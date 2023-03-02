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  4. Мудрик и Де Дзерби – снова в одном клубе? Маленького гения сватают в Челси
Англия
02 марта 2023, 12:39 | Обновлено 02 марта 2023, 12:54
2447
7

Мудрик и Де Дзерби – снова в одном клубе? Маленького гения сватают в Челси

Руководство «пенсионеров» ищет замену Грэму Поттеру

02 марта 2023, 12:39 | Обновлено 02 марта 2023, 12:54
2447
7
Мудрик и Де Дзерби – снова в одном клубе? Маленького гения сватают в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Руководство лондонского футбольного клуба «Челси» заинтересовано в услугах итальянского наставника «Брайтона» Роберто Де Дзерби.

Об этом сообщает Football Insider. 43-летний итальянец – один из кандидатов на должность коуча «Челси».

«Маленький гений» (именно такое прозвище дали Де Дзерби еще в академии «Милана») успешно проводит сезон в АПЛ вместе с «чайками». Сейчас команда занимает восьмое место в таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 35 очков после 22 туров.

Если Де Дзерби действительно показывает хорошие результаты с «Брайтоном», то Грэм Поттер с «Челси» явно проваливает сезон. «Пенсионеры» находятся на 10-м месте в таблице АПЛ, вылетели с Кубка Англии и Кубка англиской лиги, а также проиграли первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссии Д». По имеющийся информации, президент клуба Тодд Боэли доверяет Грэму Поттеру и дает ему время для того, чтоб вернуть доверие фанатов клуба. Но также Поттеру уже ищется замена.

Интересно, что в составе «Челси» выступает украинский вингер Михаил Мудрик, который в зимнее трансферное окно перебрался к «синим» из «Шахтера». Мудрик выступал в донецком клубе с 2018 по 2022 год, а с 2021 по 2022 наставником «горняков» являлся именно Роберто Де Дзерби, откуда итальянец и перебрался в «Брайтон».

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Грэм Поттер Челси Роберто Де Дзерби назначение тренера Брайтон Михаил Мудрик
Источник Football Insider
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Комментарии 7
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GloryUkraine
З одного боку це ніби шанс для Мудрика, але з іншого Мудрик не тягне АПЛ, навіть не згадуючи про ті гроші, які за нього віддали.
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0
Кепа Ларисабродяга
ого... вот это будет огонь, если будет
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0
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Andr88
Де дзерби со временем станет Сэмом Алвердайс .топовый кризисный менеджер 
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-1
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Умник
Поэтому Мудрык и плохо играет чтобы поттер ушел.
Троянский Миша.))))))
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-2
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