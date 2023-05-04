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Франция
04 мая 2023, 07:59 | Обновлено 04 мая 2023, 08:16
426
0

Моуриньо может возглавить ПСЖ

Руководство парижан ведет переговоры с португальским специалистом

04 мая 2023, 07:59 | Обновлено 04 мая 2023, 08:16
426
0
Моуриньо может возглавить ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо может сменить Кристофа Галтье на посту наставника ПСЖ.

Руководство парижского клуба в настоящее время ведет переговоры с Моуриньо. Отмечается, что сам португалец положительно относится к идее тренировать ПСЖ.

В чемпионате Италии «Рома» идет на седьмом месте, имея в активе 58 очков.

После 33 туров ПСЖ возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, имея в активе 75 очков.

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Источник Footmercato
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