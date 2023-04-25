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Лига чемпионов
25 апреля 2023, 11:40 | Обновлено 25 апреля 2023, 11:46
958
1

УЕФА может отстранить Ювентус от еврокубков как минимум на год

Проблемы туринского клуба не закончились

25 апреля 2023, 11:40 | Обновлено 25 апреля 2023, 11:46
958
1
УЕФА может отстранить Ювентус от еврокубков как минимум на год
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА может отстранить «Ювентус» от еврокубков, если окончательное решение по судебному делу о финансовых нарушениях не будет принято в ближайшие месяцы.

Отметим, что 20 апреля туринскому клубу вернули 15 очков, которые были сняты в январе. Федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) должен провести повторное рассмотрение дела.

Сообщается, что УЕФА проводит параллельное расследование этого дела. В организации ожидают, что в Италии будет вынесен свой вердикт до июня. Туринскому клубу грозит отстранение от еврокубков как минимум в год.

Если решение не будет принято до начала нового еврокубкового сезона, то вопрос о выступлении «Ювентуса» в международных турнирах рассмотрит комиссия УЕФА по честной игре.

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Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу дисквалификация
Источник La Gazzetta dello Sport
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Комментарии 1
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Octopus
Легко, особенно после того как президенты Ювентуса и УЕФА побили горшки из-за суперпуперлиги. Лишний раз мокнуть Аньелли в грязь мордой лица Чеферин вряд ли откажет себе в удовольствии. В свое время деньги и влияние этого мафиозного клана Ндрангета не помешали вышвырнуть Ювентус из Серии А, посмотрим как пройдет этот раз. Удивительно, что такая развитая страна как Италия до сих пор не смогла побороть мафию, корнями вросшую в само государство.
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