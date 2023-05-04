Франция04 мая 2023, 07:59 | Обновлено 04 мая 2023, 08:16
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Моуриньо может возглавить ПСЖ
Руководство парижан ведет переговоры с португальским специалистом
04 мая 2023, 07:59 | Обновлено 04 мая 2023, 08:16
426
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо может сменить Кристофа Галтье на посту наставника ПСЖ.
Руководство парижского клуба в настоящее время ведет переговоры с Моуриньо. Отмечается, что сам португалец положительно относится к идее тренировать ПСЖ.
В чемпионате Италии «Рома» идет на седьмом месте, имея в активе 58 очков.
После 33 туров ПСЖ возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, имея в активе 75 очков.
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