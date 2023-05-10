Италия10 мая 2023, 16:59 | Обновлено 10 мая 2023, 17:13
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Моуриньо оценил слухи о своих контактах с ПСЖ
Португалец ответил в привычном стиле
10 мая 2023, 16:59 | Обновлено 10 мая 2023, 17:13
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Главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал новость о том, что он якобы ведет переговоры с парижским «ПСЖ» относительно прихода на тренерский мостик коллектива.
«ПСЖ» искал меня? Тогда они меня не нашли, потому что со мной никто не разговаривал», – заявил Моуриньо.
Ранее сообщалось, что Жозе Моуриньо относится положительно к возможности сменить «Рому» на «ПСЖ».
Моуриньо возглавляет «Рому» с лета 2021 года.
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