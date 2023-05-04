Моуриньо может возглавить ПСЖ

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо может сменить Кристофа Галтье на посту наставника ПСЖ.

Руководство парижского клуба в настоящее время ведет переговоры с Моуриньо. Отмечается, что сам португалец положительно относится к идее тренировать ПСЖ.

В чемпионате Италии «Рома» идет на седьмом месте, имея в активе 58 очков.

После 33 туров ПСЖ возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, имея в активе 75 очков.