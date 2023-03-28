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Англия
28 марта 2023, 11:47 |
305
0

Нагельсманн – главная цель Тоттенхэма, Де Дзерби – резервный вариант

Экс-тренер «Шахтера» может быстро оказаться в лондонской команде

28 марта 2023, 11:47 |
305
0
Нагельсманн – главная цель Тоттенхэма, Де Дзерби – резервный вариант
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

По информации британских и немецких СМИ, Юлиан Нагельсманн после увольнения из «Баварии» стал главным претендентом на пост тренера «Тоттенхэма» с нового сезона.

Лондонский клуб уволил Антонио Конте и хочет, чтобы с командой работал молодой наставник. Сообщается, что сам Нагельсманн пока не готов сразу браться за новую работу и желает немного отдохнуть.

Резервным вариантом «Тоттенхэма» является Роберто Де Дзерби. Экс-тренер «Шахтера» успел удивить экспертов работой с «Брайтоном», однако для подписания итальянца лондонскому клубу придется заплатить отступные.

Еще одной опцией «Тоттенхэма» называют экс-наставника «Барселоны» Луиса Энрике.

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Тоттенхэм Юлиан Нагельсманн Роберто Де Дзерби Луис Энрике
Источник The Telegraph
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