на нынешнего наставника «Брайтона» в Лондоне также решили обратить пристальное внимание. В частности, в начале марта сообщалось, что «Челси» оценивает возможность начала сотрудничества с Де Дзерби, который в этом случае получил бы шанс вновь поработать вместе с украинским вингером Михаилом Мудриком, приобретенным «синими» в январе из «Шахтера» за 70 миллионов евро.

Однако вариант с «Челси» не пришелся по душе Де Дзерби. Специалист дал понять, что если официально получит приглашение от «синих», то откажется от него. Очевидно, Роберто не видит в нынешнем лондонском клубе возможности выстроить все так, как он любит, а шараханье новых собственников из стороны в сторону и их готовность к эпатажным трансферам не вызывает у итальянца ни малейшей симпатии в плане ведения дел.

Тоттенхэм

Еще одним клубом АПЛ, который имеет серьезные амбиции, финансирование, но также не определился с кандидатурой главного тренера на следующий сезон является «Тоттенхэм». Поговаривают, что целью № 1 для руководства «шпор» является молодой немецкий специалист Юлиан Нагельсманн, однако на случай, если договориться с экс-коучем «Баварии» не удастся, лондонцы припасли себе и резервный вариант – Роберто Де Дзерби.

Интересно, что Роберто начали сватать в «Тоттенхэм» еще до увольнения Антонио Конте, а потому этот вариант видится куда более основательным для экс-тренера «Шахтера», нежели возможность поработать с «Челси». Что правда, «шпоры», если полагаться на сведения из британских СМИ, реально очень сфокусированы на переговорах именно с Нагельсманном, до итогов которых никаких серьезных шагов в сторону договоренностей с другими наставниками сделано не будет. А если так, то существует риск, что летняя трансферная кампания в этом случае пойдет не по сценарию нового коуча, и идти на подобное для Де Дзерби в сложившихся реалиях вряд ли имеет смысл.

Интер

Для «Интера» нынешний сезон в национальном чемпионате – далеко не самый успешный в истории. В настоящий момент миланская команда борется за место в топ-4, позволяющее сыграть в Лиге чемпионов, и далеко не факт, что сможет за него зацепиться на финише. В этой связи в итальянских СМИ все чаще и чаще обсуждаются новости о потенциальной отставке Симоне Индзаги и приглашении другого специалиста на руководящую должность в стан «нерадзурри».

Еще в начале апреля пресса сообщала, что боссы «Интера» будут готовы начать переговоры с Де Дзерби, если команда провалит четвертьфинал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. По сути, этот турнир сейчас является последней надеждой для «нерадзурри» скрасить сезон, и пока подопечные Индзаги отчаянно цепляются за шанс остаться героями. В частности, «Интер» не только разобрался с «Бенфикой» в четвертьфинале, но и накануне не оставил шансов землякам из «Милана» в первом поединке полуфинальной стадии (2:0).

Если Индзаги удастся выиграть с «Интером» Лигу чемпионов, то Симоне наверняка позволят продолжать работу по контракту, рассчитанному до 30 июня 2024 года. Но если же нет, то Де Дзерби будет одним из лучших вариантов для «нерадзурри» на рынке, и вполне возможно, что согласится вернуться на родину ради шанса поработать с топ-клубом.

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Ювентус

О том, что в «Ювентусе» по итогам сезона также могут пойти на смену главного тренера в Италии пишут как минимум с конца минувшего года. Массимилиано Аллегри не имеет безоговорочной поддержки в руководстве туринского клуба, несмотря на то, что в целом показал способность стабилизировать результаты кризисной команды, и даже вывел ее в полуфинал Лиги Европы.

Очевидно, что от успешности выступлений во втором по значимости еврокубке и будет зависеть будущее Аллегри в «Ювентусе» на следующий сезон. Что правда, у туринского клуба есть еще и ряд финансовых проблем, а также, ходят слухи, что с него могут снять очки в начале следующего розыгрыша Серии А и даже отстранить от еврокубков… Вряд ли такие перспективы покажутся радужными для Де Дзерби, в карьере которого в последний год-полтора и так хватало различных потрясений.

Милан

Теоретически к числу вариантов для Де Дзерби можно относить и «Милан», который также проводит не самый удачный сезон, но, как и «Интер», все еще может это изменить в случае победы в Лиге чемпионов. О том, что боссы «россонери» оценивают возможность заключения контракта с экс-коучем «Шахтера» в СМИ писали еще в феврале. С тех пор никаких новых новостей на этот счет не было, а потому вспомнить о такой возможности сейчас, конечно, стоит, но всерьез размышлять над реальностью ее воплощения в жизнь – вряд ли…

Рома

А вот с «Ромой», пожалуй, дела обстоят абсолютно иначе. Прямо сейчас на Апеннинах пишут, что римская команда является, пожалуй, наиболее реальным вариантом для Роберто Де Дзерби, если специалист выразит желание завершить работу с «Брайтоном» и вернутся в родные пенаты.

В настоящий момент существует высокая вероятность того, что «Рому» после окончания сезона покинет Жозе Моуриньо. Португалец так и не смог выиграть чемпионат с «волками», хотя и привел тех к победе в Лиге конференций в минувшем сезоне, а в нынешнем может зацепиться за триумф в Лиге Европы. Поговаривают, что не так давно Жозе отказался от возможности в третий раз вернутся в «Челси», а вот слухи вокруг сотрудничества с «Пари Сен-Жермен» португалец развеял так, что многие увидели в этом намек для парижан – мол, жду вашего звонка.

Ливерпуль

Самый смелый и сенсационный вариант для Де Дзерби на следующий сезон – это, безусловно, «Ливерпуль». О том, что итальянец может заменить во главе «красных» немца Юргена Клоппа писали в феврале, причем отнюдь не на ровном месте.

Дело в том, что для «Ливерпуля» сезон-2022/23 может оказаться напрочь испорченным, если на финише подопечные Клоппа так и не смогут пробиться в топ-4 в АПЛ и завоевать путевку в Лигу чемпионов. Это обернется серьезными финансовыми потерями для клуба, и не исключено, что из-за возросшего давления своего поста может лишиться Клопп, который то ли сам пожелает сменить обстановку, то ли его попросят это сделать.

Пока, что правда, Клопп и «Ливерпуль» отчаянно цепляются за все возможности все-таки обойти либо «Ньюкасл», либо «Манчестер Юнайтед», выдав шестиматчевую победную серию в чемпионате, которая в упор приблизила «красных» к топ-4. И это свидетельствует в пользу версии, что Клопп далеко не устал от работы с «Ливерпулем», а боссы клуба сохраняют полное доверие к немецкому наставнику. Но присматриваться к другим специалистам руководству «красных» это вряд ли мешает…