Нагельсманн – главная цель Тоттенхэма, Де Дзерби – резервный вариант
Экс-тренер «Шахтера» может быстро оказаться в лондонской команде
По информации британских и немецких СМИ, Юлиан Нагельсманн после увольнения из «Баварии» стал главным претендентом на пост тренера «Тоттенхэма» с нового сезона.
Лондонский клуб уволил Антонио Конте и хочет, чтобы с командой работал молодой наставник. Сообщается, что сам Нагельсманн пока не готов сразу браться за новую работу и желает немного отдохнуть.
Резервным вариантом «Тоттенхэма» является Роберто Де Дзерби. Экс-тренер «Шахтера» успел удивить экспертов работой с «Брайтоном», однако для подписания итальянца лондонскому клубу придется заплатить отступные.
Еще одной опцией «Тоттенхэма» называют экс-наставника «Барселоны» Луиса Энрике.
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