Моуриньо оценил слухи о своих контактах с ПСЖ

Главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал новость о том, что он якобы ведет переговоры с парижским «ПСЖ» относительно прихода на тренерский мостик коллектива.

«ПСЖ» искал меня? Тогда они меня не нашли, потому что со мной никто не разговаривал», – заявил Моуриньо.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуриньо относится положительно к возможности сменить «Рому» на «ПСЖ».

Моуриньо возглавляет «Рому» с лета 2021 года.