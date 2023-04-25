УЕФА может отстранить Ювентус от еврокубков как минимум на год

УЕФА может отстранить «Ювентус» от еврокубков, если окончательное решение по судебному делу о финансовых нарушениях не будет принято в ближайшие месяцы.

Отметим, что 20 апреля туринскому клубу вернули 15 очков, которые были сняты в январе. Федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) должен провести повторное рассмотрение дела.

Сообщается, что УЕФА проводит параллельное расследование этого дела. В организации ожидают, что в Италии будет вынесен свой вердикт до июня. Туринскому клубу грозит отстранение от еврокубков как минимум в год.

Если решение не будет принято до начала нового еврокубкового сезона, то вопрос о выступлении «Ювентуса» в международных турнирах рассмотрит комиссия УЕФА по честной игре.