Мудрик и Де Дзерби – снова в одном клубе? Маленького гения сватают в Челси

Руководство лондонского футбольного клуба «Челси» заинтересовано в услугах итальянского наставника «Брайтона» Роберто Де Дзерби.

Об этом сообщает Football Insider. 43-летний итальянец – один из кандидатов на должность коуча «Челси».

«Маленький гений» (именно такое прозвище дали Де Дзерби еще в академии «Милана») успешно проводит сезон в АПЛ вместе с «чайками». Сейчас команда занимает восьмое место в таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 35 очков после 22 туров.

Читайте также: Де Дзерби может заменить Моуриньо в Роме

Если Де Дзерби действительно показывает хорошие результаты с «Брайтоном», то Грэм Поттер с «Челси» явно проваливает сезон. «Пенсионеры» находятся на 10-м месте в таблице АПЛ, вылетели с Кубка Англии и Кубка англиской лиги, а также проиграли первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссии Д». По имеющийся информации, президент клуба Тодд Боэли доверяет Грэму Поттеру и дает ему время для того, чтоб вернуть доверие фанатов клуба. Но также Поттеру уже ищется замена.

Интересно, что в составе «Челси» выступает украинский вингер Михаил Мудрик, который в зимнее трансферное окно перебрался к «синим» из «Шахтера». Мудрик выступал в донецком клубе с 2018 по 2022 год, а с 2021 по 2022 наставником «горняков» являлся именно Роберто Де Дзерби, откуда итальянец и перебрался в «Брайтон».