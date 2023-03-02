Мудрик и Де Дзерби – снова в одном клубе? Маленького гения сватают в Челси
Руководство «пенсионеров» ищет замену Грэму Поттеру
Руководство лондонского футбольного клуба «Челси» заинтересовано в услугах итальянского наставника «Брайтона» Роберто Де Дзерби.
Об этом сообщает Football Insider. 43-летний итальянец – один из кандидатов на должность коуча «Челси».
«Маленький гений» (именно такое прозвище дали Де Дзерби еще в академии «Милана») успешно проводит сезон в АПЛ вместе с «чайками». Сейчас команда занимает восьмое место в таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 35 очков после 22 туров.
Если Де Дзерби действительно показывает хорошие результаты с «Брайтоном», то Грэм Поттер с «Челси» явно проваливает сезон. «Пенсионеры» находятся на 10-м месте в таблице АПЛ, вылетели с Кубка Англии и Кубка англиской лиги, а также проиграли первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссии Д». По имеющийся информации, президент клуба Тодд Боэли доверяет Грэму Поттеру и дает ему время для того, чтоб вернуть доверие фанатов клуба. Но также Поттеру уже ищется замена.
Интересно, что в составе «Челси» выступает украинский вингер Михаил Мудрик, который в зимнее трансферное окно перебрался к «синим» из «Шахтера». Мудрик выступал в донецком клубе с 2018 по 2022 год, а с 2021 по 2022 наставником «горняков» являлся именно Роберто Де Дзерби, откуда итальянец и перебрался в «Брайтон».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец помог своей команде разгромить «Эвертон»
Шесть матчей состоялись в Лиге
Троянский Миша.))))))