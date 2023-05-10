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  4. Моуриньо оценил слухи о своих контактах с ПСЖ
Италия
10 мая 2023, 16:59 | Обновлено 10 мая 2023, 17:13
133
0

Моуриньо оценил слухи о своих контактах с ПСЖ

Португалец ответил в привычном стиле

10 мая 2023, 16:59 | Обновлено 10 мая 2023, 17:13
133
0
Моуриньо оценил слухи о своих контактах с ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал новость о том, что он якобы ведет переговоры с парижским «ПСЖ» относительно прихода на тренерский мостик коллектива.

«ПСЖ» искал меня? Тогда они меня не нашли, потому что со мной никто не разговаривал», – заявил Моуриньо.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуриньо относится положительно к возможности сменить «Рому» на «ПСЖ».

Моуриньо возглавляет «Рому» с лета 2021 года.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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